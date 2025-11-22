Vietoje pieno kūdikis gurkštelėjo kanalizacijos valiklio – pasekmės sunkiai nusakomos

Vaikas patyrė širdies smūgį, vidinius nudegimus ir gyvenimą keičiančius sužalojimus, kai netyčia atsigėrė buitinio kanalizacijos valiklio. Birmingeme su tėvais gyvenantis Samas Anwaras Alshameri pasislėpė už savo mamos, kuri valė vonios kambarį jų bute, ir gurkštelėjo natrio šarmo iš balto butelio, stovėjusio ant grindų – manydamas, kad tai pienas.
„Jis manė, kad butelis yra pienas, – aiškina jo tėtis, 37-erių Nadeenas Alshameri. – Kai supratome, kas atsitiko, jis jau buvo nusideginęs.“ Kai šis incidentas įvyko šių metų gegužę, Samui buvo tik 13 mėnesių.
Tėvas pasakoja, kad jo žmona Mukhtara (27 m.) valė vonios kambarį, o jų keturi vaikai – septynerių, trejų, vienerių metų ir vienas aštuonių mėnesių – buvo svetainėje. Jai to nepastebint, Samas įėjo į vonios kambarį ir paėmė butelį, kurį ji buvo padėjusi ant grindų.
Kanalizacijos valiklis iš karto nudegino vaiko lūpas, burną, liežuvį ir pateko į jo kvėpavimo takus, sukeldamas gyvybei pavojingus vidinius nudegimus. „Kai nuvykome į ligoninę, jo kvėpavimo takai ir burna buvo nudegę, dabar jis negali ištarti nė žodžio, – sakė keturių vaikų tėvas. – Jie man pasakė, kad tokio atvejo dar niekada nematė“.
Vaikas buvo skubiai nugabentas į Birmingemo moterų ir vaikų ligoninę. Skubios pagalbos skyriuje jį ištiko širdies smūgis. „Jo širdis sustojo beveik trims minutėms, – prisimena N. Alshameri. – Jie atgaivino jį ir nugabeno į intensyviosios terapijos skyrių. To momento niekada nepamiršiu.“
Gydytojai buvo priversti pašalinti Samo maitinimo zondą iš jo nosies ir įdėti nuolatinį zondą tiesiai į jo skrandį. Vaiko burna pradėjo užsitraukinėti ir jam liko tik nedidelė anga, kuri buvo per maža, kad galėtų nuryti maistą ar gėrimus.
„Jie negalėjo pamatyti jo burnos vidaus, – pasakoja tėvas. – Jie nežinojo, kas vyksta, nes kiekvienas gydytojas man sakė kažką kitą.“
Samas dabar yra įtrauktas į skubios rekonstrukcinės operacijos laukiančiųjų sąrašą – tačiau data dar nėra patvirtinta, bet jis yra išrašytas iš ligoninės ir prižiūrimas namuose.
„NHS man pasakė, kad esame gerose rankose, bet nieko nevyksta, – teigia tėvas. – Jie sakė, kad tai gali būti kitą savaitę, kitą mėnesį, bet aš tiesiog nežinau. Aš nebegaliu laukti. Mano sūnus serga.“
Na. Alshameri teigia, kad kai kurie gydytojai sakė, jog operacija yra įmanoma, kiti teigė, kad dar per anksti – o kai kurie tiesiog nežino, nes niekada anksčiau nėra gydę tokio atvejo kaip jo sūnaus.
Kaip prižiūrėti vaiką, jei jis nurijo nuodų
Jei manote, kad jūsų vaikas nurijo kažką nuodinga, svarbu veikti greitai. Pirmiausia ieškokite pagrindinių požymių: vaikas gali staiga tapti labai blyškus, atrodyti sutrikęs ar nesuvokti, kas vyksta aplink jį – arba pradėti vemti.
Kai kurie vaikai gali skųstis pilvo skausmu. Taip pat galima pastebėti neįprastą kvapą iš burnos, likučius aplink burną arba tuščias pakuotes ir butelius šalia – viską nuo vaistų iki alkoholio ar valymo priemonių.
Jei jūsų vaikas reaguoja, pabandykite tiksliai išsiaiškinti, ką jis nurijo, kada tai padarė ir kiek.
Ši informacija bus labai svarbi greitosios pagalbos medikams. Kai tik ją turėsite – arba jei vaikas jaučiasi per blogai, kad galėtų atsakyti – nedelsdami skambinkite 112. Daugelis medžiagų gali labai greitai sukelti rimtą žalą, o vaikų būklė dažnai blogėja greičiau nei suaugusiųjų.
Laukdami pagalbos, likite su jais ir nuolat tikrinkite jų kvėpavimą ir sąmonės lygį. Nesistenkite priversti jų vemti. Priverstinis vėmimas gali dar labiau pažeisti jų gerklę ar net užblokuoti kvėpavimo takus, nurodo Britų Raudonasis Kryžius.