Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SveikataLigos ir gydymas

NVSC: nežymiai padidėjo sergamumas gripu, nuo COVID-19 mirė 5 žmonės

2025 m. spalio 27 d. 18:09
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) praneša, kad praėjusią savaitę padidėjo sergamumas gripu. Tuo metu sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga sumažėjo, tačiau rodikliai išlieka panašūs kaip ir praėjusiais sezonais.
Daugiau nuotraukų (1)
NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Spalio 13–19 dienomis sergamumas buvo 1055,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Dėl gripo į ligonines praėjusią savaitę buvo paguldyti 4 asmenys, o dėl COVID-19 ligos hospitalizuota 50 sergančiųjų.
Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, o nuo COVID-19 ligos mirė 5 asmenys. Priduriama, kad visi asmenys priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, buvo neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų.
Mažiausias sergamumo rodiklis praėjusią savaitę vis dar išliko Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)Gripasmirė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.