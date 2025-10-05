„Gydytojai pražiopsojo vėžį“: 2 vaikų mama niršta, kad liga išplito medikų akyse

Britė Chelsea Davies 2021 m. gegužę pajuto stiprų pilvo skausmą, pasireiškė viduriavimas, tačiau gydytojai tai priskyrė menstruacijoms.
Kai moteris paklausė, ar tai negali būti vėžys, buvo pasakyta, kad ji dar „per jauna“. Apžiūrėjęs gydytojas patarė grįžti, jei savijauta pablogėtų.
Chelsea išmatose buvo kraujo, ji jautė stiprų nuovargį, kamavo nerimas.
Per ketverius metus Chelsea daugiau nei 10 kartų lankėsi ligoninėje ir jai buvo atlikta keletas tyrimų, įskaitant rentgeno nuotraukas ir net kolonoskopiją.
Tik 2025 m. gegužę atlikto patikrinimo metu ji buvo nukreipta pas onkologą Šv. Marijos ligoninėje Londone.
Ten atlikus gimdos magnetinio rezonanso tomografiją (MRT) ir ultragarsinį tyrimą, pastebėti daugybiniai dariniai, ir moteriai diagnozuotas trečios stadijos kiaušidžių vėžys.
„Maniau, kad išprotėjau. Draugų vis klausdavau, ar ne per daug jautriai reaguoju į simptomus“, – prisiminė Chelsea.
„Tai apvertė mano gyvenimą aukštyn kojomis. Graužia mintis, kad vėžio buvo galima išvengti“, – su nuoskauda kalbėjo ji.
Moteris prisimena Anglijoje plačiai nuskambėjusią Jessicos Brady istoriją. 27-erių metų moteris mirė nuo 4 stadijos kepenų vėžio, kuris buvo diagnozuotas likus vos trims savaitėms iki jos mirties.
Taip nutiko ne todėl, kad moteris būtų vengusi ieškoti pagalbos. Ji į šeimos gydytoją kreipėsi 20 kartų, tačiau jai buvo pasakyta, kad simptomai – nereikšmingi.
Džesikos istorija Jungtinės Karalystės medikus paskatino įvesti naują taisyklę, kuria nuo šiol naudojasi visi šeimos gydytojai.
Ši taisyklė įvesta siekiant siekiant užkirsti kelią ankstyvai žmonių mirčiai. Šeimos gydytojams nurodyta taikyti „tris kartus patikrinti ir permąstyti“ požiūrį į pacientus.
Mančesteryje valytoja dirbančiai Chelsea tragiška istorija labai primena jos pačios atvejį: „Negaliu patikėti, kad prireikė ketverių metų, kol gydytojai rado atsakymą, kodėl jaučiuosi blogai.“
„Dabar neturiu gimdos, kiaušinėlių ir plaukų. Jaučiu, kad man jau per vėlu, ir žinau, kad dabar įvesta taisyklė būtų man padėjusi“, – įsitikinusi moteris.
Ji pridūrė, kad neketina pasiduoti dėl šeimos. Su partneriu Noeliu ji augina du vaikus: 13-metę Mia ir 11 metų amžiaus Jordaną.
Jautėsi beviltiškai
Chelsea blaškymasis po ligonines prasidėjo 2021 m. rugsėjį, po kelių mėnesių trukusių „skrandžio viruso“ simptomų.
„Gydytoja tiesiog apčiuopė mano pilvą ir pasakė, kad greičiausiai tai dėl mėnesinių“, – pasakojo ji.
Tačiau Chelsea simptomai pablogėjo – ji dvi savaites viduriavo – o į gydytojus vėl kreipėsi radusi kraujo išmatose.
Moteriai atlikta kolonoskopija, bet medikai nerado nieko įtartino. Vėliau gydytojai pasiūlė pakeisti mitybą, manydami, kad Chelsea galėtų sirgti dirgliosios žarnos sindromu.
Tačiau medikų pasiūlymai nedavė jokios naudos. „Nerimau, kad tai gali būti onkologija, bet dėl jauno mano amžiaus jie nesivargino paieškoti vėžio“, – skundėsi moteris.
Per ketverius metus Chelsea į gydytojus kreipėsi daugiau nei 10 kartų. Kartą jai išrašė kraują skystinančių vaistų, nes kairiajame plautyje aptiko nedidelį krešulį.
„Jaučiausi beviltiškai. Buvau įsitikinusi, kad tai kažkas rimtesnio“, – sakė Chelsea.
Galiausiai, 2025 m. gegužę, Chelsea buvo paguldyta į Šv. Marijos ligoninę ir atliktas dubens MRT tyrimas. Vėliau, specialistams radus pažeidimų kiaušidėse, jai buvo diagnozuotas trečios stadijos kiaušidžių vėžys.
Tą patį mėnesį jai buvo atlikta skubi histerektomija – pašalinta gimda. Tačiau vėžys buvo išplitęs, teko išoperuoti ir dalį žarnyno.
Dabar Chelsea paskirtas šešių mėnesių trukmės chemoterapijos kursas.
„Buvau sugniuždyta ir įsiutusi. Išgirdau, kad vėžys manyje turėjo būti jau kurį laiką, bet niekas jo neaptiko“, – pasakojo ji.
Dviejų paauglių mama natūraliais metodais negalės susilaukti daugiau vaikų: „Norėjau visos futbolo komandos, o dabar tai nebeįmanoma.“
