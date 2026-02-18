Gydytoja pasakė, kaip atskirti gripą nuo koronaviruso – yra išskirtinis simptomas

„Yra keletas esminių skirtumų tarp peršalimo, COVID-19 ir gripo“, – aiškino socialiniuose tinkluose aktyvi gydytoja Rupa Parmar.
Pasak jos, verta atkreipti dėmesį, kaip greitai vystosi simptomai.
Gripas įprastai pasireiškia staiga, o COVID-19 simptomai gali būti lėtesni. „Peršalimo simptomai atsiranda palaipsniui, gripo – staiga, per kelias valandas, o koronaviruso simptomai gali prasidėti lengvai ir palaipsniui stiprėti“, – sakė R. Parmar.
Tai sutampa ir su Anglijos Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) gairėmis. Jose nurodoma, kad gripo simptomai „pasireiškia labai greitai“ ir ligos pradžioje gali būti „staigus karščiavimas“.
Kitas išskirtinis COVID-19 simptomas – dusulys.
„Dusulys retas tiek peršalus, tiek sergant gripu, tačiau kadangi COVID-19 labiau paveikia plaučius, tai yra dažnas simptomas“, – aiškino R. Parmar.
Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad jei žmogus nepasveiksta po gripo ir jo būklė pablogėja, jam gali pradėti kilti kvėpavimo sunkumų. Tai gali nutikti, pavyzdžiui, jei žmogui išsivysto plaučių uždegimas.
R. Parmar taip pat pabrėžė, kad kosulio pobūdis, priklausomai nuo ligos, skiriasi.
„Sergant peršalimu, kosulys bus lengvas, o sergant gripu, kosulys atrodys sausas. Sergant koronavirusu, kosulys bus sausas ir nuolatinis, daugelis žmonių kosėja ilgiau nei valandą arba per dieną patiria tris ar daugiau kosulio epizodų“, – sakė gydytoja.
Iki šiol fiksuojamas pandemijos pradžioje įsiminęs uoslės ar skonio praradimas, kuris būdingas tik COVID-19 virusui.
„Jei jaučiate skonio pasikeitimą arba visišką skonio praradimą, greičiausiai sergate koronavirusu“, – teigė R. Parmar.
Tačiau ji ragino neužsiimti savigyda: „Visada pasitarkite su gydytoju. Juk kalbant apie sveikatą, atsarga gėdos nedaro.“
Parengta pagal Express.co.uk inf.