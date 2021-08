Į akis krinta tai, kad sergamumas Klaipėdoje kone didžiausias per pusę metų. Vasario 1 d. šioje savivaldybė naujų ligos atvejų 7 dienų vidurkis siekė 57,6 atvejo ir nuo tada banguojančiai slopo. Tačiau vidurvasarį pajūryje šis rodiklis ėmė sparčiai kopti į viršų. Dar liepos 6 d. jis siekė viso labo 3 naujų atvejų vidurkį per dieną. Tačiau rugpjūčio 7 d. pasiekė net 61,4 (tiek naujų viruso atvejų vidutiniškai per dieną nustatoma vien Klaipėdoje!) ir išlieka panašus.

Tiesa, Lietuvoje dar praėjusios savaitės pradžioje „pajuodavo“ Ignalinos rajono savivaldybė. Šioje santykinis sergamumas COVID-19 liga išlieka vienas žemiausių šalyje – 56,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų. Tačiau šioje savivaldybė itin didelė teigiamų diagnostinių koronaviruso testų dalis – 11,1 proc., rodo Statistikos departamentas.

Primename, kad Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas portalui lrytas.lt teigė, jog sergamumo statistiką savivaldybėje iškreipia neteisėti migrantai, mat penki iš šešių fiksuotų koronaviruso atvejų – sulaikytųjų migrantų.

Pažymėtina, kad Lietuvoje išlieka viena žalia COVID-19 savivaldybė. Iki pirmadienio šį vienišą deglą nešė Zarasų rajonas, tačiau naujausiais duomenimis sergamumas čia padidėjo iki 27,3 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, o viršijus 25 atvejų ribą savivaldybė nusidažo geltonai.

Užtat žalią spalvą žemėlapyje išlaikyti padėjo Pakruojo rajono savivaldybė, kurioje sergamumas nežymiai nukrito. Antradienio duomenimis, joje sergamumas siekia 22 atvejus 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Neskaitant Klaipėdos miesto, sergamumas didžiausias išlieka kitose Vakarų Lietuvos savivaldybėse bei didžiuosiuose miestuose: Palangos miestas (456,7), Skuodo rajonas (421,4), Kretingos rajonas (310,9), Vilniaus miestas (291,7), Kauno miestas (267,7), Klaipėdos rajonas (263,4).

Kaip skelbia Statistikos departamentas, paskutinių 7 dienų naujų atvejų vidurkis parai Lietuvoje – 464.

Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, šiuo metu siekia 202,1 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas sudaro 3,7 proc., o galimai imunitetą įgijo jau 56,1 proc. asmenų.

Iš viso iki šiol pasveiko 271 282 asmenys, šiuo metu serga – 4776.