NVSC: nežymiai padidėjo sergamumas gripu, nuo COVID-19 mirė 5 žmonės

NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Spalio 13–19 dienomis sergamumas buvo 1055,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Dėl gripo į ligonines praėjusią savaitę buvo paguldyti 4 asmenys, o dėl COVID-19 ligos hospitalizuota 50 sergančiųjų.
Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, o nuo COVID-19 ligos mirė 5 asmenys. Priduriama, kad visi asmenys priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, buvo neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų.
Mažiausias sergamumo rodiklis praėjusią savaitę vis dar išliko Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)
