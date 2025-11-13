Kaune – veiksmingas šlapimo nelaikymo gydymas vyrams po prostatos operacijos

Tai procedūra, kurios metu tarpvietėje implantuojamas mažas prietaisas, veikiantis kaip „vožtuvas“ ir leidžiantis pacientui valdyti šlapimo nutekėjimą, rašoma Kauno klinikų pranešime žiniasklaidai.
„Šlapimo nelaikymas po prostatos pašalinimo operacijų – jautri ir vis dar mitais apipinta problema. Dažnai manoma, kad dėl jos nieko neįmanoma padaryti, tačiau tai netiesa. Dirbtinis sfinkteris išlieka veiksmingiausiu šios problemos gydymo metodu pasaulyje, leidžiančiu ne tik susigrąžinti fizinį komfortą, bet ir pasitikėjimą savimi“, – sako doc. dr. Darius Trumbeckas, Kauno klinikų Urologijos klinikos Miniinvazinės ir rekonstrukcinės urologijos sektoriaus vadovas.
Dirbtinio sfinkterio implantacija rekomenduojama pacientams, kuriems dėl šlapimo nelaikymo tenka nuolat naudoti įklotus ar varpos spaustuką.
„Dirbtinio sfinkterio implantacija atliekama tiems pacientams, kurie patiria didelio laipsnio šlapimo nelaikymą ir dėl to turi nešioti keturis ar daugiau įklotų per dieną arba kai nevalingai ištekančio šlapimo kiekis per parą viršija 400 ml“, – aiškina doc. dr. D. Trumbeckas.
Nuo 2018 metų Kauno klinikų urologai atliko 36 dirbtinio šlaplės sfinkterio implantacijas. Pasak doc. dr. D. Trumbecko, pacientai po šios procedūros pastebi ženklų gyvenimo kokybės pagerėjimą.
„Pacientai pasakoja, kad šlapimo nelaikymas anksčiau ribodavo jų kasdienį gyvenimą, o po implantacijos jie vėl gali gyventi taip, kaip iki operacijos. Svarbu, kad žmonės žinotų apie gydymo galimybes ir kreiptųsi į specialistus – juolab kad ši operacija yra kompensuojama valstybės“, – teigia gydytojas.
Kauno klinikų urologai dalijasi savo patirtimi su kolegomis iš kitų šalių. Šių metų spalį klinikoje buvo atliktos dvi mokomosios operacijos, kuriose patirties sėmėsi urologas iš Portugalijos ir dirbtinio sfinkterio kūrėjas iš Šveicarijos.
„Šios mokomosios operacijos atspindi mūsų ilgametę patirtį. Jos metu naudojamos pažangios technologijos ir dirba daugiadalykė komanda, užtikrinanti aukščiausią pacientų priežiūros kokybę“, – pabrėžia doc. dr. D. Trumbeckas.
Kauno klinikų Urologijos klinikos Miniinvazinės ir rekonstrukcinės urologijos sektoriaus specialistai kasmet atlieka apie 80 įvairių šlaplės, varpos, šlapimtakių rekonstrukcinių bei šlapimo nelaikymo operacijų moterims ir vyrams.
Kauno klinikosšlapimo nelaikymasprostata
Rodyti daugiau žymių