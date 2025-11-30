Mirė mėnesį nesituštinęs vyras: žarnyne – 9 kg išmatų kamštis

Velionio amerikiečio Jameso Stewarto šeima pateikė ieškinį dėl jo mirties, nes jos, jų įsitikinimu, buvo galima išvengti.
Ieškinyje teigiama, kad grupinio gyvenimo namų, kuriuose gyveno Jamesas, darbuotojai ignoravo kelias savaites trukusius įspėjamuosius požymius, kaip išsipūtusį pilvą ir neįprastą elgesį. Vyras mirė 2024 m. lapkričio 15 d.
Remiantis „The Independent“ žurnalistų matytu ieškiniu, Jamesas „neturėjo žarnyno judesių nuo kelių savaičių iki net mėnesio“.
Jamesas gyveno grupinio gyvenimo namuose, nes jam reikėjo kasdienės priežiūros ir pagalbos.
Vyras turėjo „intelektinių ir (arba) vystymosi sutrikimų“ ir žinomą „vidurių užkietėjimo istoriją“.
Jis taip pat vartojo vaistus, kurie sukeldavo sunkius šalutinius poveikius virškinimo traktui.
Jameso šeima teigė, kad 41-metis vyras mėgo muziką, plaukimą, koncertus ir sporto renginius.
Darbuotojai, kurie turėjo jį prižiūrėti, esą, ignoravo jo nuolatinius skundus dėl skrandžio skausmo ir vidurių užkietėjimo.
Ieškinyje nurodoma, kad darbuotojai pastebėjo, jog Jamesas prieš savo mirtį nesijautė gerai ir elgėsi neįprastai.
Jis buvo apibūdintas kaip „nusiminęs, be energijos ir besiskundžiantis skausmu“.
Jo pilvas taip pat buvo akivaizdžiai patinęs, o ant jo buvo aiškiai pastebimos mėlynės.
Tačiau būklei blogėjant darbuotojai neinformavo jo giminaičių ar medikų.
Šeimai atstovaujantis advokatas Mattas Mooney sakė, kad įstaigos „Clear Skies Ahead“, kurioje buvo apgyvendintas Jamesas, darbuotojai gerai žinojo apie jo vidurių užkietėjimą.
Jis sakė: „Jie turėjo atidžiai stebėti, ar Jamesas tuštinasi, bet to nedarė.
Tai jie matė. Jie apie tai žinojo. Bet vis tiek į tai nekreipė dėmesio.“
Ieškinyje teigiama, kad „Clear Skies Ahead“ vadovas ir kitas darbuotojas dalyvavo nuotolinėje psichiatrijos konsultacijoje su Jamesu dieną prieš jo mirtį, bet nepranešė apie jo simptomus.
Lapkričio 15 d. grupinio gyvenimo namų darbuotojas jam esą liepė „atsisėsti ant tualeto“, bet jis negalėjo tuštintis.
Vėliau tą pačią dieną 41-metis vyras buvo rastas nugriuvęs savo miegamajame.
Atskubėję į pagalbą pareigūnai pastebėjo, kad viskas jo pilvas buvo pakitusios spalvos ir labai išsipūtęs ar ištinęs ir kietas paliesti.
Jamesas buvo nugabentas į vietos ligoninę, kur buvo konstatuota jo mirtis.
Koroneris nustatė, kad jo žarnyną užkimšo sukietėjusios išmatos, kurių svoris viršijo 9 kg.
Dėl to jo organizme susikaupė slėgis, kuris sukėlė įtampos pneumoperitoneumą – gyvybei pavojingą būklę, kai oras susikaupia pilvo ertmėje ir išstumiamas per mažus žarnyno sienelių įtrūkimus.
Advokatas sakė: „Tai sukėlė spaudimą jo žarnyne, kuris stūmė orą per žarnyno sieneles į jo kūno ertmes, ir tai jį nužudė.
Jamesas neturėjo mirti. Jei jis būtų buvęs gydomas oriai, pagarbiai ir pagal jo individualų gydymo planą, to niekada nebūtų atsitikę.“
Vidurių užkietėjimas reiškia, kad sunku tuštintis, išmatos yra kietos, gumulėtos ir reikia įtempti raumenis.
Tai labai dažna problema, kuri gali ištikti bet kokio amžiaus žmogų.
Per mažas ląstelienos kiekis maiste, nepakankamas vandens kiekis ir mažas fizinis aktyvumas yra dažniausios vidurių užkietėjimo priežastys, taip pat kaip ir noro tuštintis ignoravimas.
Tačiau stresas ir nerimas arba tam tikrų vaistų vartojimas taip pat gali turėti įtakos jūsų žarnynui.
Jei vidurių užkietėjimas pasireiškia reguliariai ir gydymas, pvz., gyvenimo būdo pokyčiai ir vidurius laisvinantys vaistai, nepadeda, turėtumėte kreiptis į šeimos gydytoją.
