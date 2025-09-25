Atrado vitaminą, kuris saugo nuo Lietuvoje dažno vėžio: kasmet suserga apie 2 tūkst. žmonių

Gydytojai jau anksčiau patardavo šį vitaminą, vadinamą nikotinamidu, žmonėms, sergantiems odos vėžiu. Ankstesni tyrimai parodė, kad jis gali padėti apsaugoti ląsteles nuo UV spindulių žalos ir kad jį vartojantiems žmonėms odos vėžys atsinaujina rečiau.
Tačiau nikotinamido poveikį sunku išmatuoti, nes maisto papildai parduodami be recepto, nėra lengva nustatyti, kiek jo suvartoja gyventojai.
Būtent tai ir paskatino tyrėjus išanalizuoti beveik 34 000 pacientų, amerikiečių kariuomenės veteranų. Daugiau nei 12 000 pacientų vartojo po 500 miligramų nikotinamido maisto papildų du kartus per dieną mažiausiai mėnesį.
Pacientams, vartojantiems nikotinamidą, odos vėžio išsivystymo rizika sumažėjo 14 proc. Rizika buvo dar mažesnė tiems, kurie anksčiau sirgo odos vėžiu (54 proc.), ir tiems, kurie sirgo dažna odos vėžio forma, vadinama odos plokščialąsteline karcinoma.
Lietuvoje sergamumas odos vėžiu kasmet didėja, o 2020 m. buvo diagnozuota apie 2000 naujų atvejų. Daugiau nei pusė atvejų nustatoma 55 metų ir vyresniems žmonėms.
Pasak naujojo tyrimo autorių, surinkti duomenys gali pakeisti medikų rekomendacijas dėl vitamino B3 vartojimo.
„Nėra jokių gairių, kada naudoti nikotinamidą odos vėžio prevencijai bendrojoje populiacijoje“, – teigė dr. Lee Whelessas, Vanderbilto universiteto dermatologijos docentas ir vienas iš tyrimo autorių.
Pažymėtina, kad tyrime dalyvavo daugiau nei 1300 pacientų, kurių imuninė sistema nusilpo po organų transplantacijos.
Jų atveju nepastebėtas reikšmingas odos vėžio rizikos sumažėjimas vartojant nikotinamidą, nors ankstyvas papildų vartojimas buvo susijęs su mažesne odos vėžio, vadinamo odos plokščialąsteline karcinoma, rizika.
„Vis dar turime geriau nustatyti, kam iš tikrųjų bus naudingas nikotinamidas, nes maždaug tik pusei pacientų odos vėžys gali pasikartoti“, – sakė L.Whelessas.
Parengta pagal „Euronews“ inf.
vitaminas B3karcinomaodos vėžys
