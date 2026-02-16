Gydytoja: inkstų ligą išduoda 3 klasikiniai simptomai – nevalia delsti

„Dažniausiai tai yra labai nespecifiniai požymiai, jie atsiranda jau pažengus inkstų ligai. Gali būti svorio kritimas, tinimai veide, kojose“, – sako Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (VMKL) gydytoja nefrologė Alicija Bartašiūnaitė-Afanasjeva.
Lėtinė inkstų liga – ypač dažna problema. Pasak medikų, iki 14 proc. pasaulio gyventojų susiduria su šiuo su sveikatos sutrikimu.
Urologai atkreipia dėmesį į šlapime esančias kraujo priemaišas, ragina ir pacientus susirūpinti, net jei simptomas greitai pranyksta.
„Nereikėtų numoti ranka ir derėtų pasidaryti laboratorinius tyrimus – šlapimo, biocheminius, bendrus kraujo tyrimus, kurie parodytų inkstų funkcijos rodiklius, elektrolitų apykaitos sutrikimus, taip pat patologines priemaišas šlapime – kraują arba uždegimines ląsteles“, – „Žinių radijo“ laidoje „Aplenk ligą“ pasakojo VMKL gydytojas urologas Edmundas Štarolis.
Jis pridūrė, kad gali būti skiriami ir rentgeno tyrimai, kurie parodytų inkstų akmenis, o kontrastiniai tyrimai gali atskleisti inkstų formos pakitimus.
Kada atsiranda skausmas?
A. Bartašiūnaitė-Afanasjeva pabrėžė, kad tikslią lėtinės inkstų ligos priežastį pavyksta nustatyti ne visiems pacientams.
Dažniausiai inkstus pažeidžia padidėjęs kraujospūdis, diabetas. Įtakos turi ir širdies ligos, genetinis polinkis sirgti. Deja, inkstų bėdos neretai pastebimos jau pažengusiose stadijose.
„Alkoholis veikia netiesiogiai. Jeigu kartu yra pažeidžiamos ir kepenys, ir inkstai, išeitis yra dar blogesnė“, – sakė A. Bartašiūnaitė-Afanasjeva.
E. Štarolis pridėjo, kad alkoholis skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo, taip atsiranda sąlygos blogėti inkstų kraujotakai ir formuotis inkstų akmenims.
„Pirmiausias ir pats svarbiausias (inkstų akmenligės, red.) simptomas, žinoma, yra skausmas. Jeigu akmuo pačiame inkste ir neišeina, jis gali augti labai ilgai ir nesukelti ypatingų simptomų, gal tik šlapime bus šiokie tokie pakitimai.
Didžiausi skausmai būna, kai akmuo pasišalina iš inksto ir įstringa šlapimtakyje. Tada prasideda labai stiprūs, 9–10 balų skausmai, kurių su niekuo nesumaišysi. Moterys sako, kad tai galima palyginti su natūralaus gimdymo skauskmais“, – patikino E. Štarolis.
A. Bartašiūnaitė-Afanasjeva pridūrė, kad staigus skausmas, šlapinimasis krauju ir karščiavimas – 3 klasikiniai inkstų akmenligės simptomai, kai į gydytoją reikia kreiptis nedelsiant.
Kreipėsi į vyrus
Tačiau lėtinės ligos, o ne akmenligė įprastai yra priežastis, kodėl prireikia pakaitinės inkstų terapijos.
Tuomet pacientams reikia važinėti pas medikus kelis kartus per savaitę, dializės procedūros tęsiasi kelias valandas, prireikia ir inkstų transplantacijos.
„Dar yra peritoninė dializė. Naudojama paciento pilvo ertmė pašalinti tuos kraujyje susikaupusius nuodus, tą procedūrą galima atlikti savarankiškai, namie“, – paaiškino A. Bartašiūnaitė-Afanasjeva.
E. Štarolis įvardijo kitą problemą – dėl prostatos hiperplazijos atsiranda lėtinis šlapimo susilaikymas.
„Žmogus nejaučia, kaip po truputį pildosi jo šlapimo pūslė. Dėl to kenčia inkstai. Neretai pas mus atvažiuoja pacientai su toli pažengusiu inkstų nepakankamumu, nes jie laiku nesikreipė dėl šlapinimosi sutrikimų“, – sakė gydytojas urologas.
Jis paragino vyrus su medikais pasikonsultuoti vos tik pajutus, kad padažnėjo šlapinimasis, srovė silpna, kamuoja nepilno pasišlapinimo jausmas.
Auksinė taisyklė
„Dieta, aktyvus gyvenimo būdas ir vienas svarbiausių dalykų – skysčių vartojimas“, – kaip išsaugoti sveikus inkstus patarė E. Štarolis.
Jis pabrėžė, kad pakankamas skysčių kiekis yra būtinas sklandžiai inkstų funkcijai, gerai filtracijai. Jei šlapimas skaidrus, vadinasi organizmas gauna pakankamai skysčių ir inkstai nėra apkraunami.
70–80 kg žmogus, pasak gydytojo, per dieną turėtų pagaminti 1,6–1,8 litro šlapimo. Todėl reikėtų išgerti 2–2,5 litro skysčių, jei gausiau prakaituojama – dar daugiau.
„Vanduo yra universalus pasirinkimas – niekada nepraloši. Kai kuriais atvejais mes rekomenduojame gazuotą mineralinį vandenį.
Pavyzdžiui, iš šlapimo tyrimo mes įvertiname ne tik kraujo kūnelių buvimą, bet ir šlapimo tankumą ir rūgštingumą, jo pH. Jeigu iš kelių tyrimų matome, kad šlapimas pernelyg rūgštinis, galime parekomenduoti gazuotą mineralinį vandenį, kuris, kaip ir citrusiniai vaisiai, šarmina šlapimą“, – paaiškino E. Štarolis.
