Jauna mokytoja negali patikėti, kad susirgo vėžiu: buvo tik vienas simptomas

Amerikietė pastebėjo šiek tiek kraujo išmatose. Tikriausiai, vos keli lašai, bet pasitarusi su draugais moteris išgirdo raginimus kuo greičiau kreiptis į gydytojus.
„Bus hemorojus“, – galvojo ji. „O gal tik kažką blogo suvalgiau?“, – dar viena paguodžianti mintis. Net ir gydytojas patarė nusiraminti, juk Meagan tokia jaunutė! Pirmi tyrimai nedavė pagrindo nerimauti: lengvas geležies trūkumas ir žarnyno sienos sustorėjimas, kuris galėjo būti sukeltas dehidratacijos arba skaidulų trūkumo mityboje.
Bet Meagan nusprendė pasidaryti kolonoskopiją. Dėl šventos ramybės. Manė, kad jai gali būti opinis kolitas. Blogiausiu atveju.
„Tiesiog galvojau, kad man vos 24 metai, negali būti kažkas baisiai rimta, – pasakojo Meagan. – Buvo net šiek tiek gėda, nes akivaizdu, kad esu sveika. Nedaug trūko, kad atšaukčiau savo vizitą.“
Kolonoskopijos metu jos storojoje žarnoje buvo aptiktas graikinio riešuto dydžio darinys. Biopsija parodė – vėžys. Tolesni tyrimai atskleidė, kad liga išplito į aplinkinius limfmazgius. Buvo 3 vėžio stadija.
„Kai atsibudau, gydytojai patarė paskambinti mamai, kad šalia turėčiau artimą žmogų. Buvo sunku suvokti, kas vyksta“, – prisiminė Meagan.
Moteris gailisi, kad neišsityrė anksčiau. Savo patirtimi ji aktyviai dalijasi „TikTok“ platformoje, daugiau nei 2 milijonams žmonių pasakojo apie savo diagnozę ir vis dažniau pasitaikančius ankstyvosios stadijos storosios žarnos vėžio atvejus. Meagan viliasi, kad tai paskatins daugiau jaunų žmonių išsitirti.
„Jei būčiau žinojusi, kad tiek daug jaunų žmonių diagnozuojamas storosios žarnos vėžys, būčiau rimčiau vertinusi simptomus“, – sakė Meagan.
Lengva nepastebėti kraujo išmatose
Storosios žarnos vėžys apibūdinamas kaip klastinga liga. Dažnai simptomai pasireiškia, kai liga būna pažengusi. Tipiniai požymiai, tokie kaip pilvo skausmas ar įtartinas tuštinimasis, gali būti nežymūs ir lengvai supainioti su kitomis ligomis, pavyzdžiui, dirgliosios žarnos sindromu.
Tyrimai rodo, kad jaunesniems nei 55 metų žmonėms, sergantiems storosios žarnos vėžiu, dažniausias simptomas yra kraujavimas iš tiesiosios žarnos.
Meagan patikino, kad tai buvo vienintelis jai pasireiškęs simptomas. Ir tai buvo sunku pastebėti. Ant tualetinio popieriaus kraujo nebuvo, o tualete nieko aiškiai nesimatė, kraujo pėdsakai išmatose nebuvo labai ryškūs.
„Įsivaizdavau, kad kraujas išmatose reiškia, kad jos turi būti raudonos“, – aiškino Meagan.
Kartais žmonėms gėda apie tai kalbėti, kartais pacientams nepatogu apie šį simptomą užsiminti šeimos gydytojams.
„Suprantama, kad niekas nenori kalbėti apie savo išmatas, bet visada geriau pasitikrinti“, – pridūrė Meagan.
Netikėtas smūgis
Meagan pasisekė, kad jos tėvų sveikatos draudimas padengė gydymo išlaidas, įskaitant operaciją ir chemoterapiją.
Gydymas gali pakenkti vaisingumui, tad moteris turėjo greitai nuspręsti, ar ji kada nors norės turėti vaikų.
Ji nenorėjo uždėti brūkšnio, tad rinkosi brangų vaisingumo išsaugojimo gydymą. Iš savo kišenės ji sumokėjo apie 10 000 dolerių (apie 8,5 tūkst. eurų), įskaitant kiaušialąsčių paėmimo procedūrą ir reikiamus vaistus.
„Tai atrodė netikra. Nesitikėjau, kad 24-erių metų bandysiu išsaugoti savo vaisingumą“, – pasakojo Meagan.
Viena iš jos draugių „GoFundMe“ platformoje sukūrė lėšų rinkimo akciją.
Meagan negalėjo dirbti. Dėl chemoterapijos nusilpo imuninė sistema, o mokyklos garsėja mikrobų ir virusų auga. Vaikai juk serga dažnai.
Moters stiprybės šaltinis – šeima, draugai ir vaikinas. Be to, ji pasiėmė šuniuką iš prieglaudos, kuris suteikė daug džiaugsmo.
„Jei ne jis, būtų dienų, kai neišeičiau iš namų“, – sakė Meagan.
Chemoterapijos seansai trunka ilgai, tad Meagan skaito knygas, turi ilgą jų sąrašą. Moteris taip pat pradėjo nerti vašeliu
„Džiaugiuosi kiekviena diena ir stengiuosi viskuo mėgautis“, – paaiškino Meagan.
Parengta pagal „Business Insider“ inf.
