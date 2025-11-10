Urologas kreipėsi į vyrus: padažnėjęs ir skausmingas šlapinimasis išduoda vėžį

Medikai ragina vyrų sveikatai skirti daugiau dėmesio ir pasitikrinti, net jei simptomų nėra – ypač po 50-ies metų amžiaus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasak gydytojo urologo dr. Mindaugo Danilevičiaus, ankstyvas prostatos vėžio nustatymas yra vienas svarbiausių veiksnių sėkmingam gydymui. „Anksti aptikti ligą, kai simptomai dar nepasireiškia, padeda PSA testas. Šis testas užveda ant teisingo kelio, padedančio atskirti sveikus žmones nuo nesveikų,“ – sako gydytojas urologas.
PSA testas – svarbus ženklas tolimesniems tyrimams
PSA (prostatos specifinis antigenas) – tai baltymas, kurio koncentracijos padidėjimas kraujyje gali rodyti prostatos veiklos sutrikimus. „Vien padidėjęs PSA kiekis nėra prostatos vėžio žymuo. Tai tik ženklas, kad pacientą reikia tirti išsamiau. Šiandien norma laikoma, kai PSA koncentracija yra mažesnė nei 3 ng/ml,“ – aiškina dr. M. Danilevičius.
Anot gydytojo, PSA rezultatus žmonės dažnai klaidingai supranta kaip vėžio ženklą. „Padidėjęs PSA rodiklis gali būti ir dėl prostatos uždegimo, taip pat dėl gerybinio prostatos išvešėjimo. Žinoma, kad PSA rodiklio padidėjimas net 60 proc. atvejų nėra susijęs su piktybiniu naviku,“ – teigia jis.
Tais atvejais biopsija nebūtinai reikalinga. Statistikos duomenimis, net 65–75 proc. pirmą kartą atliekamų biopsijų ir 10–35 proc. pakartotinių biopsijų būna neigiamos.
Kompensuojamas kas dvejus metus
Gydytojas akcentuoja, kad net jei biopsija neigiama, vyrams būtina reguliariai stebėti PSA pokyčius. „Svarbu kasmet atlikti PSA tyrimą, nors šiuo metu jis kompensuojamas tik kas dvejus metus. Stebėjimas ir konsultacijos su urologu gali padėti laiku pastebėti besivystančius pokyčius ir išvengti sunkesnių pasekmių,“ – pažymi dr. M. Danilevičius.
Įvardijo pirmuosius požymius
Pirmieji prostatos ligos simptomai dažnai būna nežymūs, todėl vyrai juos linkę ignoruoti. Gydytojas įvardija, kad apsilankyti pas urologą turėtų paskatinti padažnėjęs šlapinimasis, staiga atsirandantis noras šlapintis nedelsiant, susilpnėjusi šlapimo srovė, dažnas šlapinimasis naktį (daugiau nei 3–4 kartus), skausmingas šlapinimasis.
Ligai įsisenėjus ir jai progresuojant, gali pasireikšti bendras silpnumas, apatija, kaulų skausmai, ypač apatinėje stuburo ar klubų srityje, bei prarasta šlapimo pūslės kontrolė.
Ugniažolė – prevencijai ir po gydymo
Pasak gydytojo, svarbu ne tik ligos diagnostika, bet ir organizmo stiprinimas po gydymo bei atkryčio prevencija. Čia pagalbinį vaidmenį gali atlikti natūralios medžiagos. „Kaip pagalbinė priemonė, veikianti citotoksiškai – prieš vėžį – išsiskiria ugniažolė, kuri turi alkaloidų ir glikoproteinų. Šis augalas pasižymi daugiau nei 20 skirtingų alkaloidų, turinčių teigiamą poveikį imuninei sistemai,“ – sako dr. M. Danilevičius.
Ugniažolės preparatai, anot jo, gali padėti atgauti jėgas po vėžio gydymo, pagerinti apetitą, sumažinti skausmus ir sustiprinti ląstelinį imunitetą. „Vis dėlto, gaminant ugniažolės arbatėles ar nuovirus namuose, labai svarbu žinoti tikslias dozes.
Per stiprus užpilas gali sukelti apsinuodijimą, todėl rekomenduoju rinktis vaistinėse parduodamus preparatus, kuriuose ugniažolė derinama su gysločiu ar medetka – taip užtikrinama saugi dozė ir geriausiai atsiskleidžia augalo savybės,“ – pažymi specialistas.
Vyrų sveikata – visos šeimos reikalas
Gydytojas primena, kad prostatos vėžys dažniausiai diagnozuojamas vyrams nuo 50 metų, tačiau paveldimumo atvejais rizika gali pasireikšti ir anksčiau. „Vyrai turi suprasti, kad rūpintis savo sveikata – ne silpnumo, o atsakomybės ženklas. PSA testas – greitas, paprastas ir gyvybiškai svarbus tyrimas.
Lapkritį, prostatos vėžio prevencijos mėnesį, kviečiu kiekvieną vyrą skirti bent 15 minučių savo sveikatai ir pasitikrinti,“ – ragina dr. Mindaugas Danilevičius.
Prostatos vėžysVėžysšlapinimosi sutrikimai
