Vaistai šaldytuve ir tablečių kramtymas: išvardijo, kokių klaidų nedaryti gydantis namuose

„Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė įspėja, kad tokia savigyda gali padaryti daugiau žalos nei naudos. Ji pasakoja, su kokiomis dažniausiomis savigydos klaidomis tenka susidurti.
Vartojami pasibaigusio galiojimo vaistai
Net jei vaistas po galiojimo pabaigos išoriškai atrodo nepakitęs, tai dar nereiškia, kad jis tinkamas vartoti. Pasak vaistininkės T. Gečienės, dažniausiai pokyčiai vyksta ne išvaizdoje, o vaisto sudėtyje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Daugelis vaistų ir maisto papildų po galiojimo termino nebūna ištirti, todėl jų vartojimas gali kelti pavojų sveikatai. Pasibaigusio galiojimo vaistas ar maisto papildas gali tiesiog nesuveikti, o dar kitais atvejais jis gali sukelti odos bėrimus, alergines reakcijas ar kitus rimtus sveikatos sutrikimus“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Taip pat vaistininkė pastebi, kad kartais būna supainiojamas vaisto galiojimo laikas su vartojimo trukme po pakuotės atidarymo: „Pavyzdžiui, sirupai, akių lašai ar kiti skysti vaistai bei maisto papildai galioja tik ribotą laiką po pakuotės atidarymo. Todėl atidarius pakuotę rekomenduojama ant jos užsirašyti atidarymo datą arba datą, iki kada galima vartoti preparatą.“
Tablečių traiškymas ar kramtymas
„Kartais tenka išgirsti, kad žmonės, negalintys nuryti tablečių, jas prieš vartodami sutraiško arba sukramto. Tačiau tai gali pakenkti vaisto veiksmingumui – pažeidus tabletės ar kapsulės struktūrą, vaisto veikimas gali pakisti arba išvis dingti“, – paaiškina vaistininkė T. Gečienė.
Ji priduria, kad vis dar pasitaiko klaidingų įsitikinimų, esą sutrinti ar sukramtyti vaistai veikia greičiau: „Tai mitas. Prieš nusprendžiant vartoti tabletes ar kapsules kitu būdu, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.“
Vaistų laikymas šaldytuve, kai to nereikia
Pasak vaistininkės, vis dar vyrauja gajus mitas, kad visi vaistai turi būti laikomi šaldytuve, tačiau ji patikina, kad tai – netiesa.
„Vaisto laikymo sąlygos visada nurodytos informaciniame lapelyje. Jei nenurodyta, kad vaistą reikia laikyti šaldytuve – to daryti nereikia. Laikant vaistus netinkamomis sąlygomis, jie gali prarasti veiksmingumą ar net tapti pavojingi sveikatai“, – įspėja vaistininkė T. Gečienė.
Klaidos vartojant antibiotikus
Peršalimo sezono metu vaistinėse pasitaiko žmonių, kurie, nesirgdami bakterine infekcija, vis tiek domisi antibiotikais.
„Kai kurie netgi bando gydytis likusiais antibiotikais po ankstesnės ligos, nes nebuvo suvartoję viso kurso. Tačiau antibiotikų kursą būtina suvartoti iki galo – tik taip užtikrinamas efektyvus gydymas. Jei gydymas nutraukiamas anksčiau, liga gali atsinaujinti, o bakterijos – tapti atsparios. Tai reiškia, kad kitą kartą tie patys vaistai gali nebeveikti“, – teigia vaistininkė T. Gečienė.
Vaistininkė ragina: prieš vartojant bet kokius vaistus ar maisto papildus, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.