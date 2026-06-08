Aiškėja 2 naujos priežastys, kodėl žmonės suserga vėžiu

„Kažkas yra kitaip“, – apie ankstyvus ligos atvejus sako gydytojas onkologas Deepakas Vadehra. Amerikietis kelerius metus tyrinėjo, kuo skiriasi jauno amžiaus žmonių storosios žarnos vėžys.
Čikagoje birželio pradžioje vyko kasmetinė Amerikos klinikinės onkologijos draugijos konferencija. Net keli pranešėjai pastebėjo, kad jaunų žmonių storosios žarnos vėžys yra visiškai kitokia liga nei ta, kuria paprastai suserga žmonės, kuriems yra apie 60–70 metų.
Panašu, išaugęs sergamumas susijęs su šiuolaikine aplinka: radikaliai pasikeitė ir mityba, ir gyvenimo būdas. „Kūdikio bumo“ karta, t.y. žmonės, gimę per kelis pirmuosius dešimtmečius po Antrojo pasaulinio karo, gyveno visiškai kitaip.
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Šūsnis naujų tyrimų rodo, kad uždegimas, susijęs su itin perdirbtais maisto produktais, ir mikrobiologinės įvairovės trūkumas mūsų žarnyne yra dvi naujos priežastys, kurios gali padėti paaiškinti šią tendenciją.
Per daug aliejaus ir riebalų, per mažai riešutų ir žuvies
Ohajo valstybinio universiteto mokslininkė dr. Ning Jin ištyrė 16 navikų, paimtus iš pacientų, sergančių ankstyvąja storosios žarnos vėžio forma, ir palygino juos su 26 vyresnio amžiaus pacientų navikais. Jai pavyko nustatyti 11 vėžio genų, kurie dažniau pasitaiko jauniems žmonėms, ir atskleidė tai, ką ji vadina nauju genetiniu „pirštų atspaudu“, būdingu jaunų žmonių storosios žarnos vėžiui.
„Mūsų tyrimas parodė, kad anksti pasireiškiantis storosios žarnos vėžys yra biologiniu požiūriu unikali liga“, – sakė N. Jin.
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Ji teigė, kad pagrindiniai jaunų žmonių vėžio skirtumai susiję su uždegiminiais procesais organizme, kuriuos gali sukelti nesubalansuota mityba.
Šiuolaikinėje mityboje paprastai gausu omega-6 riebalų rūgščių, gaunamų iš itin perdirbtų maisto produktų, tačiau trūksta būtinų omega-3 riebalų rūgščių, kurių galima rasti riebioje žuvyje, riešutuose ir sėklose.
Žinoma, mokslininkai nemano, kad tai yra vienintelė priežastis.
„Manau, kad tai labai sudėtingas veiksnių sąveikos procesas, – sakė D. Vadehra. – Yra reali baimė, kad daugelis dalykų, kuriuos anksčiau darėme nesusimąstydami, dabar verčia mus šiek tiek kritiškiau vertinti savo pasirinkimus.“
N. Jin tikisi, kad jos darbas paklos pamatus naujiems kraujo tyrimams, kurie vieną dieną galėtų padėti nustatyti, kam kyla didžiausia rizika susirgti ankstyvuoju storosios žarnos vėžiu keliais dešimtmečiais anksčiau nei būtų rekomenduojama atlikti kolonoskopiją.
Žarnyne trūksta gerųjų bakterijų
Mokslininkams nerimą kelia ir tai, kokios bakterijos karaliauja jaunų žmonių žarnyne.
„Per pastaruosius 50 metų mes tapome daug švaresni“, – sakė vėžio genetikė Rachel Purcell iš Otago universiteto Naujojoje Zelandijoje.
„Tam tikra prasme tai geras dalykas. Kita vertus, mums reikia būti veikiamiems mikrobų, kad susiformuotų sveika, veikianti imuninė sistema, kuri yra svarbi naikinant naviko ląsteles“, – pabrėžė genetikė.
R. Purcell tiria, kaip kenksmingos bakterijos gali skatinti storosios žarnos vėžio plitimą. Ji nustatė konkretų toksišką E. coli štamą, dažniau pasitaikantį jaunų žmonių storosios žarnos vėžio navikuose, vadinamą citotoksiniu nekrotizuojančiu faktoriumi 1.
Dar neaišku, iš kur atsiranda šis toksinas ir kodėl jis dažniau pasitaiko jauniems, o ne vyresnio amžiaus storosios žarnos vėžio pacientams.
„Visos mūsų žarnyno bakterijos konkuruoja dėl erdvės ir maistinių medžiagų, ir jei mes nepamaitiname gerųjų, tai leidžia klestėti ligas sukeliantiems mikrobams“, – sakė R. Purcell.
„Švaresnė“ žarnyno mikrobiota kartu reiškia ir tai, kad ji yra skurdesnė. Dėl to žmonės yra labiau pažeidžiami.
Ką daryti?
Nors mokslas dar iki galo nesupranta, kodėl jauni žmonės taip dažnai serga storosios žarnos vėžiu, medikai sutaria, kad yra keletas moksliniais įrodymais pagrįstų patarimų, kurių turėtų laikytis plačioji visuomenė.
1. Venkite perdirbtų greito maisto produktų, ypač saldžių gėrimų, ir stenkitės valgyti daugiau natūralių maisto produktų. Žarnynui ypač naudingos skaidulos, kurių gausu vaisiuose, daržovėse, riešutuose ir sėklose.
„Gerosioms žarnyno bakterijoms reikia skaidulų, kad jos galėtų fermentuotis ir gaminti daugiau naudingų metabolitų“, – paaiškino N. Jin.
2. Venkite pernelyg dažno antibiotikų vartojimo, ypač jei sergate virusine infekcija, nes antibiotikai jos neišgydys, bet visiškai sunaikins gerąsias bakterijas jūsų žarnyne.
„Stenkitės vengti antibiotikų – nebent jie jums tikrai, tikrai būtini“, – sakė R. Purcell.
Parengta pagal „Business Insider“ inf.
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