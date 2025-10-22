Gydytoja: nesudėtingas testas parodys, ar galvos svaigimą galite išsigydyti patys

Galvos svaigimui būdingas aplinkos sukimosi pojūtis, pakeitus galvos padėtį (užvertus į viršų, pasilenkus, verčiantis lovoje ant šono, atsigulus ant nugaros) ir trunkantis iki maždaug 30 sekundžių.
Svaigimą gali lydėti pykinimas, vėmimas, silpnumas, širdaplakis ir padidėjęs kraujospūdis, nevalingi akių judesiai.
Kalbėdami apie ausį dažniausiai galvojame apie ausies kaušelį, landą (išorinę ausį) arba ausies būgnelį (vidurinę ausį), bet nežinome, kad giliau, kaukolės smilkinkaulio dalyje, yra taip vadinama vidinė ausis, kurioje išsidėsčiusios subtilios ir sudėtingos struktūros, tokios kaip apvalusis ir ovalusis maišelis (atsakingos už inercijos ir gravitacijos jutimą bei pusiausvyrą), sraigė (kurioje išsidėsčiusios klausos nervinės ląstelės) ir trys poros pusratinių kanalų (atsakingų už galvos judesių erdvėje suvokimą ir pusiausvyrą).
Kai ovaliajame maišelyje esantys otolitai, kalcio kristalai, atitrūksta nuo jas stipriai laikančios membranos, kyla didelė rizika, kad jie gali nukeliauti per susisiekiančius latakėlius į toliau esančius pusratinius kanalus ir, sujudinus galvą, sukelti galvos svaigimą.
Atitrūkimą gali įtakoti vitamino D trūkumas, kaulų tankio sumažėjimas, galvos trauma, bet dažniausiai priežastis ir lieka nežinoma. Atitrūkę otolitai gali varginti nuo vienos dienos iki metų, dažniausiu atveju per savaitę kristaliukams pasiseka grįžti į savo maišelį ir prisitvirtinti.
Atitrūkimas kas dešimtam asmeniui gali kartotis. Įvyksta dažniausiai naktį, ryte, o kartojasi dažniausiai pavasarį, nors gali ir kelis kartus per metus.
Sutrikimas pavadintas gerybiniu poziciniu paroksizminiu galvos svaigimu būtent norint pabrėžti, kad šis sutrikimas nėra pavojingas sveikatai, neprogresuoja ir nesukelia komplikacijų; sukeliamas pakeitus galvos padėtį; ir trunka dažniausiai ne ilgiau nei 30 sekundžių.
Jei jaučiate galvos svaigimą, RKL gydytoja otorinolaringologė, surdologė ir otoneurologė Marija Lebedeva sako, kad paprastas testas padės atpažinti GPPV:
„Atsisėskite ant lovos ar grindų, pasidėkite pagalvę arba suvyniotą pledą po mentėmis taip, kad atsigulus jūsų galva atsiloštų šiek tiek atgal.
Sėdėdami pasukite galvą 45 laipsnių kampu į dešinę ir atsigulkite – po 10 sekundžių turėtų prasidėti svaigimas, rodantis, kad jūsų dešinėje vidinėje ausyje yra atitrūkę otolitai. Jei svaigimo nejaučiate – pakartokite judesį iš sėdimos pozicijos, bet pasukę galvą į kairę pusę ir atsiguldami ant nugaros.
Nustatę ligą ir pažeistą pusę, pagulėkite 30 sekundžių, tada nepakeldami galvos pasukite ją į priešingą pusę 45 laipsnių kampu ir pagulėkite 30 sekundžių. Po to verskitės ant kairio peties (jei pažeidimas dešinėje) arba ant dešinio peties (jei pažeidimas kairėje) ir pasukite galvą nosimi žemyn bei pabūkite taip 30 sekundžių, po to atsisėskite ir pabūkite 30 sekundžių.
Kartokite pratimą tol, kol pavargsite arba svaigimas gulantis neišsiprovokuoja (pvz. 10 kartų per dieną). Nepasisekus atstatyti otolitų kreipkitės į sveikatos specialistus, kurie padės juos atstatyti.“
