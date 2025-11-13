Liga, kuri tyko tyliai: daugiau nei trečdalis nepastebi klastingų simptomų

Specialistus neramina, kad daugelis žmonių pirmuosius simptomus painioja su pervargimu ar stresu ir nesitikrina laiku – manoma, kad beveik trečdalis sergančiųjų nežino, jog jau serga, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Minint Pasaulinę cukrinio diabeto dieną, lapkričio 14 d. (penktadienį) Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ kviečia vilniečius pasitikrinti sveikatą. Renginio metu bus galima nemokamai pasimatuoti gliukozės kiekį kraujyje, atlikti kūno masės analizę bei pasikonsultuoti su mitybos ir fizinio aktyvumo specialistais. Sergantieji cukriniu diabetu sergantys asmenys taip pat galės gauti individualias konsultacijas dėl ligos valdymo.
„Antrojo tipo cukrinis diabetas vystosi lėtai, todėl ilgą laiką žmogus gali nejausti jokių simptomų ir pokyčių. Gliukozės kiekis kraujyje kyla pamažu, organizmas prie tokios būklės prisitaiko, o pirmieji simptomai – troškulys, dažnesnis šlapinimasis, nuovargis, kojų deginimas vakarais ar regos pablogėjimas – pasireiškia tik tuomet, kai liga jau įsibėgėjusi. Vis dėlto žmonės dažnai tokius simptomus priskiria stresui, darbui ar amžiui“, – sako gydytoja endokrinologė, Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto docentė dr. Lina Zabulienė.
Pasak jos, diagnozė dažnai nustatoma atsitiktinai ar profilaktinių patikrinimų metu – atliekant kitus kraujo tyrimus arba tiriant dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai reiškia, kad ligai progresuojant žala kraujagyslėms, inkstams ar akims jau gali būti prasidėjusi.
„Epidemiologinių tyrimų duomenimis dalis sergančiųjų nežino, kad serga diabetu. Todėl tikrintis būtina net tada, kai nejaučiame jokių simptomų. Ankstyvas nustatymas leidžia ligą sustabdyti arba bent sulėtinti jos eigą ir užkirsti kelią komplikacijoms – juk daug kas priklauso nuo to, kada liga atpažįstama“, – tikina L. Zabulienė.
Antrojo tipo diabetą ji vadina gyvenimo būdo veidrodžiu – liga dažniausiai išsivysto dėl netinkamos mitybos, per mažo fizinio aktyvumo, streso ar antsvorio. „Net ir turint genetinį polinkį, sąmoningas gyvenimo būdas gali padėti ligos išvengti arba atitolinti jos pradžią. Todėl labai svarbu kasdien kuo daugiau judėti, rinktis subalansuotą mitybą ir reguliariai rūpintis sveikata“, – pabrėžia gydytoja endokrinologė.
Ne ką mažiau svarbu profilaktiškai tikrintis sveikatą ir žinoti savo gliukozės tyrimo rodiklius. L. Zabulienė įsitikinusi: diabetas – viena iš tų ligų, kai „žinojimas – gydo“. „Ankstyva antrojo tipo diabeto diagnostika nėra sudėtinga, tyrimai yra paprasti ir greitai atliekami, jie padeda įvertinti tiek esamą gliukozės apykaitą, tiek ir polinkį į atsparumą insulinui“, – komentuoja gydytoja.
Svarbiausi tyrimai, kuriuos vertėtų profilaktiškai atlikti:
– Gliukozės kiekis nevalgius – paprastas tyrimas, leidžiantis įvertinti gliukozės apykaitą ir jos kiekį kraujyje ryte nevalgius. Jei gliukozės kiekis yra didesnis nei 5,6 mmol/l, žmogus turi vieną iš metabolinio sindromo kriterijų, jei gliukozės kiekis yra 6,1 mmol/l ar didesnis, nustatoma sutrikusi glikemija nevalgius. Tokie rezultatai rodo, kad gliukozės apykaita organizme yra pakitusi, daugiau gliukozės gaminasi kepenyse ir didėja antrojo tipo diabeto rizika.
– Gliukozės toleravimo mėginys (trunkantis 2 val., atliekamas išgeriant 75 gramus gliukozės), atliekamas esant diabeto rizikos veiksniams, siekiant įvertinti, kaip organizmas reaguoja į gliukozės krūvį. Tyrimas itin naudingas esant ribiniams gliukozės ar HbA1c rodikliams.
– Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) atspindi vidutinį gliukozės kiekį per paskutinius 2–3 mėnesius. Jei šis rodiklis viršija 5,7 proc., yra didesnė diabeto rizika; jei HbA1c viršija 6,5 proc., tikėtina, kad žmogus serga cukriniu diabetu.
– Lipidų (cholesterolio frakcijų ir trigliceridų) profilis bei arterinio kraujospūdžio matavimas – būtini, nes dažnai diabetą lydi metabolinis sindromas.
– Kūno masės indeksas ir juosmens apimtis padeda nustatyti pilvinį nutukimą – vieną pagrindinių diabeto rizikos veiksnių.
Svarbiausia – šiuos tyrimus atlikti ne tik tada, kai jau blogai jaučiamės, bet ir profilaktiškai. „Tyrimai padeda ne tik diagnozuoti, bet ir įvertinti, ar gyvenimo būdas skatina tinkamą gliukozės apykaitą. Šių rodiklių žinojimas atveria galimybes prevencijai, skatina pasirinkimus ir leidžia imtis veiksmų – pagerinti mitybą, didinti fizinį aktyvumą, sumažinti svorį ir dažnai net išvengti ligos“, – tikina L. Zabulienė, cituodama anglų rašytojo Jonathano Swifto žodžius: „Geriausi pasaulio gydytojai yra Dieta, Ramybė ir Linksmybė“.
„Moksliškai įrodyta, kad emocinė pusiausvyra, kokybiškas miegas, juokas, bendrystė ir streso prevencija padeda lengviau suvaldyti lėtines ligas“, – priduria gydytoja.
Pasak jos, profilaktinė patikra rekomenduojama visiems suaugusiesiems nuo 45 metų amžiaus, net jei nejaučiami jokie simptomai – tokiu atveju tyrimą atlikti vertėtų ne rečiau nei kas trejus metus. Tačiau kai kuriems žmonėms tikrintis reikėtų dažniau: jei asmeniui nustatyti gliukozės apykaitos sutrikimai – tarpinė hiperglikemija, gestacinis (nėščiųjų) diabetas, žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV), tyrimus rekomenduojama atlikti kasmet.
Profilaktiškai tikrintis dėl diabeto itin rekomenduojama ir tiems, kurie turi antsvorio, kai kūno masės indeksas yra didesnis nei 25 kg/m² ir/arba šeimoje yra sergančių cukriniu diabetu (tėvai, broliai, seserys, seneliai ar vaikai); serga arterine hipertenzija, širdies ar kraujagyslių ligomis; nustatytas pakitęs DTL cholesterolio ar trigliceridų kiekis; serga policistinių kiaušidžių sindromu ar kitomis ligomis, susijusiomis su atsparumu insulinui (pvz., juodoji akantozė, hipertenzija); stokoja fizinio aktyvumo.
„Ankstyvas diabeto nustatymas ir paprasti gyvenimo būdo pokyčiai – sveika mityba, daugiau judėjimo, keliais kilogramais mažesnis svoris – leidžia sustabdyti ligos raidą arba ją atitolinti. Rūpestis savo sveikata – tai ne baimė susirgti, o noras gyventi ilgiau, kokybiškiau ir džiaugsmingiau“, – komentuoja gydytoja endokrinologė L. Zabulienė.
Pasitikrinti sveikatą vilniečiai nemokamai kviečiami lapkričio 14 d. „Vilnius sveikiau“ biure. Minint Pasaulinę cukrinio diabeto dieną, Vingio parko estradoje nuo 9 iki 12 val. bus atliekamas gliukozės matavimas, kūno masės analizė, bus galima pasikonsultuoti su mitybos ir fizinio aktyvumo specialistais. Būtina registracija el. paštu: viktorija.maciuliene@vvsb.lt
cukrinis diabetastroškulysšlapinimasis
Rodyti daugiau žymių