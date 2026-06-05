Atrado, kas naikina vėžio ląsteles: pasiduoda net atspariausi navikai

Eksperimentinis vaistas sumažino navikus daugiau nei trečdaliui pacientų, o ryškūs pokyčiai buvo pastebėti per kelias savaites. Pasak gydytojų, 15 pacientų vaistas visiškai sunaikino auglius.
„Tai precedento neturinčios stiprios reakcijos pacientams, kurių liga buvo atspari chemoterapijai ir imunoterapijai“, – sakė Kevinas Harringtonas, Londono vėžio tyrimų instituto (ICR) profesorius.
„Tyrimui atrinkti pacientai, kurių gydymo galimybės yra itin ribotos, todėl pasiektas pagerėjimas yra labai įspūdingas rezultatas“, – paaiškino K. Harringtonas.
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„Šis gydymas kasmet gali padėti tūkstančiams pacientų“, – pridūrė jis.
Klinikinio tyrimo metu injekcija buvo skirta 102 pacientams, sergantiems galvos ir kaklo vėžiu. Tai yra šeštas pagal paplitimą vėžio tipas pasaulyje. 43 pacientams navikai sumažėjo arba visiškai išnyko, iš jų 28 – augliai žymiai sumažėjo, o 15 – visiškai išnyko.
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Mokslininkai teigė, kad injekcija buvo panašiai veiksminga ir plaučių vėžiu sergantiems pacientams. „Johnson & Johnson“ sukurtas amivantamabas šiuo metu tiriamas apie 60 klinikinių tyrimų. Mokslininkus labiausiai domina jo poveikis prieš plaučių vėžį, bet vilčių teikia ir vaisto pritaikymas gydymui nuo storosios žarnos, smegenų bei skrandžio vėžio.
Pažangus vaistas veikia vėžį 3 būdais. Jis blokuoja baltymą, kuris skatina auglių augimą ir signalų perdavimo kelią, kuriuo vėžinės ląstelės dažnai pasinaudoja, kad išvengtų gydymo poveikio. Be to, gydymas padeda aktyvuoti imuninę sistemą, kad ši pultų auglį.
Patogus ir veiksmingas gydymas
Vienas iš pirmųjų pacientų, kuriam šis gydymas padėjo, buvo 56-erių metų Karlas Volšas. 2024 m. gegužę jam buvo diagnozuotas liežuvio vėžys, o 2025 m. liepą jis prisijungė prie „OrigAMI-4“ tyrimo Karališkoje Marsdeno ligoninėje Londone.
„Iš pradžių man buvo taikoma chemoterapija ir imunoterapija, tačiau, deja, tradicinis gydymas nebuvo veiksmingas. Tuomet man buvo rekomenduota dalyvauti „OrigAMI-4“ tyrime. Dabar esu 17-ame gydymo cikle ir esu labai patenkintas iki šiol pasiekta pažanga“, – pasakoja vyras.
Skirtingai nei daugelis vaistų nuo vėžio, amivantamabas yra suleidžiamas po oda, panašiai kaip vakcina. Todėl gydymas yra greitesnis ir patogesnis pacientams.
Dauguma šio vaisto, suleidžiamo kartą per tris savaites, šalutinių poveikių buvo lengvi arba vidutinio sunkumo, o gydymą nutraukti teko mažiau nei vienam iš dešimties pacientų.
„Dabar jaučiuosi galintis gyventi įprastą gyvenimą. Prieš pradedant tyrimą – dėl patinimų ir skausmo – man buvo sunku normaliai kalbėti ir valgyti.
Nuo gydymo pradžios patinimai žymiai sumažėjo, o skausmas gerokai susilpnėjo. Taip pat neliko šalutinių poveikių, kuriuos patirdavau chemoterapijos metu“, – sakė K. Volšas iš Birmingemo.
„Kai būklė buvo blogiausia, valgiau sriubą, ryžių pudingą, konservuotus raviolius ir spagečius bei daugybę omletų. Be to, 3 kartus per dieną suvartodavau specialius pieno gėrimus. Su tokia mityba numečiau nemažai svorio“, – prisiminė vyras.
Žingsnis į priekį
Jis pasakojo, kad po dviejų gydymo ciklų galėjo pamažu grįžti prie normalios mitybos, o po šešių mėnesių jau valgė visavertį maistą.
„Labiausiai pradžiugino pirmasis didelis kepsnys. Mano kalba visiškai normalizavosi, galiu dirbti“, – džiaugėsi K. Volšas.
Klinkinis tyrimas buvo skirtas žmonėms, sergantiems galvos ir kaklo vėžiu, išskyrus tuos, kuriems buvo diagnozuotas žmogaus papilomos virusas (ŽPV). Pasak autorių, tai ypač svarbu, nes galvos ir kaklo vėžys, kurį sukelia ne ŽPV, paprastai yra sunkiau gydomas, todėl pažanga šiems pacientams yra ypač svarbi.
Pacientai, kuriems buvo skiriamas amivantamabas, po gydymo pradžios išgyveno vidutiniškai 12,5 mėnesio, nepaisant to, kad sirgo vėžio forma, kurios prognozės yra labai prastos, kai standartiniai gydymo būdai nustoja veikti.
„Šis tyrimas parodo, kaip naujų gydymo būdų kūrimas gali lemti reikšmingą pažangą net ir tiems pacientams, kurių gydymo galimybės yra labai ribotos.
Pasiekti rezultatai yra reikšmingas žingsnis į priekį“, – sakė ICR generalinė direktorė prof. Kristian Helin.
Parengta pagal „The Guardian“ inf.
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