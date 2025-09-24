Naujoji COVID-19 atmaina: atsakė, kada galima laukti susirgimų piko

Nuo 2020 m. pasaulyje užregistruota daugiau kaip 276 mln. šios ligos atvejų ir 2 mln. jos sukeltos mirties atvejų.
Nors 2023 m. gegužės 4 d. PSO paskelbė, kad COVID-19 nebėra tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatos situacija, virusas ir jo keliami pavojai išlieka, ypač vyresniems ir silpnesnį imunitetą turintiems žmonėms.
Įsibėgėja lėčiau
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, šiemet COVID-19 įsibėgėja kiek lėčiau, nei pernai tuo pačiu metu.
„Bendras suminis sergamumo COVID-19 liga, gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis Lietuvoje 2025 m. 37 sav. buvo 824 atv. 100 tūkst. gyventojų (praėjusią savaitę – 515 atv. 100 tūkst. gyventojų).
COVID-19 ligos atvejų skaičius didėja, tačiau skaičiai mažesni nei praeitą sezoną tuo pačiu metu. Bendras sergamumas išlieka panašus į praėjusių sezonų“, – Lrytas sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė.
Nauja atmaina – panaši į ankstesnes
Virusas nuolat keičiasi ir mutuoja, tačiau naujosios atmainos neatrodo keliančios didesnes grėsmes nei ankstesnės.
„Tiek Europoje, tiek pasaulyje smarkiai išplito XFG (dar vadinamas „Stratus“) rekombinantinis variantas (atsiradęs iš dviejų Omicron linijų), kuris Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, tapo dominuojantis ir sudarė apie 80 proc. visų pateiktų sekų liepos pradžioje.
Jis nėra visiškai naujas – PSO dar birželio mėn. jį įtraukė į stebimųjų variantų sąrašą.
Kitos atmainos, tokios kaip NB.1.8.1 (9 proc) ir LP.8.1 (4 proc), taip pat cirkuliuoja, tačiau jų paplitimas nėra toks didelis“, – aiškino NVSC užkrečiamųjų ligų specialistė.
Pasak jos, kadangi dauguma užsikrėtusiųjų COVID-19 nesikreipia į gydymo įstaigas, o naudoja savarankiškus testus, duomenų apie viruso paplitimą turima vis mažiau ir jie vėluoja.
Naujosios atmainos simptomai panašūs į kitų kvėpavimo takų virusinių ligų simptomus: gerklės, galvos, raumenų skausmas, sloga, kosulys, virškinamojo trakto simptomai, užkimęs balsas.
Nėra duomenų, kad naujas variantas būtų susijęs su sunkesne ligos eiga ar dėl jo būtų sumažėjęs COVID vakcinos aktyvumas.
Piko laukiama vėliau rudenį
Atvėsus orams įprasta, kad didėja bendras sergamumas COVID-19 liga, gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis.
„Vertinant pastaruosius sezonus, tikėtina, kad šiais metais didžiausio sergamumo COVID-19 galime sulaukti rudens mėnesiais (kaip ir praeitais metais, vertinant sergamumo didėjimo tendencijas), o sergamumo gripu pakilimas galimai bus ligai įprastu žiemos periodu – sausio–vasario mėn.
Kvėpavimo takų virusai cirkuliuoja ištisus metus, tad ir susirgti galima nepaisant to, kad už lango yra vasariškas oras“, – akcentavo G.Gargasienė.
Šiuo metu bendras sergamumas tiek gripu, tiek kitomis ŪVKTI yra panašus kaip ir pernai tokiu metu.