Kardiologas išvardijo mirtinos ligos ženklus – iškart kvieskite greitąją

2025 m. rugsėjo 28 d. 18:39
Miokardo infarktas, širdies smūgis arba širdies priepuolis – pavadinimai skirtingi, bet reiškia tą patį: gyvybei pavojingą būklę, kai dėl sutrikusios širdies kraujotakos dalis širdies raumens (miokardo) žūva arba lieka negrįžtamai pažeista, nes negauna pakankamai deguonies ir maistinių medžiagų.
VUL Santaros klinikų gydytojas kardiologas Rokas Šerpytis pasidalino, kaip atpažinti miokardo infarktą.
„Pagrindiniai simptomai yra stiprus ir staigus skausmas už krūtinkaulio, kuris plinta į visą kūną, daugiau į kairę ranką ir nugarą, trunka daugiau nei 20 minučių.
Gali būti kiti požymiai: silpnumas, mirties baimė, pykinimas, vėmimas ir nerimas, kokio žmogus gyvenime nėra patyręs“, – Ateities biomedicinos fondo (ABF) surengtos viešos paskaitos metu pasakojo R.Šerpytis.
„Pirmoji pagalba – nitroglicerinas, aspirinas ir būtina iškart kviesti greitąją. Laikas yra aukso vertės“, – pabrėžė jis.
Ar žinote, kaip prailginti žmogaus gyvenimo trukmę 40 proc.? Kaip pristabdyti medžiagų apykaitos lėtėjimą po 30-ojo gimtadienio? Kodėl savaitgaliais tiek daug žmonių sutrinka širdis? R.Šerpyčio atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.
2024 m. mūsų šalyje mirė 37,5 tūkst. žmonių – 448 daugiau nei 2023-aisiais. Didžiausią dalį sudarė mirusieji nuo kraujotakos sistemos ligų – net 50,8 proc. visų mirčių.
