Mikroinsultą netikėtai patyręs 38-erių Aleksandras ragina įsiminti simptomus: „Tai gali išgelbėti gyvybę“

„Gyvenimas yra labai trapus ir gali būti trumpas. Gavau čia priminimą tai primenu ir jums“, – savo „Facebook“ paskyroje pirmadienį rašė A.Kovganko, sutikęs savo patirtimi pasidalinti su Lrytas skaitytojais.
Vyras pasakojo su drauge vykęs į ledo ritulio rungtynes, kai staiga sušlubavo sveikata.
„Klasikiniai simptomai – pasidarė labai silpna, suprastėjo koordinacija, nerišli kalba, viena kūno pusė prasčiau juda. Už 20 minučių buvau Santarose, dar per pusvalandį buvau ištirtas ir pajungtas prie vaistų.
Gydytojai pasimetę – simptomai tai mikroinsulto, bet jokių pažeidimų nėra (...) Viena iš versijų – komplikacija po sąnario keitimo operacijos (deja, bet paplitęs reiškinys), galėjo koks mikrokrešuliukas kažkur prasprūsti. Kompiuterinė tomografija rodo kad smegenys be pažeidimų, jaučiuosi gerai, viskas veikia, bajeriai vis dar mediniai“, – komentavo A.Kovganko.
Jis tęsė, kad patekęs į ligoninę susimąstė, jog ir jauni žmonės yra mirtingi.
„Kai guli reanimacijoje ir už širmos mano amžiaus bičas literaliai kovoja dėl savo gyvenimo – operuotos smegenys, negali kalbėti, nesiorientuoja kur yra – supranti kad gali nutikti gyvenime taip, kad pats būsi tas bičas. Supranti, kad rimta“, – teigė vyras.
Dėkoja draugei ir medikams
Jis prisipažino – pasisekė. Jei mikroinsultas būtų ištikęs vieną namuose, tikriausiai nebūtų kreipęsis pagalbos, tik prigulęs palaukti, kol praeis silpnumas. Būtent toks elgesys vyrams dažnai baigiasi liūdnai. A.Kovganko dėkojo draugei Justei, kuri neleido numoti ranka į simptomus.
„Didžiulė padėka Greitosios medicinos pagalbos dispečeriams ir ekipažui bei Santaros klinikų personalui. Gavau geriausią įmanomą gydymą pasaulyje – per valandą nuo simptomų buvau pristatytas į klinikas, ištirtas ir pagydytas. O laikas yra neįtikėtinai svarbus. Visas personalas neįtikėtinas tiesiog – mandagūs, paslaugūs, pasirūpina, paaiškina viską, reanimacijoje vien jaunimas sukosi.
Gyventi Vilniuje ir apskritai Lietuvoje yra didžiulis pliusas. Didžiulis. Kitur viskas galėtų trūkti gerokai ilgiau ir baigtis kitaip. Tai paburnojame, kad su medicina pas mus čia ir tas ne taip, ir anas, bet kai susiduri su problema – pamatai jog ji veikia, ir veikia geriau negu kitur“, – samprotavo vyras.
Dabar jis jaučiasi geriau ir akcentavo, kad nederėtų atidėlioti apsilankymo pas gydytoją, bijoti kreiptis į medikus.
„Ir vertėtų pasidomėti insulto simptomais, nes tai gali išgelbėti gyvybę“, – patarė A.Kovganko.
Gydytojas: negalima delsti
„Insulto požymiai dažniausiai atsiranda staiga ir nesukelia skausmo, todėl daugelis žmonių jų iškart neatpažįsta ir galvoja, kad tai praeis. Tačiau ištikus insultui, delsti negalima nė minutės: kuo greičiau žmogus gaus profesionalią medicininę pagalbą, tuo mažesni bus šios ligos padariniai“, – Lrytas anksčiau yra sakęs Klaipėdos universiteto ligoninės gydytojas neurologas Saulius Taroza.
Vienas iš pagrindinių insulto požymių yra veido perkreipimas. Žmogui atsiranda seilėtekis, priėjus prie veidrodžio ir pabandžius nusišypsoti, galima iškart pastebėti nusvirusį lūpų kamputį. Ne mažiau dažnas ir vienos, dešinės ar kairės, pusės rankos nusilpimas. Žmogui sunku sugniaužti kumštį ar palaikyti pakeltą ranką.
Apie insultą gali pranešti ir kalbos sutrikimas, kai žmogus nebegali aiškiai ištarti žodžių ar suprasti aplinkinių. Kartais prasidėjusią ligą padeda atpažinti ir staiga atsiradę pusiausvyros ar regos sutrikimai.
S. Taroza pažymėjo, kad pastebėjus bent vieną iš šių požymių, būtina kuo skubiau skambinti 112 ir iškviesti greitąją pagalbą. Nuo to priklauso tolimesnė žmogaus gyvenimo kokybė.
„Kai insultas neatpažįstamas, aplinkiniai žmogui dažnai siūlo pagulėti ir išgerti vandens, tačiau čia kiekviena minutė yra aukso vertės ir kuo ilgiau bus delsiama, tuo daugiau laiko, būtino siekiant išvengti neatitaisomų pasekmių sveikatai, bus prarasta. Tik pristačius pacientą per pirmas valandas, galima taikyti modernias ir specializuotas gydymo priemones“, – sakė gydytojas neurologas.
