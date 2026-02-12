Širdies permušimai ir pablyškusi oda – ženklai, kad trūksta svarbaus mikroelemento

Geležis yra pagrindinis mineralas, reikalingas tam, kad kraujyje esantis deguonis būtų tinkamai išnešiotas po organizmą. Geležies reikia sveikiems raudoniesiems kraujo kūneliams gaminti ir sklandžiai hemoglobino funkcijai užtikrinti.
Hemoglobinas – raudonųjų kraujo kūnelių viduje esantis baltymas – kuris kartu su geležimi padeda deguoniui iš plaučių patekti į visas kūno dalis. Hemoglobinas perneša kraujyje esantį deguonį į audinius ir organus, o atgal į plaučius grąžina anglies dioksidą. Jei raumenys ir smegenys negauna pakankamai deguonies, žmogui trūksta energijos, jam sunku susikaupti.
Kiti anemijos simptomai: dusulys, galvos skausmas, širdies permušimai ir išblyškusi oda.
Dažniausiai nuo anemijos kenčia reprodukcinio amžiaus moterys, o tai lemia kelios priežastys – gausus kraujavimas menstruacijų metu, nėštumas ir žindymas.
Įsivaizduokite, Jungtinėje Karalystėje apie 57 tūkst. vizitų ligoninės skubios pagalbos skyriuje yra susiję su mažakraujyste, rašo express.co.uk.
Ką valgyti ir ko vengti?
Geležies stoka organizme neretai būna susijusi su mityba.
Geriausi geležies šaltiniai: jaučių liežuviai, jautiena, stirniena, ikrai, austrės, moliuskai, avižiniai dribsniai, kviečių gemalai ir sėlenos, pupelės, chalva, sojos, saulėgrąžos, kiaušinių tryniai, lęšiai, įvairūs riešutai, špinatai, džiovintos figos.
Jei kyla bėdų dėl mažakraujystės vertėtų riboti arbatos, kavos, pieno, jo gaminių ir maisto produktų, kuriuose yra daug fitino rūgšties, vartojimą. Didelis šių maisto produktų ir gėrimų kiekis apsunkina geležies įsisavinimą organizme.
Dėl mažakraujystės gali būti naudinga ir gydytojo dietologo konsultacija. Negydoma geležies stokos anemija gali padidinti rimtų ligų ir infekcijų riziką, nes geležies trūkumas nualina imuninę sistemą.
Negydoma mažakraujystė taip pat gali padidinti širdies nepakankamumo ir tachikardijos riziką, be to, išauga su nėštumu susijusių komplikacijų pavojus.
„Jei patiriate simptomus, kurie gali būti susiję su geležies stokos anemija, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą. Nebandykite diagnozuoti ar gydytis savarankiškai“, – pabrėžia medikai.
Geležies maisto papildų vartojimą vertėtų aptarti su gydytoju. Per didelis geležies kiekis organizme gali būti žalingas. Geležis gali kauptis ir pažeisti kepenis bei kitus organus.
Mažiau žinomi anemijos simptomai
Be jau minėtų ryškesnių anemijos požymių – širdies permušimų ir pablyškusios odos – yra rečiau pasitaikančių simptomų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį:
– Sunkumas ryjant (disfagija);
– Skausmingos atviros opos lūpų kampučiuose;
– Niežulys;
– Keistas noras valgyti nevalgomus daiktus, pvz., popierių ar ledą;
– Nagų formos pokyčiai, pvz., šaukšto formos nagai;
– Plaukų slinkimas;
– Liežuvio skausmas;
– Neramių kojų sindromas;
– Švilpesys arba ūžimas ausyje (tinitas).
anemijamažakraujystėgeležies stoka
