Po 22-ejų merginos mirties psichiatrijos ligoninėje šeimos kova: tyrime – šokiruojančios detalės

Mergina ligoninėje ne kartą mėgino žalotis, o devynioliktas kartas buvo lemtingas – ji nusižudė.
Šeima, netekusi „švytinčios, jautrios ir be galo geros“ jaunos moters, tvirtina, kad skyrius ne tik neužtikrino saugumo, bet ir „kėlė nuolatinę, visiškai nereikalingą riziką“ tiek Alisei, tiek kitiems pacientams.
Leidinio gauti dokumentai atskleidė pribloškiančią tiesą: vos po keturių mėnesių toje pačioje palatoje dar viena jauna moteris bandė nusižudyti beveik identiškomis aplinkybėmis. Psichikos sveikatos ekspertai tai vadina aiškiu ženklu, kad iš Alisės mirties pamokų nebuvo pasimokyta.
„Tai šokiruoja ir žeidžia“, – sakė Alisės mama Jane.
Šeimos teigimu, priemonės, kuriomis Alisė pasinaudojo mirties išvakarėse, turėjo būti pašalintos iš skyriaus nedelsiant. Ligoninė tvirtina, kad dabar jos jau nebėra.
Skyriuje – chaosas, telefono ekranai ir suklastoti įrašai
Jenny, taip žiniasklaida vadina pacientę, tuo metu gydytą kartu su Alise, papasakojo, kad priežiūros beveik nebuvo: „Ne kartą mačiau, kaip Alisė prašo su ja pasikalbėti, o budintys darbuotojai net nepakelia akių nuo savo telefonų“, – liudijo moteris.
Ji teigė mačiusi ir galimai suklastotų stebėjimo protokolų.
Vidinis tyrimas atskleidė, kad per Alisės gydymą įvyko 81 incidentas ar pavojinga situacija, kuri turėjo būti registruota, tačiau sistemoje fiksuota vos 14. Tyrėjai konstatavo, kad dėl to „praleistos saugaus pacientų valdymo galimybės“.
Ataskaita taip pat atskleidė, kad skyriuje trūko personalo, o ryšiai tarp vadovų ir gydytojų buvo prasti. Dauguma darbuotojų, prižiūrėjusių Alisę, buvo laikini agentūrų darbuotojai.
Ligoninė pripažįsta kaltę, bet šeima nori pokyčių visoje šalyje
„North East London NHS Foundation Trust“ pripažįsta esąs atsakingas už klaidas ir žada „mokytis iš kiekvieno incidento“.
Vis dėlto, pasak psichikos sveikatos organizacijos „Rethink“, šis atvejis rodo daug gilesnę problemą: trūksta skaidrumo, greitos reakcijos ir sisteminių pokyčių.
„Jeigu iš tragedijos nepasimokoma, ji kartojasi“, – sakė organizacijos atstovas Brianas Dow.
Alisės šeima jau dešimtmetį kovoja už tai, kad būtų pripažintos institucijų klaidos ir būtų užtikrinta reali pacientų sauga.
„Žmonės, patys pažeidžiamiausi mūsų visuomenėje, turi gauti saugią, jautrią ir profesionalią priežiūrą. Tai, kas vyksta, yra nepriimtina – pokyčiai būtini visoje šalyje“, – sako Alisės mama.
bipolinis sutrikimasvalgymo sutrikimassavižudybė
Rodyti daugiau žymių