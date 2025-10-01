Chirurgas: lėtinio pankreatito pažeistos kasos atstatyti neįmanoma, bet palengvinti simptomus – galima

Jis plačiau papasakojo apie šią ligą, jos sukeliamas komplikacijas ir gydymo būdus, gerinančius pacientų gyvenimo kokybę, rašoma RVUL pranešime žiniasklaidai.
– Pradėkime nuo to, kas yra kasa ir kam ji reikalinga?
– Žmogaus virškinimo sistema, paprastai kalbant, susideda iš „vamzdžių“: stemplės, skrandžio, žarnų ir dviejų parechiminių organų, t. y., kepenų ir kasos. Taigi, kasa yra virškinimo sistemos dalis – virškinimo liauka. Kasos funkcija yra dvejopa: egzokrininė ir endokrininė. Egzokrininės funkcijos dėka kasa gamina virškinimo fermentus, kurie nuteka į dvylikapirštę žarną ir pradeda maisto medžiagų skaidymą. Endokrininės funkcijos dėka kasos salelės (kasos ląstelių grupės) gamina insuliną ir gliukagoną, kurie reguliuoja gliukozės apykaitą organizme.
– Kas yra lėtinis kasos uždegimas?
– Lėtinis kasos uždegimas arba lėtinis pankreatitas yra ilgalaikė, progresuojanti liga, kuriai vystantis kasos uždegimas negrįžtamai pažeidžia kasos audinį, pakeičia jo struktūrą ir sukelia kasos funkcijų sutrikimą. Dėl to sutrinka kasos fermentų gamyba maistui skaidyti ir hormonų gamyba gliukozės reguliavimui.
Esant lėtiniam uždegimui, kasos latakai kai kuriose vietose susiaurėja, juos užkemša akmenys, panašiai kaip sergant inkstų akmenlige. Akmenukai gali būti nuo 0,5 mm iki 1–3 cm dydžio. Jie sukelia kasos latakų sistemos obstrukciją, kai nebenuteka kasos sultys.
Ligai progresuojant kasa atrofuojasi, gamina mažiau kasos sulčių, o pagaminamos sultys negali normaliai nutekėti į dvylikapirštę žarną. Dėl to sutrinka virškinimas, o ypatingai blogai virškinami riebalai, nes joks kitas organas negamina riebalus virškinančių fermentų. Taip pat dėl sutrikusios endokrininės funkcijos žmogui vystosi vadinamasis trečiojo tipo diabetas.
– Virškinimo sutrikimai ir diabetas – kas dar gali grėsti sutrikus kasos funkcijai?
– Lėtinį kasos uždegimą dažnai lydi komplikacijos. Pavyzdžiui, kai kuriose kasos vietose gali susiformuoti fibrozinio audinio išvešėjimas, vadinamas pseudotumoru. Šis uždegiminis audinys gali spausti bendrą tulžies lataką ir sukelti mechaninę geltą. Išvešėjęs audinys gali suspausti dvylikapirštę žarną, dėl to pablogėja maisto patekimas iš skrandžio į žarnyną. Pseudotumoras gali užspausti aplink esančias venas, kurios dalinai trombuojasi ir sukelia kitus negalavimus.
Taip pat gali atsirasti problemų, susijusių su kasos latakų sistemos vientisumu, nes jis būna pažeidžiamas. Pavyzdžiui, prakiurus latakėliui kasos sultys teka į laisvą pilvo ertmę, o tai pacientui sukelia pilvo pūtimą ar skausmą. Taip pat gali susiformuoti pseudocista, kuri gali infekuotis – tada susidaro pūlinys, o pseudocistai plyšus – peritonitas. Kasos sultims pažeidus greta esančios kraujagyslės sienelę prasideda kraujavimas į pseudocistos ertmę.
– Kokias pagrindines lėtinio pankreatito priežastis galite išskirti?
– Kalbant apie ūminį kasos uždegimą – pankreatitą – dažniausios ir lygiavertės priežastys yra tulžies akmenligė ir alkoholio vartojimas. Lėtinį pankreatitą iki 90 proc. atvejų sukelia alkoholis, todėl tipinis mūsų pacientas yra maždaug 45 metų vyras, ilgą laiką vartojantis alkoholį. Yra maža dalis atvejų, kai liga gali atsirasti dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, kasos latakų defektų, medikamentinių kasos audinio pakenkimų, tam tikrų ligų kombinacijų.
Pavyzdžiui, mano praktikoje buvo atvejis, kai jaunas vyras nuo vaikystės skundėsi skrandžio negalavimais, kol galiausiai atlikus magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą paaiškėjo, kad jis serga lėtiniu kasos uždegimu.
– Kiek laiko ir kokį kiekį alkoholio vartojantis žmogus jau rizikuoja susirgti lėtiniu kasos uždegimu?
– Aštuoniasdešimt gramų gryno alkoholio kasdien kelerius metus. Palyginimui, tai galėtų būti bent viena stiklinė degtinės. Žinoma, ne visi alkoholį nuolat vartojantys žmonės neišvengiamai suserga lėtiniu kasos uždegimu – kitiems gali išsivystyti, pavyzdžiui, kepenų cirozė.
– Kokiais simptomais pasireiškia lėtinis kasos uždegimas?
– Dažniausiai pasitaikantis pacientų skundas yra lėtinis pilvo skausmas, paūmėjantis pavalgius. Taip pat dėl nepakankamos virškinimo fermentų gamybos gali atsirasti viduriavimas riebalingomis išmatomis, apetito stoka, krentantis svoris. Išsivysčius diabetui kasa pagamina mažiau insulino, todėl padidėja gliukozės kiekis kraujyje. Esant komplikacijoms žmogus gali pagelsti, gali pasireikšti organų kompresijos, vidiniai kraujavimai, infekcijos.
– Kada kreipiasi į abdominalinį (pilvo) chirurgą?
– Puikiai žinome, kad esant ūminiam pankreatitui būtina kreiptis skubios pagalbos. Tačiau lėtinis kasos uždegimas vystosi palaipsniui, pasitaiko tiek paūmėjimų, tiek ir lengvesnių periodų. Paprastai pacientai pas chirurgą patenka tada, kai uždegimas yra pažengęs. Kodėl? Nes žmogui tiesiog skauda pilvą, jis kreipiasi į šeimos gydytoją, pas kitus specialistus, pavyzdžiui, gastroenterologą, ieško priežasčių. Ir tik pastebėjus ryškesnius kasos pakitimus, jis patenka į mūsų rankas.
– Kokie tyrimai reikalingi lėtinio kasos uždegimo diagnozei nustatyti?
– Tikrai efektyvus tyrimas yra šiuolaikinė echoskopija, pirminei lėtinio pankreatito diagnostikai jo visiškai pakanka. Jeigu svarstoma chirurginė operacija, būtinai atliekama kompiuterinė tomografija. Jokių specifinių kraujo tyrimų, indikuojančių lėtinį pankreatitą, nėra, nebent būtų ligos paūmėjimas – tada tyrimas parodytų kasos fermentų ir uždegiminių rodiklių padidėjimą.
– Koks gydymas gali būti taikomas pacientams? O gal nustojus vartoti alkoholį situacija pagerėja?
– Deja, pasakyti, kad nustojus vartoti alkoholį situacija pagerėja – negaliu, nes liga sukelia negrįžtamus kasos pakitimus. Skirtingai nuo kepenų, kurios gana gerai regeneruoja, kasa atsistatyti negali. Tačiau atsisakius alkoholio situacija bent jau neblogėja.
Taip pat ir jokio specifinio gydymo ar vaisto nuo lėtinio kasos uždegimo nėra. Paprastai gydymas vaistais susijęs su simptomatika – gydytojas gali paskirti skausmą malšinančių vaistų, kasos fermentiniai preparatų, insulino, skrandžio rūgštingumą mažinančių vaistų ir kt. Tikrai nereikėtų gydyti antibiotikais, nes tai nėra infekcija.
– Visgi galimos įvairios chirurginės operacijos. Kam jos reikalingos?
RVUL II chirurgijos skyriuje atliekame kelis operacijų tipus, pagrindinės – drenavimo ir rezekcinės. Drenavimo operacijos reikalingos jei, pavyzdžiui, yra užsikimšę kasos latakai ir skystis nenuteka ten, kur turėtų, operacijos metu galime atlaisvinanti latakus, sukurti naują jungtį ir nukreipti kasos sultis į žarnyną. Tai padarius sumažėja skausmas, pagerėja virškinimas.
Kitas operacijų tipas – rezekcinės operacijos, kai pašalinama dalis kasos audinio. Pavyzdžiui, jei pakenkta kasos uodega, ją pašaliname taip sumažiname komplikacijų tikimybę.
Jei kasos galvoje yra uždegiminis pseudotumoras, tokiu atveju daromos įvairaus tipo operacijos, pavyzdžiui, pankreatoduodeninė rezekcija. Operacijos metu šalinama ir kasos galva, ir dvylikapirštė žarna, ir bendro tulžės latakos dalis.
Vėliau virškinamasis traktas sujungiamas taip, kad būtų atstatytas sulčių tekėjimas. Ši operacija yra didelės apimties ir gan traumuojanti žmogaus organizmą, tačiau gali pagerėti virškinimas, sumažėti skausmas. Visgi, jei įmanoma, rekomenduoju dvylikapirštę žarną išsaugančią kasos galvos rezekciją, kai pašalinama ne visa kasos galva, o didžioji išvešėjusio uždegiminio audinio dalis.
– Ar žmogus gali gyventi be kasos? O gal galima kasos transplantacija, kaip, pavyzdžiui, inkstų ar kepenų?
– Norint gyventi be kasos, būtina išspręsti dvi problemas – virškinimo fermentų gamybą ir atsparumą insulinui. Virškinimo trūkstamų fermentų kompensavimui galima naudoti specialius vaistus, o štai insulino problemą dar 1979 m. ėmėsi spęsti JAV specialistai.
Minesotos universiteto ligoninės profesorius Davidas E. R. Sutherlandas, vadovavęs transplantologijos klinikai, atliko pirmą visišką kasos pašalinimą su kasos salelių autotransplantacija. Jis pašalino kasą, laboratorijoje iš pašalintos kasos išskyrė saleles, kurios gamina hormonus ir jas sušvikštė į to paties paciento vartų veną, kuri įteka į kepenis. Salelės ten prigijo ir tęsė insulino gamybą.
Pirmoji pasaulyje inksto ir kasos komplekso transplantacija atlikta 1966 m. Minesotos (JAV) universiteto ligoninėje. 2008 metais stažavausi toje pačioje ligoninėje – čia vykau stebėti kasos transplantacijos ir mokytis ją atlikti. Stažuotėje įgytos žinios padėjo prisidėti prie Santaros klinikose atliktos pirmosios Lietuvoje ir Baltijos šalyse kasos ir inksto komplekso transplantacijos.
– Susidaro įspūdis, kad kartą sutrikus kasos funkcijai dėl lėtinio pankreatito, žmogus negali tikėtis ryškaus sveikatos pagerėjimo. Visgi, kokių rezultatų galima tikėtis po chirurginio gydymo?
– Gydymas vaistais paprastai gali palengvinti simptomus: sumažėja skausmas, pagerėja virškinimas, kontroliuojamas gliukozės kiekis. Chirurginis gydymas gali suteikti ilgalaikį pagerėjimą, esant ypač stipriam skausmui ir komplikacijoms. Prieš kelerius metus atlikome tyrimą – pacientų prašėme užpildyti klausimyną ir įvertinti savo būklę įvairiais aspektais, pavyzdžiui, fizinis aktyvumas, skausmas, energingumas, socialinės funkcijos ir kt. Klausimyną pacientai pildė prieš operaciją ir praėjus metams po jos.
Rezultatai parodė reikšmingus pagerėjimus visose srityse. Tai reiškia, kad chirurginis gydymas daugeliu atvejų buvo sėkmingas ir veiksmingas. Žinoma, operacijos efektas tikrai nebus geras, jei pacientas grįš prie žalingų įpročių, alkoholio, netaisyklingos mitybos.
Taip pat noriu pabrėžti, kad kiekvieno paciento atvejį vertiname ir taikome individualizuotus sprendimus. Skyriuje turime keliolika specialistų, kurie gali pasiūlyti sprendimus tiek lėtiniam pankreatitui, tiek kitoms ligoms gydyti. Be to, skyrius neseniai buvo renovuotas, todėl užtikriname ne tik aukšto lygio paslaugas, bet ir galime pasidžiaugti modernia aplinka.
