Baisi 36-erių Julios dalia – nepagydomas vėžys: pirmasis ligos signalas suriečia dažną moterį

Pacientų skundus Švedijoje registruojančios institucijos duomenys rodo, kad vienas dažniausių pranešimų 2025 metais buvo apie pirminės sveikatos priežiūros įstaigose nepastebėtus vėžinius navikus, ypač skrandyje ir žarnyne.
Julia Franck yra viena iš tų, kuriems diagnozė nustatyta pavėluotai. Pirmą kartą į gydytojus ji kreipėsi dar 2020 m. rugsėjį. Priežastis buvo stiprūs skrandžio spazmai, kurių ji niekada anksčiau nebuvo patyrusi.
„Skausmas surietė tokiu keistu metu. Niekada neturėjau problemų su skrandžiu, todėl buvo labai neįprasta. Šiek tiek delsiau kreiptis į gydytojus, nes maniau, kad tai praeis savaime“, – pasakoja Julia.
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Tyrimų virtinė
Skrandžio skausmas vis stiprėjo, ir Julia kelis kartus lankėsi sveikatos centre. Gydytojai turėjo įvairių versijų, kas galėjo pakenkti savijautai.
„Manau, kad nė vienas spėjimas nebuvo teisingas. Jie sakė, kad esu jauna, galbūt stresuoju, tai gali būti dirgliosios žarnos sindromas. Netgi išsiėmiau spiralę, išsityriau dėl laktozės arba glitimo netolerancijos ir šlapimo takų infekcijos. Tuo metu skrandžio skausmas darėsi vis stipresnis“, – prisimena Julia.
Praėjo metai ir Julios pilvas pradėjo tinti. Moteris ir toliau varstė gydytojų duris, bet neišgirdo nieko konkretaus ar užtikrinto.
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„Galiausiai man skaudėjo taip stipriai, kad vos pajėgiau sėdėti ar vaikščioti. Taip pat atsirado baisus nuovargis. Po darbo grįždavau namo ir kelioms valandoms griūdavau į lovą“ – pasakoja Julia.
Didelės cistos kiaušidėse
Gydytojai įtarė tulžies akmenis. Buvo atliktas kepenų ir tulžies pūslės ultragarsinis tyrimas, bet nieko neįprasto nerado.
Bet vėžio gydytojai tuomet nepamatė, nes jis buvo kitur. Po kurio laiko Julija susisiekė kreipėsi konsultacijai pas ginekologą privačioje klinikoje. Tuomet jos pilvas buvo taip išsipūtęs, kad ji atrodė nėščia.
„Gydytojas iš karto pamatė, kad kažkas negerai. Mano kiaušidėse buvo didžiulės cistos. Užsiregistravau pas ginekologą Lunde (pietų Švedijos miestas), ir ten medikai rado vėžį kiaušidėse. Bet tai neatrodė kaip kiaušidžių vėžys“, – prisimena Julia.
Buvo suplanuota operacija, o Julia jautėsi vis blogiau. Ji kentė didžiulį skausmą, negalėjo nieko valgyti, o svoris krito. Moteris kelis kartus net kreipėsi dėl skubios gydytojų pagalbos.
„Priėmimo skyriuje pradėjau vemti. Man padarė rentgeno tyrimą ir pasakė, kad reikia skubios operacijos, nes plyšo žarna. Galiausiai buvo įdėta stoma ir išgirdau, kad sergu išplitusiu žarnyno vėžiu“, – pasakoja moteris.
Nepraranda vilties
Vėžys buvo išplitęs po visą pilvo ertmę ir į plaučius. Tačiau gydytojai turėjo gerų žinių.
„Jie pasakė, kad gali mane išgydyti. Išliktų didelė recidyvo rizika, bet jie sakė, kad gydymas padės“, – viltingas naujienas prisimena Julia.
Iš pradžių jai pradėta taikyti chemoterapija. Tada buvo atlikta pilvo ertmės operacija. Deja, vėžys kelis kartus atsinaujino.
„Dabar gaunu paliatyviąją priežiūrą ir man taikomas antikūnų gydymas. Kai susirgau, jo apskritai dar nebuvo. Atrodė, kad gydymas suveikė, situacija stabilizuota. Deja, šių metų sausį pilvo ertmėje buvo rastas naujas navikas. Chirurgai negali jo pasiekti“, – pasakoja Julia.
Viena diena būna geresnė, kita – blogesnė. Tačiau Julia sulaukia milžiniško aplinkinių palaikymo ir į gyvenimą žiūri pozityviai.
„Esu be galo pozityvus žmogus. Dabar mano vėžys yra nepagydomas, bet moksliniai tyrimai medicinoje vyksta taip greitai“, – vilties nepraranda moteris.
Julia dėkoja medikams ir neieško kaltų dėl vėlai nustatyto vėžio.
„Chirurgai sakė, kad mano atvejis – unikalus. Išmatose nebuvo kraujo, kas yra dažnas žarnyno vėžio simptomas. Buvo tik du požymiai: skrandžio spazmai ir nuovargis. Tai nėra neįprasta mano amžiaus moterims“, – paaiškina Julia.
Gydytojas: skrandžio skausmas – priežastis nerimauti
Profesorius ir pediatras Jonas F. Ludvigssonas dalyvauja storosios žarnos vėžio tyrimuose.
Deja, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose apsilanko daug įvairaus sunkumo pacientų ir vėžį diagnozuoti sunku – nebent simptomai yra labai aiškūs. Bet kai atsiranda ryškūs požymiai, deja, tai būna išplitęs vėžys.
Storosios žarnos vėžys yra labai retas 30–40 metų amžiaus grupėje. Tyrimai parodė, kad maždaug 10 procentų 30–40 metų amžiaus moterų kenčia nuo stipraus lėtinio skrandžio skausmo. O storosios žarnos vėžiu kasmet suserga tik 0,01 proc. moterų.
„Vadinasi, kad tik viena iš tūkstančio pilvo skausmus patiriančių tokio amžiaus moterų serga žarnyno vėžiu“, – konstatuoja profesorius.
Įspėjamieji simptomai, kurie gali padėti atskirti vėžį nuo kitų virškinimo trakto ligų, gali būti kraujas išmatose ir svorio kritimas. Jaunus žmones dažniau vargina uždegiminės žarnyno ligos, pavyzdžiui, Krono liga arba opinis kolitas. Anemija retai atsiranda dėl vėžio, tačiau kartu su kitais simptomais gali sukelti įtarimą.
„Pavyzdžiui, pilvo srityje užčiuoptas guzelis turėtų sukelti nerimą ir paskatinti skubiai išsitirti. Tačiau net ir paprastas skrandžio skausmas gali priversti susirūpinti, jei jis atsiranda staiga, ypač žmogui, kuris anksčiau neturėjo problemų“, – sako Jonas F. Ludvigssonas.
Skrandžio skausmas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas ir pilvo pūtimas gali rodyti ir kitas gerybines ligas, tokias kaip dirgliosios žarnos sindromas (DŽS) arba glitimo netoleravimas, o apie vėžį gydytojai pagalvoja vėliausiai.
Celiakiją galima atmesti atlikus kraujo tyrimą, tačiau nėra diagnostinio testo, kuris patvirtintų DŽS.
Endometriozė – dar viena priežastis, kodėl moteriai gali atsirasti pilvo skausmas.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.
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