Skauda petį ar ranką, sunku apsirengti? Chirurgas įvardijo dažną, bet menkai žinomą priežastį

Kas yra stipininis nervas ir kodėl jis užspaudžiamas?
Anot chirurgo, stipininio nervo užspaudimas yra vienas dažniausių nervų užspaudimo sindromų rankoje, tačiau bene mažiausiai žinomas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Stipininis (radialinis) nervas – vienas pagrindinių rankos nervų, kuris savo eigoje praeina užpakaline žasto dalimi po trigalviu raumenu (tricepsu). Dažniausiai nervo kompresija atsiranda būtent šioje srityje, – pasakoja M. Udrys. – Pagrindinis šios būklės simptomas – skausmas, kuris dažnai pirmiausia atsiranda peties ir mentės srityje, o vėliau ligos eigoje pradeda sklisti išorine rankos puse žemyn ir susikoncentruoja žasto viduryje. Skausmą išprovokuoja peties sąnario judesiai: žmogus pastebi, kad nebegali atvesti rankos į šoną, už nugaros – pavyzdžiui, rengiantis ar moterims segantis liemenėlę; pakelti aukštyn – pasiekti aukštai esančius daiktus.“
Gydytojas taip pat pastebi, kad, kaip ir daugeliui nervų užspaudimo išprovokuotų skausmų, būdinga tai, jog skausmas suintensyvėja ramybės būsenoje – pavyzdžiui, prieš užmiegant. Regis, sunku rasti patogią rankos padėtį, arba skausmas prikelia naktį.
Pasak plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo, stipininio nervo užspaudimą gali lemti rankos patempimai, traumos. Vis dėlto dažniausia priežastis – nepalanki miego padėtis ir jos sukeltas lėtinis raumens pertempimas. Fizinis krūvis šios problemos paprastai nesukelia, tačiau gali išryškinti jau esančią problemą.
Kaip diagnozuojamas stipininio nervo užspaudimas?
Susidūrus su varginančiu peties skausmu, daugelis žmonių tradiciškai pirmiausia kreipiasi į ortopedijos ir traumatologijos specialistus.
Vis dėlto esant stipininio nervo užspaudimui ortopedas dažnai nenustato patologijos, arba aptikti pakitimai neatitinka skausmo stiprumo ir (ar) pobūdžio. Būna atvejų, kai pacientui tenka praeiti ne vieną reabilitacijos kursą, tačiau skausmas taip ir nesitraukia, kol galiausiai nustatoma tikroji priežastis.
Pasak chirurgo, specifinių tyrimų būtent stipininio nervo užspaudimui nustatyti nėra. Dėl to labai svarbi tampa kruopšti analizė – tikslus sveikatos istorijos surinkimas ir klinikinis ištyrimas.
Gydymas – nuo specialių pratimų iki operacijos
Jei simptomai dar nėra įsisenėję ar nėra itin intensyvūs – priminis gydymas konservatyvus. Pasitelkiamos specialios pečių juostos mankštos, kurios padeda atpalaiduoti įsitempusius raumenis, pagerina judesių amplitudę ir taip sumažina nervo spaudimą.
Deja, anot M. Udrio, praktikoje dažniau pasitaiko jau įsisenėję, užleisti stipininio nervo užspaudimo atvejai. Tuomet belieka operacijos galimybė, kurios metu užspaustas nervas chirurgiškai atlaisvinamas.
Kaip ir po daugelio nervų atlaisvinimo operacijų, neuropatinis skausmas nurimsta iškart. Po operacijos peties judesiai tampa neskausmingi, dėl to dažnai iškart pagerėja ir judesių amplitudė.
Tiesa, gydytojas pastebi, kad esant itin įsisenėjusiai būklei gali būti susiformavusi vadinamoji peties sąnario kontraktūra (sustingimas). Ši problema paprastai išsprendžiama specialios pooperacinės reabilitacijos metu.
Anot chirurgo, ypatingų apribojimų po operacijos nėra. Judesiai nėra ribojami, tik laikinai apribojamas trigalviui raumeniui tenkantis krūvis.
skausmassąnarių skausmaschirurgas
