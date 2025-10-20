„Visi tai naudojome“: moteris dėl vėžio kaltina žinomą bendrovę – pudroje buvo asbesto?

„Protingas gydytojas pasakė: „Čia kažkas ne taip“. Jis išrašė siuntimą kraujo tyrimui. Tai išgelbėjo man gyvybę“, – pasakojo Sue.
Pasitvirtino blogiausi įtarimai: moteris sirgo 3 stadijos kiaušidžių vėžiu, kuris jau buvo pradėjęs plisti. Ji turėjo nedelsiant pradėti gydymą chemoterapija, o gydytojai pasakė, kad reikės pašalinti gimdą, kiaušides ir kiaušintakius.
Tai buvo 2012 m. vasarą. Sue vyras – virtuvės šefas, kuris tuo metu buvo užsivertęs darbu: jis gamino maistą olimpiečiams. Tačiau moteris tą vasarą prisimena lyg per miglą, nes gydymas išsunkė ir fiziškai, ir emociškai.
Po pusmečio pardavimų konsultante dirbanti moteris išgirdo, kad vėžys įveiktas. „Bet gyvenimas niekada nebebuvo toks pats. Viskas apsivertė aukštyn kojomis, dingo bet kokia ramybė ir pasitikėjimas“, – sako moteris.
Pasipylė kaltinimų lavina
Šiandien Sue jau šešiasdešimtmetė. Nors įveikė ligą, ji mano, kad vėžį sukėlė kūdikių pudra.
Sue yra viena iš maždaug 3 tūkstančių britų, kurie prieš kelias dienas padavė į teismą farmacijos bendrovę „Johnson & Johnson“.
Su advokatų kontoros pagalba, ieškovai teigia, kad JAV įsikūrusi tarptautinė įmonė dešimtmečius žinojo, kad vaikiškos pudros produktai gali turėti asbesto, tačiau apie tai neįspėjo vartotojų ir toliau juos pardavinėjo Jungtinėje Karalystėje iki 2023 m.
J&J neigia šiuos kaltinimus. Bendrovės atstovai tikina, kad kūdikių pudra atitiko reikalavimus, joje nebuvo asbesto ir ji nesukelia vėžio.
Sue sako, kad vėžio priežastis ilgai atrodė kaip mįslė. Antai genetiniai tyrimai parodė, kad ji neturi BRCA genų, kurie žymiai padidina kiaušidžių vėžio riziką.
Tuomet ji išgirdo, kad kūdikių pudra galėjo būti kenksminga ir susimąstė.
„Visą gyvenimą ją naudojau. Kai buvau vaikas, visi jį naudojo“, – prisiminė ji, nesvarbu, ar po maudynių lauke, ar po vonios: „Ji visada buvo po ranka. Tai buvo kasdienio naudojimo produktas. Esu visiškai įsitikinusi, kad tai yra mano vėžio priežastis.“
Dėl analogiškų kaltinimų „J&J“ jau įklimpusi į teisinius ginčus JAV. Tačiau bendrovė viską neigia.
„Labai užjaučiame vėžiu susirgusius žmones. Suprantame, kad jie ir jų šeimos nori atsakymų – todėl faktai yra svarbūs. Aukštos kokybės kosmetinis talkas, naudotas „Johnson’s Baby Powder“ pudroje, atitiko visus keliamus reguliavimo standartus, jo sudėtyje nebuvo asbesto ir jis nesukelia vėžio“, – pabrėžė įmonės atstovai.
Parengta pagal „The Guardian“ inf.
Vėžysasbestaskancerogenas
Rodyti daugiau žymių