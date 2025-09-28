Į gripą panaši liga – ypač klastinga: miršta 50 proc. visų užsikrėtusių

Meningokokinė infekcija
Ši bakterija dažnai perduodama per seiles ir gleives, yra mirtina maždaug 50 proc. atvejų, jei žmogus nesulaukia gydymo.
Simptomai: gripui panašūs požymiai, sustingęs kaklas ir sumišimas. Ypač jautrūs ligai yra kūdikiai ir maži vaikai.
Sepsis
Tai infekcija, kuri išplinta per kraują į kitas kūno dalis. Sepsis atsiranda, kai imuninė sistema išskiria chemines medžiagas kovai su infekcija, kurios sukelia uždegimą visame kūne. Sunkus sepsis sukelia greitą organų nepakankamumą ir mirtį.
Insultas
Insulto metu kraujo tiekimas į smegenis arba nutrūksta, arba sumažėja, dėl ko trūksta deguonies, smegenys patinsta ir ląstelės žūsta.
Simptomai: tirpimas arba paralyžius vienoje kūno pusėje, nerišli kalba, galvos svaigimas ir sumišimas.
Lengvi insultai retai yra mirtini, tačiau gali palikti nuolatinę negalią.
Juodoji maro liga (Buboninis maras)
Dar žinomas kaip Juodoji mirtis, marą sukelia bakterija Yersinia pestis. XIV a. viduryje jis sunaikino maždaug pusę Europos gyventojų.
Liga infekuoja smulkius gyvūnus, pvz., žiurkes, ir šios perduoda ją žmonėms per blusas ar kitus vabzdžius.
Simptomai: karščiavimas, šaltkrėtis, vėmimas ir kūno skausmai.
Liga taip pat sukelia limfmazgių patinimą (vadinamą bubonais) ir gangreną, kas galiausiai veda prie septinio šoko ir mirties.
Cholera
Ši žarnyno liga gali pražudyti per kelias valandas, jei nėra gydoma.
Plinta per užterštą vandenį ar maistą.
Užsikrėtę žmonės dažnai kenčia nuo intensyvaus viduriavimo, vėmimo ir dehidratacijos, galinčios sukelti mirtį.
Dengės karštligė
Ši mirtiną ligą perduoda uodai tropinėse pasaulio vietovėse.
Simptomai: bėrimas, karščiavimas, galvos skausmas, kraujavimas iš nosies ir dantenų, kaulų skausmas.
Liga gali tapti mirtina, jei vystosi hemoraginė karštligė, organų pažeidimas, stiprus kraujavimas ar dehidratacija.
Ebola
Ebolos hemoraginė karštligė sukelia kraujavimą vidaus organuose ir kūno angose.
Simptomai: vėmimas, viduriavimas, karščiavimas, nuovargis ir stiprus galvos skausmas.
Pasekmės pasireiškė daugelyje Afrikos šalių, įskaitant Siera Leonę, Gvinėją ir Liberiją.
Pasak Health 24, mirties rodiklis gali svyruoti nuo 50 iki 90 proc., o užsikrėtusieji gali mirti per kelias valandas nuo simptomų pasireiškimo.
MRSA
Bakterija, vadinama Staphylococcus aureus (MRSA), sukelia infekcijas įvairiose kūno vietose. Ji mirtina, kai infekcijos sukelia sepsį ar septinį šoką.
Gali atsirasti odos infekcijos, įskaitant pūlinius ir žaizdas, taip pat sunkesnės infekcijos kraujyje ir plaučiuose.
MRSA plinta tiesioginio kontakto metu ir gali būti perduodama tarp žmonių ir gyvūnų. Dažnai užsikrečiama ligoninėse ar slaugos namuose, kur žmonės turi nusilpusį imunitetą.
Nekrotizuojantis fascitas
Gili odos ir poodinių audinių infekcija, dar žinoma kaip „žudanti mėsą“ liga. Dažniausiai ją sukelia streptokokai, vadinami žudikų bakterijomis, kurios patenka į organizmą per odos pažeidimus.
Jei nėra nedelsiant gydoma, ji veikia greitai ir agresyviai, sukeldama mirtį per trumpą laiką. Gydymas gali būti antibiotikais, gali prireikti ir operacijos ar net pažeistų galūnių amputacijos.
Enterovirusas D68
Šis virusas gali plisti per seiles, kosulį ir čiaudulį ir sukelia lengvą kvėpavimo takų infekciją.
Simptomai: karščiavimas, raumenų skausmas, kosulys ir sloga.
Ji gali būti mirtina, jei sukelia didelį kvėpavimo sunkumą ir sunkią kvėpavimo takų ligą.
Šaltinis: www.msn.com
Ebolos virusasInsultasmeningokokinė infekcija
Rodyti daugiau žymių