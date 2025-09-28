Kardiologas išvardijo mirtinos ligos ženklus – iškart kvieskite greitąją

VUL Santaros klinikų gydytojas kardiologas Rokas Šerpytis pasidalino, kaip atpažinti miokardo infarktą.
„Pagrindiniai simptomai yra stiprus ir staigus skausmas už krūtinkaulio, kuris plinta į visą kūną, daugiau į kairę ranką ir nugarą, trunka daugiau nei 20 minučių.
Gali būti kiti požymiai: silpnumas, mirties baimė, pykinimas, vėmimas ir nerimas, kokio žmogus gyvenime nėra patyręs“, – Ateities biomedicinos fondo (ABF) surengtos viešos paskaitos metu pasakojo R.Šerpytis.
„Pirmoji pagalba – nitroglicerinas, aspirinas ir būtina iškart kviesti greitąją. Laikas yra aukso vertės“, – pabrėžė jis.
Ar žinote, kaip prailginti žmogaus gyvenimo trukmę 40 proc.? Kaip pristabdyti medžiagų apykaitos lėtėjimą po 30-ojo gimtadienio? Kodėl savaitgaliais tiek daug žmonių sutrinka širdis? R.Šerpyčio atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.
2024 m. mūsų šalyje mirė 37,5 tūkst. žmonių – 448 daugiau nei 2023-aisiais. Didžiausią dalį sudarė mirusieji nuo kraujotakos sistemos ligų – net 50,8 proc. visų mirčių.
miokardo infarktasširdies ir kraujagyslių ligoskraujotakos ligos
