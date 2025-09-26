Kardiologė perspėja: dėl šios klaidos gresia širdies nepakankamumas

Širdies ligų gydytoja atskleidžia, su kokiais iššūkiais susiduria širdies nepakankamumu sergantys žmonės bei kokius mažus, bet svarbius žingsnius galime padaryti kiekvienas, kad mūsų širdis ilgiau išliktų sveika, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasak E. Brazdžiūnienės, širdies nepakankamumas yra sudėtinga lėtinė būklė, kurios paplitimas nuolat didėja dėl gyventojų senėjimo ir lėtinių ligų dažnėjimo. Be to, širdies nepakankamumą lemiančių rizikos veiksnių paplitimas itin didelis. Pavyzdžiui, arterinė hipertenzija (padidėjęs kraujospūdis) vargina apie 38 proc. moterų ir 47 proc. vyrų tarp 40 ir 55 metų. Jei šios problemos laiku nepastebimos ir negydomos, didelė dalis šių žmonių ilgainiui gali susidurti su širdies nepakankamumu.
Remiantis Europos kardiologų draugijos duomenimis, šiuo metu Europoje širdies nepakankamumas diagnozuojamas apie 1–2 proc. suaugusiųjų, tačiau vyresniems nei 70 metų žmonėms sergamumas gali viršyti ir 10 proc.
Prognozės lyginamos su vėžiniais susirgimais
„Širdies nepakankamumu vadinamas klinikinis sindromas, kai širdies raumuo nusilpsta ir nebegali išstumti reikiamo kiekio kraujo, būtino normalioms organizmo funkcijoms palaikyti. Tai labai rimta ir pavojinga liga, kurios išgyvenamumo prognozes galima lyginti ir su kai kuriomis onkologinėmis ligomis, o kartais net ir pastarųjų prognozės būna palankesnės. Pavyzdžiui, krūties ar prostatos vėžio,“ – atkreipia dėmesį širdies ligų gydytoja E. Brazdžiūnienė ir priduria, kad net pusė sergančiųjų širdies nepakankamumu neišgena penkerių metų.
Anot jos, širdies nepakankamumas reikšmingai pakeičia tiek paties sergančiojo, tiek jo artimųjų gyvenimus. Liga palaipsniui vis labiau ir labiau apriboja gyvenimą: dėl greito nuovargio net ir esant nedideliam fiziniam krūviui, dusulio, skysčių kaupimosi palaipsniui tampa vis sunkiau judėti, užsiimti kasdienėmis veiklomis, tenka vartoti daug ir įvairių vaistų. Tai paveikia ir emociškai – tenka apriboti socialinį gyvenimą, darbą, vystosi priklausomybė nuo kitų žmonių pagalbos.
Svarbu kuo anksčiau apčiuopti ligą
Kardiologė E. Brazdžiūnienė pasakoja, kad širdies nepakankamumas skirstomas į keturias stadijas: A, B, C ir D.
„A stadijoje žmogus dar neserga širdies nepakankamumu, tačiau susiduria su didele rizika. Ši stadija ypatingai svarbi, nes joje dar galima imtis tinkamai kontroliuoti įtaką darančias lėtines ligas, tokias kaip arterinė hipertenzija (aukštas kraujospūdis), nutukimas ar cukrinis diabetas,“ – atkreipia dėmesį gydytoja.
B stadijoje, pasak širdies ligų gydytojos, jau nustatomi struktūriniai ir funkciniai širdies raumens pakitimai. Ji dar vadinama „prie-širdies nepakankamumu“. Deja, specialistės teigimu, širdies nepakankamumas dažniausiai diagnozuojamas jau esant C stadijai, kada pasireiškia ligos simptomai.
„Širdies nepakankamumas vystosi palaipsniui. Iš pradžių įprastas fizinis krūvis nesukelia ligai būdingų simptomų, tokių kaip dusulys ar širdies permušimai. Simptomai pasireiškia tik esant dideliam fiziniam aktyvumui. Ligai progresuojant atsiranda lengvas širdies nepakankamumas, o simptomai juntami jau esant vidutiniam krūviui: sumažėja darbingumas, greičiau pavargstama, jaučiamas dusulys, – pasakoja E. Brazdžiūnienė – Pasiekus vidutinį širdies nepakankamumą, simptomai jaučiami jau ir nedidelio fizinio krūvio metu. Žmogus greitai pavargsta, uždūsta net atlikdamas įprastas kasdienes užduotis, pavyzdžiui, lipdamas laiptais. Žmogaus gyvenimas tampa apribotas, nors ramybės būsenoje savijauta dar išlieka gera. Ligai toliau progresuojant oro trūkumas, kosulys, nuovargis jaučiami ir ramybės būsenoje. Kasdienė veikla tampa itin ribota, vargina net judėjimas po namus“.
Labiausiai pažengusį ir gydymui atsparų širdies nepakankamumą atspindi D stadija. Ją pasiekus, žmogus nukreipiamas širdies transplantacijai, o jei šis gydymo būdas negalimas, belieka slaugymas siekiant palengvinti simptomus.
Laiku suskubus, galima išvengti
Kardiologė atkreipia dėmesį, kad kaip ir daugelis širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, širdies nepakankamumas, taip pat ženkliai priklauso nuo mūsų pačių gyvenimo būdo įpročių. Laiku atlikus tam tikras korekcijas, šią ligą galima atitolinti ar net visai jos išvengti.
Taigi, gydytoja ne veltui mini pradines A ir B širdies nepakankamumo stadijas, kuomet laiku padaryti maži, bet labai svarbūs žingsniai gali reikšmingai pakeisti ligos eigą.
„Ne tik svarbu, bet ir būtina skirti dėmesio kraujospūdžio kontrolei. Jei gydytojo skirta vartoti vaistus, tai daryti kaip nurodyta. Reikėtų vengti arba atsisakyti žalingų įpročių: rūkymo, alkoholio vartojimo. Taip pat stengtis palaikyti subalansuotą mitybą, vengti gliukozės šuolių – o tai reiškia ir nepiktnaudžiauti greituoju maistu“, – sako E. Brazdžiūnienė.
Anot gydytojos, nors tai kartojama plačiai, ir dar kartą svarbu akcentuoti fizinio aktyvumo naudą ir svarbą. Būtent fizinio aktyvumo stoka smarkiai prisideda prie to, kad širdies ir kraujagyslių ligos vis dažniau diagnozuojamos jaunesnio amžiaus žmonėms.
„Nebūtina vos pakilus nuo kėdės, iškart imtis intensyvių sporto treniruočių. Pradžioje pakanka tiesiog pradėti judėti – dažniau išeiti pasivaikščioti gryname ore, lipti laiptais užuot važiavus liftu, galbūt įsigyti dviratį,“ – sako gydytoja kardiologė.
Primena apie prevencijos svarbą
Specialistė primena, kad Lietuvoje veikia nacionalinė Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa, pagal kurią 40–60 m. amžiaus vyrai ir moterys kviečiami periodiškai pasitikrinti ir įvertinti riziką sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Į programą įeinantys tyrimai atliekami nemokamai, juos skiria šeimos gydytojas.
Jei visdėlto prevencinių veiksmų imtis pavėluojama ir gydytojas kardiologas pirmą kartą gyvenime nustato širdies nepakankamumą dėl nustatytų širdies ir kraujagyslių ligų, atitinkant tam tikras sąlygas, yra galimybė dalyvauti nemokamoje širdies nepakankamumo programoje, pagal kurią vykdoma aktyvi paciento priežiūra ir mokymai.
