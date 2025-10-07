Tuo anksčiau skundėsi senjorai, o dabar – vaikai: vis dažniau tenka gultis į operacinę

Pasak Respublikinės Klaipėdos ligoninės Neurochirurgijos skyriaus vedėjo ir gydytojo neurochirurgo Jono Milašiaus, su stuburu susijusios problemos yra laikomos degeneracinėmis ir dažniausiai turėtų atsirasti su amžiumi, bet tendencijos yra kiek kitokios.
„Pastaraisiais keliais dešimtmečiais jaunų žmonių, turinčių stuburo problemų, sparčiai daugėja. Daugėja jaunų pacientų, kuriuos dėl įvairių stuburo patologijų tenka operuoti.
Tarp jaunų žmonių daugėja stuburo iškrypimų (skoliozių), tarpslankstelinių diskų išvaržų, daugėja skausmų, susijusių su nugaros raumenų ir sausgyslių patempimais, uždegimais“, – „Vakarų ekspresui“ teigė apie 30 metų stuburo patologijose chirurginio gydymo klausimais specializuojantis J.Milašius.
Jam paantrino Klaipėdos miesto poliklinikos vaikų ligų gydytoja Saulė Loiodice.
„Pastaruoju metu daugėja vaikų ir jaunuolių, susiduriančių su stuburo problemomis. Galbūt tai susiję su per ilgu bei netaisyklingu sėdėjimu prie kompiuterių, naršymu telefonuose, sumažėjusiu judėjimu.
Tai turi įtakos tiek fizinei, tiek psichologinei sveikatai“, – teigė S.Loiodice.
Gydytoja įvardijo ir daugiau priežasčių, lemiančių stuburo problemas.
„Gali būti netinkamas stalo, kėdės parinkimas, nešiojamos per sunkios kuprinės. Svarbu ir kaip nešiojama kuprinė. Kai kurie ją nešioja ant vieno peties – tai irgi gali turėti įtakos stuburo problemoms. Aišku, gali būti ir genetinių priežasčių“, – kalbėjo specialistė.
Neurochirurgas plačiai pakomentavo tris esmines neraminančios tendencijos priežastis.
„Pirmas dalykas – hipodinamija. Jaunimas ir vaikai vis mažiau juda, darosi vis mažiau fiziškai aktyvūs, daugiau laiko praleidžia žaisdami kompiuteriais ir telefonais, mažiau eina į sporto salę, žaisti tenisą, bėgioti, lakstyti, mažiau žaidžia paprasčiausius žaidimus su kamuoliu, gaudynes, slėpynes, imtynes ir kt.
Kita priežastis – daugėja vaikų ir jaunimo su antsvoriu. Taip yra dėl genetinių dalykų ir tikriausiai todėl, kad pagerėjo mūsų gyvenimas, tikrai nėra maisto trūkumo.
Tačiau ne visada turime gebėjimą rinktis subalansuotą mitybą, valgyti mažiau angliavandenių, daugiau daržovių. Jaunimas neretai mėgaujasi greitu maistu – picomis, mėsainiais.
Antsvoris sukelia papildomas apkrovas stuburui. Ir jeigu nugaros, pilvo preso, juosmens raumenys silpni, yra didelė rizika, kad anksčiau ar vėliau atsiras stuburo problemų. Jauniausias pacientas, kurį man teko operuoti dėl juosmens disko išvaržos, buvo keturiolikmetis berniukas.
Dar viena pasitaikančių priežasčių yra savo fizinių galimybių pervertinimas, kai nepakankamai tvirtas fiziškai, nesitreniravęs žmogus imasi kelti per didelius svorius (ir sporto salėje, ir buityje), pasekmės gali būti labai liūdnos. Sunkumų kilnotojai metų metus šlifuoja taisyklingą kėlimo techniką,“ – aiškina J.Milašius.
Ekspertas pridėjo, kad dalis žmonių stuburo patologijas paveldi, kaip ir daugelį kitų ligų.
Pasak S.Loiodice, dažniausiai jaunuolius kamuojanti bėda yra stuburo deformacija – kifozė.
„Kifozė nustatoma, kai formuojasi tam tikras nugaros išlinkimas, primenantis kuprą. Priklausomai nuo sėdėjimo padėties, galvos palenkimo, kuprelė gali formuotis ir ties sprando sritimi.
Nepasitikinčiam savimi vaikui, kuris dažnai vaikšto nuleidęs galvą, taip pat gali susiformuoti kuprelė“, – sakė gydytoja.
Kaip teigia ekspertė, norintiems išvengti problemų su stuburu reiktų kuo daugiau judėti ir stiprinti raumenis.
„Pirmiausias dalykas – judėjimas. Nuo mažens reikia skatinti, kad vaikas per dieną aktyviai judėtų ne mažiau valandos. Visada reikia atkreipti dėmesį, kaip vaikas vaikšto ir sėdi, ar nėra susikūprinęs, svarbu parinkti tinkamą mokyklinę kuprinę. Bet svarbiausia – raumenų stiprinimas, judėjimas“, – patarimus dalijo S.Loiodice.
Gydytoja pridūrė, jog kol problemos dar nėra didelės, galima daryti mankštą, specialius pratimus, taip pat svarbu prisižiūrėti savo kūno padėtį.
Fizinį aktyvumą taip pat akcentavo ir J.Milašius. Anot neurochirurgo, nebūtina lankytis sporto salėje, užtenka mankštintis namuose, bėgioti, vaikščioti, važiuoti dviračiu ir kitaip judėti.
„Labai dažnai žmonės ko nors imasi tik tada, kai jau pajunta simptomus. Ir tikisi, kad, pvz., masažų ciklas juos išgydys. Galbūt problema sumažės, bet, nieko nedarant, ji vėl po kiek laiko sugrįš.
Todėl labai svarbu pirmiausia bandyti patiems sau padėti, patiems stengtis gyventi sveikiau ir kasdien klausti savęs: ką aš dėl savęs galiu padaryti?
Aš esu įsitikinęs, kad didžiosios dalies stuburo problemų, su kuriomis mes, neurochirurgai, susiduriame, galima išvengti. Jeigu laiku susiimame ir rūpinamės savimi, operacijų tikrai galime išvengti“, – sakė neurochirurgas.