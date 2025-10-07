Gydytojai atvirai: kada grožio procedūros gali pakenkti

Kai kurios grožio procedūros gali būti vienodai sėkmingai atliekamos ištisos metus. Kitų planavimui gydytojai rekomenduoja skirti išskirtinį dėmesį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Pacientams, planuojantiems lazerines procedūras, rekomenduoju jas atlikti būtent šaltuoju sezonu. Pigmentinių dėmių ar kraujagyslių šalinimas, invazinis ar 4D veido atnaujinimas – tai procedūros, kurių sėkmę gali reikšmingai lemti būtent metų laikas“, – atskleidžia klinikos „Sugihara“ gydytojas dermatologas Tadas Raudonis.
„Atliekant lazerines procedūras dažniausiai yra pažeidžiamas odos vientisumas. Ji gali luptis, pleiskanoti – vyksta paviršinio odos sluoksnio atsinaujinimas. Tai – itin jautrus odai laikotarpis, kada bet kokia apšvita UV spinduliais gali lemti padidėjusią pigmentaciją.
Pavyzdžiui, teisingai neatliekant poprocedūrinės priežiūros, pacientams pigmentinės dėmės, po jų naikinimo, gali net suaktyvėti. Siekiant įmanomai sumažinti tokios baigties tikimybę, rekomenduoju lazerinėms procedūroms rinktis tamsųjį metų laiką, kai UV spinduliai ne tokie aktyvūs“, – perspėja dr. Tadas Raudonis.
Kosmetologinėms procedūroms taip pat itin svarbus metų laikas: žiemą oda susiduria su šaltu oru lauke, sausu – patalpose. Drėgmės stoka gali lemti jautrumą, papilkėjimą ar tempimo pojūtį. Vis dėlto, profesionalai teigia, kad itin svarbu atkreipti dėmesį ir į tas procedūras, po kurių odą reikia saugoti nuo saulės.
„Sumažėjus UV spindulių poveikiui, saugiau atlikti stipresnius cheminius pilingus bei pigmentaciją mažinančias procedūras. Taip pat būtent šaltuoju metų laiku oda labiausiai reikalauja atgaivos, todėl šis sezonas – puikus metas mikroadatinėms, intensyviai drėkinančioms ir atkuriamosioms procedūroms“, – pasakoja klinikos kosmetologė Saulė Petrauskienė.
Plastikos chirurgijai nėra taip svarbu ar už lango – šaltasis sezonas, bet paciento gijimo patogumui tai taip pat gali būti esminis momentas.
„Šaltuoju metų laiku dėvime daugiau drabužių, po kurių sluoksniais galima paslėpti specifinius kompresinius rūbus: liemenėles, korsetus ir t.t. Todėl pacientės dažniau nori atlikti krūtų mažinimą ar pakėlimą, pilvo plastiką, riebalų nusiurbimą būtent tada, kai lengviau paslėpti gijimo laiką. Taip pat ir po veido plastikos operacijų atsirandančias mėlynes, tinimą ar asimetriją, daug lengviau slėpti dėvint kepurę, kapišoną ar skarelę“, – pacientų gudrybėmis dalinasi „Sugihara“ klinikos plastikos chirurgas dr. Darius Radzevičius.
Nors grožiu rūpintis būdų galima rasti ištisus metus, vis dėlto profesionalai rekomenduoja pasirinkti tinkamiausią laiką, kad laiko investicijos nenueitų veltui, poprocedūrinis laikotarpis būtų kuo paprastesnis, o pasiektas rezultatas džiugintų kiek galima ilgiau.
