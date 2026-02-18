Vilniaus medikai be pjūvio pašalino beveik 3 kilogramus svėrusią gimdą

Tai atvejis, kuris gali būti laikomas unikaliu ne tik Lietuvoje, bet ir Europos mastu, rašoma VMKL pranešime žiniasklaidai.
3 valandos, pakeitusios medicinos standartus
Ši operacija truko tris įtemptas valandas, kurias chirurgų komanda praleido maksimaliai susikoncentravusi. Pasak specialistų, tai buvo tikras juvelyrinis darbas: kai gimda dėl daugybinių miomų pasiekia tokį dydį (beveik 3 kg), pilvo ertmėje beveik nelieka laisvos erdvės manipuliacijoms instrumentais. Chirurgams teko dirbti itin ribotame plote, milimetrų tikslumu saugant greta esančius gyvybiškai svarbius organus.
Viena įdomiausių ir sudėtingiausių tokios operacijos dalių – kaip pašalinti tokios apimties darinį per vos vieno centimetro skylutes? Tam pasitelktas specialus medicininis instrumentas – morceliatorius. Jo pagalba milžiniškas darinys pilvo ertmės viduje, specialiame apsauginiame krepšyje, yra saugiai ir itin kruopščiai susmulkinamas į nedideles dalis ir po truputį pašalinamas.
Tai reikalauja ne tik technologijų, bet ir chirurgo kantrybės bei fizinės ištvermės. Svarbu pabrėžti, kad beveik visose kitose Lietuvos ligoninėse tokioje situacijoje būtų pasirinktas „saugus“ ir tradicinis kelias – atvira operacija su dideliu, vertikaliu ar horizontaliu pilvo pjūviu.
Akušerijos ir ginekologijos klinikos vedėjas m. dr. Gediminas Mečėjus atvirauja: „Atvira operacija chirurgui techniškai yra lengvesnė, tačiau pacientei ji reiškia didžiulę traumą, skausmingą gijimą ir ilgą randą per visą pilvą. Mes sąmoningai pasirinkome kitą, daug sudėtingesnį kelią. Nors tai reikalauja milžiniškų chirurgo pastangų, laiko ir juvelyrinio tikslumo, rezultatas yra to vertas – pacientė išvengė didelės chirurginės traumos ir galėjo namo grįžti jau kitą dieną.“
Filosofija – saugoti moterį
Ši operacija nėra atsitiktinumas – tai Akušerijos ir ginekologijos klinikoje puoselėjamos filosofijos atspindys. Ligoninės medikų komanda vadovaujasi esminiu principu: maksimaliai saugoti moters organizmą.
Jei tik egzistuoja bent menkiausia galimybė išvengti didelio pjūvio ir agresyvios intervencijos, specialistai ja pasinaudos. Čia minimaliai invazinė chirurgija nėra tik techninis terminas – tai pagarba moters kūnui, jos fizinei ir emocinei gerovei.
Tikslas yra ne tik pašalinti ligą, bet padaryti tai taip subtiliai, kad moteris kuo greičiau pamirštų buvusi operacinėje ir grįžtų prie įprasto gyvenimo ritmo.
Ekspertiškumas skaičiais: 200 sėkmės istorijų per metus
Akušerijos ir ginekologijos klinika yra tapusi tikru miomų gydymo kompetencijų centru. Per metus, šalia kitų atliekamų operacijų, čia atliekama apie 200 miomų šalinimo operacijų. Sukaupta milžiniška patirtis leidžia komandai užtikrintai jaustis net ir tada, kai susiduriama su itin dideliais dariniais ar nestandartinėmis situacijomis. Šis pasitikėjimas savo jėgomis ir nuolatinis tobulėjimas leidžia Vilniaus miesto klinikinei ligoninei išlikti išskirtine įstaiga Lietuvos medicinos žemėlapyje.
Klastinga tylos liga ir Lauros liudijimas
Nepaisant medikų meistriškumo, ši istorija primena ir apie kitą svarbią žinią – moters atsakomybę prieš save. Operaciją patyrusi Laura iš Plungės prisipažįsta nejautusi jokių simptomų, kol apie 3 kilogramų svorio darinį sužinojo atsitiktinai, atlikusi inkstų echoskopiją.
„Kai gydytoja pasakė, kad manyje auga milžiniška gimda, kuri sveria beveik tiek, kiek naujagimis, ištiko šokas. Kaip aš galėjau nieko nejausti? Galvojau, gal pilvukas šiek tiek papilnėjo nuo maisto, gal tiesiog amžius... Atrodė, kad žemė slysta iš po kojų“, – prisimena Laura.
Gydytojai pabrėžia: moters organizmas neįtikėtinai kantrus. Miomos gali augti lėtai, o kūnas prie jų prisitaiko, todėl skausmas ar tempimas dažnai atsiranda tik tada, kai procesas jau yra labai toli pažengęs.
„Profilaktinė patikra kartą per metus yra ne prabanga, o būtinybė. Mes galime atlikti stebuklus operacinėje, bet geriausia, kai ligą pastebime dar tada, kai ji maža. Reguliari echoskopija leidžia užbėgti įvykiams už akių ir išspręsti problemą dar lengviau“, – primena m. dr. Gediminas Mečėjus.
„Negalėjau patikėti, kad tai vyksta su manimi“
Lauros baimės buvo didelės, tačiau susitikimas su ligoninės specialistais viską pakeitė. Moteris atvira – ji tikėjosi blogiausio: „Buvau nusiteikusi baisiam pjūviui per visą pilvą, ilgoms savaitėms lovoje ir tam nepakeliamam skausmui. Kai gydytojas pasakė: „Pabandysime padaryti be pjūvio“, aš net nepatikėjau, kad tai įmanoma su tokio dydžio augliu.“
Po tris valandas trukusios juvelyrinės operacijos Laura pabudo ne su didžiuliu tvarsčiu, o su trimis mažais pleistriukais.
Šis vaizdas jai tapo tikru stebuklu: „Suvokimas, kad vos prieš kelias valandas man išėmė tris kilogramus sveriantį darinį, o dabar aš jau ruošiuosi namo, atrodė lyg iš ateities medicinos filmo. Tačiau didžiausią įspūdį paliko ne technika, o žmogiškumas: gydytojai ne tik operavo – jie mane girdėjo, jautė mano baimę ir pasirūpino manimi taip nuoširdžiai, lyg būčiau artimas šeimos narys“, – jautriai pasakoja Laura.
Pasaulinio lygio medicina Vilniuje
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės patirtis rodo, kad net ir sudėtingiausi klinikiniai atvejai, pasitelkus tinkamą strategiją, gali būti išspręsti tausojant pacientę. Čia sukaupta patirtis ir turima įranga tarnauja vienam tikslui – rasti saugiausią ir mažiausiai traumuojantį kelią pasveikimo link.
Moterims, susiduriančioms su panašiomis diagnozėmis, tai suteikia užtikrintumo jausmą. Kai profesionalumas derinamas su nuoširdžiu dėmesiu žmogui, net ir sudėtingas gydymo procesas tampa lengvesnis. Akušerijos ir ginekologijos klinikos specialistai kasdien įrodo, kad tūkstančiai sėkmingų operacijų ir gilus noras tausoti moters sveikatą yra tai, kas sukuria tikrąjį pasitikėjimą medicina.