Gydytoja apie nepatogią problemą: kas slypi už šlapimo pratekėjimo čiaudint ir juokiantis?

Apie tai, kokias funkcijas atlieka dubens dugnas, kodėl jis svarbus ir kaip atpažinti pirmuosius simptomus, kalbamės su „Hila“ Reabilitacijos ir sporto medicinos centro fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Greta Būtėnaite.
Kaip aiškina specialistė, dubens dugnas – tai raumenų, raiščių ir jungiamojo audinio kompleksas, kuris tarsi „hamakas“ laiko mūsų vidaus organus: šlapimo pūslę, gimdą ir tiesiąją žarną, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Dubens dugno raumenys ne tik suteikia atramą, bet ir atlieka svarbią rolę šlapinimosi ir tuštinimosi kontrolėje, stabilizuoja dubenį ir stuburą, dalyvauja kvėpavime, daro didelę įtaką seksualinei funkcijai. Galima net teigti, kad dubens dugnas yra kūno centras, kuris palaiko pusiausvyrą tarp fizinės, emocinės ir net intymios sveikatos“, – sako gydytoja G. Būtėnaitė.
Pirmieji simptomai dažnai nepastebimi
Dubens dugno raumenų disfunkcija, pasak gydytojos reabilitologės G. Būtėnaitės, gali pasireikšti įvairiais būdais, tačiau dažnai pirmieji požymiai būna subtilūs. Tai gali būti nedidelis šlapimo pratekėjimas juokiantis, čiaudint ar sportuojant, dažnas šlapinimasis be infekcijos požymių, sunkumo ar spaudimo jausmas dubenyje, diskomfortas aplink uodegikaulį ar makštyje.
„Kai kuriais atvejais pastebimas makšties sienelių nusileidimas (prolapsas), diskomfortas ar skausmas lytinių santykių metu. Atminkite, kad dubens dugno disfunkcija ne visada reiškia silpnumą, kartais raumenys būna hipertonuse, t. y. pernelyg įsitempę, todėl savidiagnozė dažnai klaidina. Tikslią priežastį, kas sukėlė simptomus, būtina įvertinti specialistui“, – pabrėžia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Dubens dugno problemos dažnesnės nei manoma
Gydytoja G. Būtėnaitė patvirtina, kad po nėštumo ir gimdymo dubens dugno raumenų disfunkcijos pasireiškia gana dažnai. Nėštumo metu didėjantis svoris ir hormoniniai pokyčiai silpnina jungiamąjį audinį, o gimdymo metu šie raumenys patiria didelį spaudimą ir tempimą.
„Tai natūralus procesas, bet dažnai po jo raumenys neatsistato savaime. Tyrimai rodo, kad daugiau nei pusė gimdžiusių moterų vienaip ar kitaip patiria dubens dugno simptomus – nuo lengvų iki ryškių. Tai nėra išimtis, o greičiau – norma, apie kurią tiesiog per mažai kalbama“, – teigia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja ir priduria pati dažnai girdinti, jog moterims per mažai informacijos tiek ruošiantis gimdymui, tiek po jo:
„Dažnai iš moterų girdžiu, kad labai trūksta informacijos, kur kreiptis norint tinkamai pasiruošti gimdymui ar kur apsilankyti po gimdymo, norint atstatyti dubens dugno raumenų balansą ir saugiai pradėti sportuoti atsiradus diastazei (pilvo raumenų išsiskyrimui). Vis dėlto labai smagu, kad moterys itin domisi savo sveikata bei galimais gydymo būdais, nes šiuolaikinė reabilitacija yra ne vien Kėgelio pratimai (beje, dažnai atliekami netinkamai), tai apima daug daugiau“.
Reabilitacija: individuali ir etapinė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja atkreipia dėmesį, kad kiekvienos moters atvejis yra labai individualus.
Pirmiausia svarbu kruopščiai surinkti anamnezę: įvertinti moters raumenų tonusą, jėgą, ištvermę, pojūčius, laikyseną ir kvėpavimo įpročius. Gali būti atliekamas dubens dugno raumenų ir pilvo sienos raumenų funkcinis ultragarso tyrimas, įvertinamas diastazės dydis, raumeninis disbalansas, kaip atliekamas dubens dugno raumenų sutraukimas realiu laiku.
Kiekvienu atveju turėtų būti sudaroma asmeninė reabilitacijos programa. Ji gali apimti fizioterapiją (elektrostimuliaciją, magnetoterapiją, radiodažnio terapiją), specialius pratimus su šioje srityje besispecializuojančiu kineziterapeutu, diafragminio kvėpavimo technikas.
„Mūsų tikslas – ne tik stabilizuoti raumenis, bet ir išmokyti moterį juos valdyti, įtraukti į kasdienius judesius, kad rezultatas būtų ilgalaikis“, – pažymi specialistė.
Reabilitacija vyksta keliais etapais. Iš pradžių moteris išmoksta atpažinti savo dubens dugno raumenis, vėliau pridedami tiksliniai pratimai, laikysenos korekcija, kvėpavimo ir stabilizavimo technikos. Trukmė yra labai individuali. Lengvesniais atvejais pokyčiai juntami po kelių savaičių, bet visiškam funkcijos atkūrimui dažniausiai prireikia 2–3 mėnesių nuoseklaus darbo.
„Rezultatus lemia ne tik pradinė būklė, bet ir moters įsitraukimas, reguliarumas, motyvacija bei bendras kūno sąmoningumas, psichoemocinė būklė. Kartais labai svarbus ir partnerio ar partnerės palaikymas“, – sako gydytoja G. Būtėnaitė ir priduria, jog didžioji dauguma pacienčių pasiekia gerų rezultatų: pagerėja šlapimo sulaikymas, sumažėja skausmai, grįžta pasitikėjimas savimi bei komfortas intymiuose santykiuose.
Visiškas funkcijos atstatymas, kaip tikina specialistė, įmanomas tada, jei problema sprendžiama laiku ir būklė nėra reikalaujanti operacinio gydymo. Net jei visi simptomai neišnyksta, moteris išmoksta puikiai kontroliuoti savo kūną ir gyventi be diskomforto.
„Svarbu neuždelsti ir kreiptis pagalbos, nes dubens dugno raumenys, kaip ir bet kuris raumuo, turi puikų gebėjimą atsistatyti“, – pabrėžia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja G. Būtėnaitė.
