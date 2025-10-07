Mėnesį trukęs viduriavimas bylojo apie ligą: diagnozė buvo netikėta net medikams

Mathew Dugganas iš Australijos, 2024 m. vasarį ėmė varginti intensyvus viduriavimas, bet jis manė, kad tai praeis savaime.
Tačiau nemalonus simptomas užsitęsė maždaug mėnesį. Neskamba kaip normalus dalykas, tiesa?
„Tada pradėjau jausti skausmą ir dar pastebėjau kraujo išmatose. Pagaliau paskambinau gydytojui“, – pasakojo Mathew.
Bet ir gydytojas neskubėjo skambinti pavojaus varpais. Jis nuramino vyrą, kad nėra pagrindo nerimauti.
„Kadangi esu jaunas, gydytojas manė, kad tai greičiausiai bus hemorojus arba polipai. Apie vėžį nebuvo kalbos“, – prisiminė Mathew.
Nesakė dukrai, kad serga
Tačiau kolonoskopija parodė, kad jo žarnyne yra 10 centimetrų piktybinis auglys – naujiena, kurios vyras nesitikėjo.
„Natūralu, kad 36-erių metų esi įsitraukęs į darbus, rūpinausi savo žmona ir maža dukrele. Tiesiog nešauna į galvą, kad galėčiau sirgti vėžiu“, – sakė Mathew.
2024 m. gegužę jam atlikta naviko operacija. Po to laukė šeši mėnesiai chemoterapijos. Gydymas nebuvo lengvas, vyras kojose jautė neuropatinį skausmą.
„Kartais norėjau nusipjauti abi kojas. Jaučiausi taip, lyg kas nors nuolat badytų mano pėdas – dilgčiojimas, deginimas, tiesiog nepakeliamas skausmas. Negalėjau nueiti nuo lovos iki šaldytuvo. Tai buvo didžiausias skausmas mano gyvenime“, – prisiminė Mathew.
Vyras su žmona sutarė, kad trimetei dukrai nesakys, jog tėtis serga vėžiu.
„Dukrelė nevažiavo į ligoninę ir nematė manęs chemoterapijos metu. Nenorėjome, kad ji su tuo susidurtų“, – paaiškino jis.
Tačiau vyras diagnozę slėpė ir nuo aplinkinių. „Nenorėjau, kad mano gyvenimas pasikeistų. Nenorėjau, kad žmonės nuolat prieitų prie manęs, klausinėtų, kaip man sekasi, žiūrėtų į mane kitaip, nes sergu vėžiu. Norėjau tęsti gydymą, kad viskas būtų normalu“, – prisiminė Mathew.
Ragina tikrintis
Jis paramą rado pacientų grupėse, kurios padėjo įveikti vienišumo jausmą.
„Palengvėjo, nes pamačiau, kad nesu toks vienintelis. Tai padėjo nusimesti naštą nuo pečių“, – sakė vyras.
Dabar jis drąsiai kalba apie vėžį ir dalijasi patarimais: „Jei organizmas praneša, kad kažkas negerai – nelaukite. Neleiskite, kad į jūsų atvejį numotų ranka dėl amžiaus. Jei būčiau ilgiau ignoravęs vėžio simptomus, paskui galėjo būti per vėlu.“
Gegužę Mathew dalyvavo lėšų rinkimo akcijoje ir per 12 dienų nubėgo daugiau nei 300 mylių (apie 483 km).
„Noriu skleisti žinią apie žarnyno vėžį, ypač tarp jaunų žmonių, nes sveikatos priežiūros specialistai man sakė, kad esu per jaunas, jog juo sirgčiau“, – prisiminė vyras.
„Noriu, kad jauni žmonės žinotų apie simptomus ir kuo anksčiau tikrintųsi“, – pridūrė jis.
Vėžio tyrimų instituto duomenimis, storosios žarnos vėžio atvejų tarp jaunų žmonių daugėja – 20 proc. diagnozių būna jaunesniems nei 55 metų amžiaus žmonėms.
Ekspertai mano, kad tai susiję su sėslesniu gyvenimo būdu, taip pat su padidėjusiu perdirbtų maisto produktų ir raudonos mėsos vartojimu.
