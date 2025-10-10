Arūnas negalėjo kvėpuoti ir valgyti: išsivaduoti iš košmaro buvo tik vienas būdas

Radviliškio gyventojas Arūnas, netyčia nurijęs buitinę cheminę medžiagą, patyrė stemplės ir trachėjos nudegimus. Dėl šios nelaimės jis pradėjo dusti, nebegalėjo nuryti maisto. Nuo pirmųjų akimirkų paciento būklė buvo sudėtinga – jis sirgo abipuse pneumonija, kraujo rodikliai rodė stiprų uždegimą.
„Stemplės ir trachėjos pažeidimai susijungė į vieną defektą, todėl ryjant maistas patekdavo ne į skrandį, o į plaučius. Operacija buvo vienintelis būdas padėti. Mūsų praktikoje esame atlikti trachėjos rezekcijų dėl susiaurėjimų, tačiau tokio masto defekto, apimančio abu organus – ir stemplę, ir trachėją, dar nebuvo.
Operacijos sudėtingumą lėmė tai, kad reikėjo vienu metu atkurti abiejų organų vientisumą, pašalinti pažeistas vietas ir sujungti sveikus audinius. Buvo pašalintas apie 2 cm trachėjos segmentas, atlikta cirkuliari rezekcija, ir stemplės defekto plastika. Operacija truko dvi valandas“, – aiškina operaciją atlikęs KUL krūtinės chirurgas Paulius Radziminskas.
Pats pacientas gyvenimą iki operacijos įvardija nesibaigiančia kančia.
„Tai buvo tikras košmaras – pradėjau dusti, negalėjau valgyti, kiekvienas kąsnis virsdavo kančia, nes patekdavo į plaučius. Jaučiausi visiškai bejėgis, sirgau plaučių uždegimu. Atrodė, kad gyvenimas baigtas. Dabar jaučiuosi jau daug geriau. Gydytojai suteikė man antrą šansą gyventi“, – kalbėjo vyras.
Pasak krūtinės chirurgo, be šios operacijos vyras būtų pasmerktas visą gyvenimą gyventi su tracheostoma ir gastrostoma – kvėpuoti tik per kakle įvestą vamzdelį ir maistą gauti per angą skrandyje.
„Kitos išeities nebuvo. Atlikę šią operaciją pacientui grąžinome galimybę kvėpuoti ir maitintis natūraliu būdu. Tai ne tik chirurginis iššūkis, bet ir tikra sėkmės istorija“, – pabrėžė P. Radziminskas.
Nors paciento būklė šiuo metu stabili, jam ir toliau bus taikoma tęstinė priežiūra – reguliarios kontrolinės patikros, kvėpavimo takų ir stemplės funkcijų stebėjimas. Tai būtini veiksmai siekiant užtikrinti, kad gijimo procesas būtų sklandus, o komplikacijų rizika kuo mažesnė.
Šis atvejis – ryškus pavyzdys, kaip KUL specialistai geba imtis pačių sudėtingiausių chirurginių iššūkių. Prie šios sėkmės istorijos prisidėjo ir glaudus bendradarbiavimas su kolegomis iš Šiaulių ligoninės, kurie paruošė pacientą operacijai. Skubos tvarka medikai atliko tracheostomiją – įvedė vamzdelis per kaklą į trachėją, vėliau diagnozavo retą ir pavojingą patologiją – tracheoezofaginę fistulę ir pacientą nukreipė į KUL.