Mažamečio sūnaus vidurių užkietėjimą mama laikė normaliu reiškiniu – kol išgirdo šokiruojančią diagnozę

2018 m. pabaigoje Caroline ir jos vyras Benjaminas iš Londono pastebėjo, kad sūnus Gaspardas vis dažniau skundžiasi ne tik pilvo, bet ir kojos skausmais. Šeimos gydytojas iš pradžių įtarė vidurių užkietėjimą ir skyrė vaistų, tačiau berniuko būklė tik blogėjo – jis tapo išblyškęs, nustojo valgyti ir žaisti, nuolat jautėsi pavargęs.
Vieną vakarą, laukdami tyrimų rezultatų, tėvai pastebėjo, kad sūnaus pilvas išsipūtė. Jie skubiai nuvežė jį į ligoninę, kur tyrimai atskleidė šokiruojančią diagnozę – 12 cm auglys tarp prostatos ir šlapimo pūslės.
Berniukas buvo pervežtas į Great Ormond Street ligoninę, kur jam nustatyta rabdomiosarkoma – retas ir labai agresyvus vėžys.
„Tai buvo šokas. Gal buvau šiek tiek pasiruošusi blogoms naujienoms, bet vis tiek negali patikėti, kol to neišgirsti, – prisimena Caroline. – Vyrui tai buvo dar sunkiau.“
Netrukus Gaspardas pradėjo intensyvų chemoterapijos kursą – penkias dienas trunkančios procedūros, po kurių laukdavo dviejų savaičių pertraukos. Šeima ligoninėje praleido beveik visą žiemą. Berniukas neteko ketvirtadalio savo svorio, negalėjo vaikščioti, o auglys spaudė nervus.
Pavasarį jie išvyko į Floridą (JAV), kur Gaspardas tris mėnesius gydytas protonų spindulių terapija. Vėliau, iki 2019 m. vasaros, auglys sumažėjo iki 2–3 cm. Dar metus berniukas vartojo palaikomąjį gydymą – kasdienines tabletes ir savaitinę chemoterapiją.
Šiandien Gaspardui – dešimt metų, ir šį pavasarį jis peržengė penkerių metų ribą po gydymo, simboliškai paskambindamas varpeliu ligoninėje – ženklu, kad yra visiškai sveikas.
„Tikimybė, kad liga sugrįš, labai maža, bet nerimas vis tiek išlieka, – sako Caroline. – Kaskart, kai jis suserga, negali visiškai nusiraminti.
išgyvenome sunkius metus, ypač Amerikoje, bet kartu tai buvo nuostabios akimirkos. Kai Gaspardas jausdavosi geriau, visi kartu eidavome prie jūros. Tokie momentai liko širdyje.“
Šiandien šeima dalyvauja „RBC Race for the Kids 2025“ bėgime, kad surinktų lėšų naujam vaikų onkologijos centrui Great Ormond Street ligoninėje.
Ligavidurių užkietėjimasVėžys
