Vis daugiau kalbama apie skystuosius polifenolius: kas jie tokie ir kuo naudingi?

Polifenolių yra vynuogėse, raudonuose vaisiuose, prieskoniuose (ciberžolėse), žaliojoje arbatoje, kavoje, brokoliuose, granatuose, grūduose, riešutuose, spanguolėse, mėlynėse, kt.

Šiandien plačiausiai tyrinėjami polifenoliai – kurkuminas (išgautas iš ciberžolių) ir resveratrolis (japoniniai pelėvirkščiai).

Resveratrolis – vienas stipriausių polifenolių, pasižymintis apsauginiu poveikiu nuo laisvųjų radikalų. Jis stabdo senėjimo procesą, mažina riziką atsirasti onkologiniams pakitimams.

Paskelbtų tyrimų rezultatai patvirtino, kad japoniniai pelėvirkščiai dėl resveratrolio padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.*

Dažinės ciberžolės (kurkuminas) taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Kartu padeda palaikyti imuninės, nervų, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemų ir kepenų veiklą, normalų kepenų lipidų kiekį ir cholesterolio koncentraciją kraujyje, gerina apetitą ir virškinimą. Daug tyrimų su dažinėmis ciberžolėmis atliekama onkologijoje.*

Naudingi, bet blogai pasisavina

Kad būtų matomas mokslo tyrimais įrodytas kurkumino, resveratrolio poveikis, į organizmą turi patekti gana didelis šių veikliųjų medžiagų kiekis.

„Indijoje, Kinijoje kone kiekvienas patiekalas gardinamas ciberžolėmis. Europoje mitybos įpročiai kitokie. Tačiau visais atvejais vartodami ciberžoles kaip prieskonį nepasiekiame reikiamos koncentracijos“, – pabrėžia farmakologas.

Kurkuminas ir resveratrolis blogai pasisavinami, nes per 30 min. suskaidomi kepenyse ir paverčiami tirpiomis formomis, kurios prasčiau pasisavinamos ir pasišalina su šlapimu.

Be to, šie junginiai sunkiai kaupiasi audiniuose, todėl nesusidaro ilgalaikių atsargų. Nustatyta, kad iš 35 g duoto resveratrolio žmonės pasisavina tik 7,9 proc.

„Kurkuminas, kaip prieskonis su maistu pakliuvęs į skrandį ir žarnyną, pasisavinamas tik apie 10 proc. Norint pagerinti šios naudingos medžiagos bioprieinamumą ją reikia naudoti junginyje su kitu polifenoliu resveratroliu. Resveratrolis kartu su kurkuminu papildo vienas kitą ir iki 2,5 karto ilgiau išsilieka organizme“, – teigia L.Akramas.

Augalų deriniai, mišiniai yra geriau už grynųjų medžiagų vartojimą. Reikia atsižvelgti į gamtą, kurioje nėra visiškai grynų medžiagų.

Problema išspręsta sukūrus skystąją formą

Spręsdami polifenolių bioprieinamumo problemą Lietuvos mokslininkai sukūrė skystosios mikrokapsuliuotos formos kurkuminą ir resveratrolį. Taip jiems pavyko įveikti du iššūkius. Pirma, padidinti veikliųjų medžiagų koncentraciją organizme ir pasiekti geresnį efektą. Antra, apsaugoti ir nedirginti skrandžio, virškinimo sistemos.

Dėl pažangių technologijų skystos formos polifenoliai pasisavinami net iki 6 kartų geriau. Įrodyta, kad skystos mikrokapsuliuotos formos polifenolių pasisavinimas prilygsta injekcijoms į veną.

Kam naudingi skystieji polifenoliai?

Polifenolių vartoti naudinga tiek sveikiems, tiek sergantiems. Tačiau maistinių medžiagų pasisavinimą lemia ne tik preparato pagamino būdas ir technologijos.

Kaip pavyks pasisavinti veikliąsias medžiagas, priklauso ir nuo kiekvieno žmogaus organizmo.

Maistinių medžiagų pasisavinimą veikia:

skirtingas pH įvairiose virškinimo sistemos dalyse; žarnyno fermentai;

virškinamojo trakto ir žarnyno ligos (Krono liga, celiakija, tulžies pūslės sutrikimai, skrandžio perrišimo operacijos);

amžiaus pakitimai.

„Visi išvardyti veiksniai blogina pasisavinimą. Be to, ir medikamentai – įvairios tabletės, kapsulės, kurių itin daug vartoja vyresnio amžiaus žmonės ar sergantieji lėtinėmis ligomis, savo ruožtu taip pat gali dirginti, žeisti virškinimo sistemą. Brandaus amžiaus žmonėms neretai sunku praryti kapsulę ar tabletę“, – teigia L.Akramas.

Todėl vyresnio amžiaus, sergantieji lėtinėmis, onkologinėmis ligomis yra ta žmonių grupė, kuriems patariama vartoti skystos formos preparatus.

Kodėl rekomenduojami skystieji polifenoliai?

Farmakologas L.Akramas pabrėžia, kad polifenolių bioprieinamumas gali būti labai skirtingas ir tai lemia jų gamybos forma: „Pavyzdžiui, vartojant polifenolių miltelius į organizmą patenka tik iki kelių procentų kurkuminoidų. Vartojant ekstraktą – 95–97 proc. šių medžiagų. Skirtumas akivaizdus. Tai vienas aspektas, į kurį svarbu atkreipi dėmesį. Kitas – vartojant preparatą svarbu žinoti, kad veikliosios medžiagos nukeliaus kur reikia ir nebus suardytos skrandžio sulčių. Šiuos iššūkius pavyko įveikti taikant minėtą mikrokapsuliavimo technologiją. Todėl skystieji polifenoliai nedirgina skrandžio, o mikrokapsulėje esančios veikliosios medžiagos apsaugomos nuo skrandžio rūgščių. Tai didina preparato bioprieinamumą, veiksmingumą ir saugumą.“

Moksliniai tyrimai rodo*, kad polifenolių pasisavinimas gerokai padidėja vartojant du skystosios formos polifenolius – kurkuminą ir resveratrolį, nei vartojant vien ciberžolių prieskonių miltelius arba vieną skystą polifenolį kurkuminą.

Skystyje mikrokapsuliuotas kurkuminas gali būti pasisavinamas iki 6 kartų geriau nei paprasti kurkumino milteliai, o resveratrolio mikrokapsuliavimas skystyje pagerina kurkumino stabilumą ir lėtą atsipalaidavimą. Resveratrolis padidina kurkumino biologinį prieinamumą ir stabilumą.*

Dauguma populiacijos serga lėtinėmis ligomis, o onkologinių ligonių skrandis, kepenys būna pažeisti, tad kitos formos polifenoliai (pavyzdžiui, tabletės, kapsulės) gali dar labiau dirginti jautrią šių žmonių virškinimo sistemą.

Skystos formos polifenolių rasite Lietuvos vaistinėse

