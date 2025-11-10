Klaipėdos medikai kviečia nemokamai išsitirti dėl klastingos ligos

Lapkričio 14-ąją, minint Pasaulinę diabeto dieną, KUL medikai kviečia nemokamai pasitikrinti dėl cukrinio diabeto bei sudalyvauti paskaitoje-diskusijoje, kurioje įvairių sričių specialistai kalbės apie šios ligos diagnostiką, gydymą ir gyvenimo kokybę sergant.
Pasak KUL gydytojo endokrinologo Arūno Pangonio, cukrinis diabetas – klastinga ir dažnai nebyliai progresuojanti liga, kuri ilgą laiką nesukelia jokių simptomų. Dėl to gydytojai primena: pasitikrink – kol dar nejauti simptomų. Tik laiku atlikti tyrimai gali padėti sustabdyti ligą dar ankstyvoje stadijoje ir išvengti komplikacijų.
„Pavojingiausia, kad žmogus gali jaustis visiškai sveikas, tačiau padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje jau daro savo žalingą darbą. Todėl profilaktinė patikra – pagrindinis žingsnis siekiant užkirsti kelią ligai ir jos komplikacijoms“, – sako A. Pangonis.
Įvertins rizikos veiksnius
Lapkričio 14 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. Klaipėdos universiteto ligoninės pirmo aukšto fojė (Liepojos g. 41) medikų komanda kvies gyventojus įvertinti savo sveikatos būklę ir cukrinio diabeto rizikos veiksnius, pasikalbėti su specialistais bei gauti asmenines rekomendacijas.
Bus pamatuotas arterinis kraujo spaudimas, įvertintas kūno masės indeksas (KMI) ir aptarta kiekvieno žmogaus sveikatos istorija, kad būtų galima nustatyti individualią riziką susirgti 2 tipo cukriniu diabetu.
KUL medikai atliks gliukozės kiekio kraujyje tyrimą – vieną svarbiausių rodiklių, leidžiančių laiku pastebėti besivystantį diabetą. Tyrimui būtina atvykti nevalgius, kad rezultatai būtų tikslūs.
Svarbią dalį sudarys pokalbis su slaugytojomis-diabetologėmis, kurios praktiškai paaiškins, kaip koreguoti mitybą, pasirinkti tinkamus produktus, apskaičiuoti angliavandenių kiekį maiste ir išlaikyti stabilų gliukozės lygį, sergantieji diabetu galės pasikonsultuoti dėl kojų priežiūros ypatybių. Tai – puiki galimybė gauti atsakymus į klausimus, kurie dažnai lieka neaptarti įprasto vizito metu.
Įtarus cukrinį diabetą, pacientai bus nukreipti tolimesniam ištyrimui ir gydymui.
Paskaita sergantiesiems – gausi specialistų komanda
Tą pačią dieną, 12.30 val., KUL konferencijų salėje vyks paskaita–diskusija „Kaip gyventi su cukriniu diabetu“, skirta sergantiesiems šia liga, jų artimiesiems ir visiems, kurie nori geriau suprasti, kaip kontroliuoti diabetą ir išvengti jo komplikacijų.
Diskusijoje dalyvaus visa KUL multidisciplininė specialistų komanda – endokrinologas, kardiologas, nefrologas, neurologas, oftalmologas ir slaugytoja-diabetologė. Gydytojai pristatys naujausias gydymo ir prevencijos galimybes bei pasidalins praktiniais patarimais, kaip saugoti širdį, inkstus, regėjimą, nervų sistemą ir pėdų sveikatą.
„Siekiame, kad žinia apie cukrinį diabetą, jo diagnostiką ir gydymą pasiektų kuo daugiau žmonių. Apie šią ligą kalbėti būtina – tiek sveikiesiems, tiek jau sergantiesiems. Dėl to šiemet akcentuojame ne tik patikrą, bet ir bendrą edukaciją – paskaitoje žmonės galės tiesiogiai išgirsti atsakymus iš įvairių sričių specialistų“, – kalbėjo A. Pangonis.
Renginys nemokamas, išankstinė registracija nereikalinga.
Pavojinga, bet valdoma liga
Pasak gydytojo, nediagnozuotas ir negydomas cukrinis diabetas gali sukelti rimtų komplikacijų – širdies, inkstų, kraujagyslių, regos ar nervų sistemos pažeidimus, diabetinės pėdos sindromą, kuris dažnais atvejais baigiasi amputacijomis.
Didžiausią riziką sirgti turi žmonės, sergantys arterine hipertenzija, širdies ir kraujagyslių ligomis, turintys aukštą cholesterolio kiekį, antsvorį, nutukimą arba šeiminį polinkį į diabetą.
