Įsidėmėkite: 3 netikėti organizmo signalai gali įspėti apie artėjantį širdies smūgį

Kai kraujo tėkmė į širdį nutrūksta, jos audiniai pradeda kentėti nuo deguonies trūkumo. Jau po 30 minučių deguonies bado širdies raumens ląstelės pradeda mirti ir gali atsirasti negrįžtama audinių pažaida.
Todėl svarbu atkreipti dėmesį į bet kokius organizmo signalus ir reguliariai lankytis pas kardiologą profilaktiniams tyrimams.
Įdomu tai, kad pirmieji galimų širdies problemų požymiai gali pasireikšti rankose:
1. Gelsvai oranžinis bėrimas ant pirštų
Portalo „WebMD“ duomenimis, toks bėrimas gali rodyti padidėjusį trigliceridų lygį kraujyje. Šių riebalų perteklius išprovokuoja smulkių bėrimų aplink sąnarius atsiradimą ir žymiai padidina širdies ir kraujagyslių ligų riziką.
Organizacija „Heart UK“ perspėja: aukštą trigliceridų lygį dažnai lydi nutukimas, diabetas ir hipertenzija – visi šie veiksniai didina infarkto riziką.
2. Tamsūs taškai ar juostelės po nagais
Tai gali būti mikrokraujosrūvos, susijusios su vidinio širdies dangalo – endokardo – uždegimu, vadinamu endokarditu. Liga atsiranda, kai bakterijos ar grybeliai patenka į kraujotaką ir nusėda ant širdies vožtuvų.
Kaip pažymi „The Express“, esant endokarditui, taip pat gali atsirasti mažos kraujosrūvos po oda ant delnų arba vidinėje rankų pusėje.
3. Melsvas arba pilkšvas pirštų atspalvis
Odą keičianti spalva dažnai rodo kraujotakos sutrikimą, kurį sukelia kraujagyslių susiaurėjimas arba mažas deguonies lygis kraujyje. Tokie simptomai pastebimi esant širdies nepakankamumui ar stipriems arterijų spazmams.
Kiti endokardito požymiai yra šie:
– į peršalimą ar gripą panašūs simptomai (šaltkrėtis, karščiavimas, silpnumas);
– svorio kritimas be aiškios priežasties;
– blyški oda;
– skausmas raumenyse ir sąnariuose;
– širdies ūžesių atsiradimas.
Ką daryti pastebėjus įtartinus simptomus?
Jei pajutote išvardintus pokyčius rankose ar kitus neįprastus simptomus – dusulį, širdies ritmo sutrikimus, skausmą už krūtinkaulio – turite kuo greičiau kreiptis į gydytoją.
Šiuolaikiniai diagnostikos metodai (EKG, echokardioskopija, kraujo tyrimai) leidžia aptikti širdies ir kraujagyslių problemas ankstyvoje stadijoje.
Kardiologai primena: greita reakcija gali išgelbėti gyvybę. Gyvenkite aktyviai, stebėkite mitybą, apribokite druskos ir sočiųjų riebalų vartojimą, taip pat reguliariai tikrinkite kraujospūdį ir cholesterolio lygį.
miokardo infarktasširdies smūgisaterosklerozė
