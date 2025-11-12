Klastinga kepenų liga skausmo nesukelia – gydytojai atskleidė simptomus, kurių nevalia ignoruoti

Ankstyvi kepenų fibrozių požymiai
Vieni iš pirmųjų galimų kepenų problemų požymių yra periodiškai pakilusi kūno temperatūra, šaltkrėtis, pykinimas ir apetito sumažėjimas. Daugelis pacientų taip pat pastebi svorio kritimą be aiškios priežasties.
Dažnai pradinė ligos stadija primena gripą: atsiranda kūno skausmai, lengvas pilvo skausmas ir virškinimo sutrikimai.
Šie simptomai atrodo nereikšmingi, todėl žmonės dažnai neskuba kreiptis į gydytoją, o tai veda prie ligos progresavimo.
Fibrozė gali palaipsniui pereiti į kepenų cirozę – sunkią būklę, kai sveikos ląstelės pakeičiamos jungiamuoju audiniu. Šis procesas vystosi lėtai, kartais daugelį metų.
Vėlyvųjų stadijų simptomai
Kepenų būklei blogėjant, prie jau minėtų požymių prisideda: kojų patinimas ir skysčių susikaupimas pilvo ertmėje (ascitas); odos ir gleivinių pageltimas (gelta); išsiplėtusių kapiliarų ir kraujagyslių žvaigždelių atsiradimas ant odos, ypač viršutinėje kūno dalyje; ryškūs svorio svyravimai; lytinio potraukio sumažėjimas.
Dažnai pasitaikantys skundai yra chroniškas nuovargis ir išsekimas. Kepenų fibrozė gali sukelti kortikotropinų, serotonino ir noradrenalino koncentracijos pokyčius, o tai atsiliepia energijos apykaitai ir psichologinei bei emocinei būklei. Be to, nuovargis sustiprėja dėl toksinų kaupimosi kraujyje – kepenys nesugeba jų pašalinti.
Rizikos veiksniai ir profilaktika
Kepenų fibrozė dažniau išsivysto žmonėms, sergantiems lėtiniu virusiniu hepatitu B ir C, pacientams, sergantiems nealkoholine kepenų riebaline liga, taip pat piktnaudžiaujantiems alkoholiu. Reikšmingos įtakos turi nutukimas, diabetas, kai kurios autoimuninės ir paveldimos ligos.
Siekiant sumažinti riziką, svarbu kontroliuoti kūno svorį, vengti pernelyg didelio alkoholio vartojimo, tinkamai maitintis, taip pat reguliariai tikrintis, ypač jei yra rizikos veiksnių.
Rekomenduojama tikrinti kepenų fermentų lygį ir, jei reikia, atlikti kepenų elastografiją – neinvazinį metodą, leidžiantį nustatyti fibrozę ankstyvoje stadijoje.
Tačiau laiku atlikta diagnostika ir gydymas leidžia sustabdyti procesą ir išvengti perėjimo į cirozę. Dėmesys savo sveikatai, reguliarūs tyrimai ir sveikas gyvenimo būdas vaidina svarbų vaidmenį apsaugant kepenis ir palaikant jų normalią veiklą.
Šaltinis: cursorinfo.co.il
