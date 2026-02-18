Gydytoja įspėja: svorio mažinimui skirti vaistai – tik kompleksinio gydymo dalis

Ypač daug dėmesio sulaukę vaistai su veikliąja medžiaga semaglutidu priklauso GLP-1 agonistų grupei. Klinikiniai tyrimai, atlikti su II tipo cukriniu diabetu sergančiais pacientais, parodė jų efektyvumą gliukozės kontrolei. Vėliau šios veikliosios medžiagos pagrindu buvo sukurti ir plačiai naudojami šios grupės vaistai svoriui mažinti.
Socialiniai tinklai šiandien pilni asmeninių sėkmės istorijų, kuriomis dalijasi žinomi žmonės. Tai reikšmingai prisideda prie klaidingo visuomenės suvokimo, kad šie vaistai yra lengvas sprendimas svorio metimui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Vis dėlto tiesa labai aiški – šie medikamentai yra tik dalis kompleksinio gydymo. Nesikonsultuojant su gydytojais galimi nusivylimai ir skaudžios pasekmės. Kai vaistai vartojami be aiškių indikacijų, be gydytojų specialistų priežiūros arba kaip kosmetinis sprendimas, rizikos pradeda nusverti naudą“, – sako sveikatos sprendimų centro „Antėja“ šeimos gydytoja Jurga Dūdienė.
Gydytoja pabrėžia, kad vaistai yra griežtai receptiniai, tad juos saugu įsigyti tik vaistinėse ir tik paskyrus gydytojui.
Lietuvoje kol kas beveik neturima ilgalaikio GLP-1 vaistų vartojimo patirties, nes nutukimo gydymui jie pradėti taikyti tik 2025 m. pavasarį. Daugiau praktinės patirties šalyje sukaupta gydant II tipo cukriniu diabetu sergančius pacientus, kai semaglutidas skiriamas kaip papildomas medikamentas. Specialistų teigimu, ilgalaikėje gydymo kontrolėje šie vaistai yra itin naudingi – pastebimi reikšmingi glikemijos kontrolės ir svorio mažėjimo rezultatai, kartu mažinantys metabolinio sindromo ir kardiovaskulinių ligų riziką.
Kaip veikia šie vaistai?
GLP-1 receptorių agonistai, tokie kaip semaglutidas ar GLP-1 ir Gip receptorių agonistas tirzepatidas (dar vienas vaistas nutukimo ligai gydyti, veikiantis du skirtingus žmogaus organizmo ląstelėse esančius receptorius), veikia prisijungdami prie GLP-1 receptorių, susijusių su natūraliai žarnyne gaminamu gliukagono tipo peptidu-1. Šis mechanizmas skatina insulino išsiskyrimą, lėtina skrandžio ištuštinimą ir mažina apetitą per poveikį smegenų sotumo centrui.
Būtent dėl šio biologinio poveikio vaistai nėra apgaulė – jie realiai keičia organizmo biochemiją, mažina gliukozės svyravimus, apetitą ir ilgainiui kūno masę.
„Plataus masto klinikiniai tyrimai rodo, kad GLP-1 agonistai pacientams, turintiems antsvorio ar nutukimo ligą, lemia reikšmingą – dažnai 10–15 proc. ir didesnį – kūno masės sumažėjimą, palyginti su placebu. Be to, šie vaistai gerina metabolinę sveikatą ir mažina cukraus kiekį kraujyje, todėl ypač naudingi sergantiesiems II tipo cukriniu diabetu“, – dėsto J. Dūdienė.
Vaistas – ne stebuklinga piliulė
Gydytoja priduria, kad GLP-1 vaistai nėra skirti visiems. Didžiausia rizika atsiranda tuomet, kai jie vartojami be diagnozės, be aiškaus tikslo ir be plano, kas bus daroma toliau.
„Dažna nuostata „pavartosiu pusmetį ir viskas“, tačiau realybėje tai nėra trumpas kursas, o ilgalaikis gydymas, nuoseklus gyvensenos įpročių kūrimo procesas. Neužtikrinant visavertės mitybos, su pakankamu kiekiu baltymų kasdien ir fiziniais jėgos pratimais raumenims, kartais greitai krentantis svoris yra rizika netekti raumenų masės. O jei vaistai nutraukiami staiga – galimas ir alkio sugrįžimas, o taip pat ir svorio – jei taip ir nebuvo suformuoti tvarūs gyvensenos pokyčiai“, – pabrėžia šeimos gydytoja.
Vartojant vaistą taip pat galimi virškinamojo trakto nemalonūs reiškiniai – rėmuo, pykinimas ar viduriavimas. Jie yra tiesiogiai susiję su vaisto poveikiu, dažniausiai būna trumpalaikiai ir išnyksta koreguojant mitybą. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į atsiradusius stiprius pilvo skausmus, bendrą negalavimą ar temperatūros pakilimą be peršalimo ligai būdingų simptomų – tokiu atveju svarbu laiku kreiptis į gydytoją, nes galimos labai retos komplikacijos: tulžies pūslės akmenų formavimasis ar kasos uždegimas.
Pasak gydytojos, taip pat dažnai nuvertinamas psichologinis poveikis – nors apie jį kalbama mažai, klinikinėje praktikoje jis yra labai realus.
„Svarbu suprasti, kad vaistas nepanaikina priežasties: jei problema yra stresas, miego trūkumas, emocinis valgymas ar santykis su kūnu, GLP-1 tik nutildo simptomą. Todėl šalia medikamentinio gydymo visuomet būtinas ilgalaikių gyvensenos įpročių formavimas, pakankamas baltymų vartojimas, jėgos pratimai sarkopenijos profilaktikai, miego higiena ir, prireikus, psichologo pagalba“, – sako J. Dūdienė.
Kada – naudingi, o kada – žalingi
GLP-1 vaistai gali būti veiksminga pagalba svorio valdymui tuomet, kai yra aiški medicininė indikacija – kūno masės indeksas siekia 30 ir daugiau arba 27 ir daugiau kartu su nutukimo komplikacijomis, tokiomis kaip II tipo cukrinis diabetas, arterinė hipertenzija, dislipidemija ar miego apnėja.
Šie vaistai ypač naudingi esant insulino rezistencijai ar metaboliniam sindromui, kai antsvoris tampa ligos dalimi, o ne vien estetiniu klausimu. Tokiais atvejais gydymas padeda mažinti ne tik kūno svorį, bet ir nutukimo sukeltą riziką vidaus organams.
Medikamentai taip pat tinka pacientams, kurie jau laikėsi mitybos ir judėjimo rekomendacijų, bet svoris vis grįždavo dėl stipraus alkio signalo – GLP-1 padeda įveikti biologinį pasipriešinimą ir pagaliau pasiekti rezultatą.
„Nauda tampa abejotina arba gali būti žalinga, jei vaistai skiriami be gydytojo priežiūros ar kaip vienintelis sprendimas – tokiu atveju geriau rinktis mitybos, fizinio aktyvumo ir gyvenimo būdo korekcijas. Vaistai veikia kaip „langas pokyčiui“, o ne galutinis sprendimas, todėl ilgalaikiam efektui būtinas tiek paciento, tiek specialistų bendradarbiavimas“, – priduria J. Dūdienė.
