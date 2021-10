Per pastarąją parą Lietuvoje nustatyti 2066 nauji koronaviruso atvejai. Mirė dar 21 žmogus, 19 iš jų nebuvo pasiskiepyję.

Iš viso mūsų šalyje koronavirusas nustatytas 335 801 koronaviruso atvejis.

Šiuo metu serga 16 911 asmenų, o pasveikę laikomi 306 670. Pasveikusiųjų statistiką per penktadienį oficialiai papildė 2 116 žmonių.

Per pastarąją parą į ligonines paguldyti 124 koronavirusu užsikrėtę žmonės. Iš viso mūsų šalyje ligoninėse gydomi 1 214 žmonių, 141 iš jų reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta apie 14,3 tūkst. molekulinių (PGR) ir 12,9 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

Per parą mirė devyni vyresni nei 70-ies metų žmonės, aštuoni vyresni nei 80-ies, du, kuriems buvo per 90-imt ir po vieną vyresnį nei 50-ies ir 60-ies metų žmogų.

Pilnai pasiskiepiję iš jų buvo po vieną vyresnį nei 80-ies ir 90-ies metų žmogų.

Nuo COVID-19 ligos iki šiol iš viso Lietuvoje mirė 5041 žmogus, iš jų pilnai paskiepyti buvo 118. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 9951 mirtis.

Vakcinacija

Per praėjusią parą pilnai vakcinuoti 8 349 žmonės. Pirmąja doze vakcinuoti 2 876 žmonės. Antros skiepos dozės sulaukė 3 693 žmonės, o trečiosios – 1 780.

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta per 1 mln. 751 tūkst. žmonių, pilnai vakcinuota – per 1 mln. 619 tūkst.

Sustiprinančią skiepo dozę praėjusią parą gavo 1784 žmonės, iš viso iki šiol pakartotinai paskiepyta beveik 30 tūkst. žmonių.

Lietuvoje bent vieną skiepo dozę yra gavę 62,6 proc. gyventojų

Mažiausia pasiskiepijusiųjų dalis yra tarp 12-15 metų vaikų – 28,8 proc. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, pasiskiepiję 65,1 proc.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta per 5,1 mln. vakcinos dozių, skiepijimui sunaudota kiek daugiau nei 3,2 mln. dozių. Nepanaudota šiuo metu yra apie 1,9 mln. dozių.

Epidemiologinė situacija

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų pasiekė 726,1 ir per parą paaugo apie dviem dešimtimis punktų. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis pakilo iki 8,2 procento.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 335,8 tūkst. žmonių, iš jų tebeserga beveik 16,9 tūkst. – tiek pat kaip ir ankstesnę parą.

A.Dulkys: Senjorams reikia ne testų, o skiepų

Ekspertams siūlant padaryti senjorams nemokamus greituosius COVID-19 antikūnų testus, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, jog senoliams reikia ne testų, o skiepų.

„Nustokime skleisti dviprasmiškas ir neesmines žinutes: senjorams reikia ne testų, senjorams reikia skiepo. Ir mes nekurkime iliuzijos, kad kažkokiomis kitomis priemonėmis mes galėtume pasiekti rezultatą“, – žurnalistams penktadienį sakė ministras.

Prezidentūra anksčiau penktadienį pranešė, jog jos ekspertų grupė siūlo įtvirtinti nemokamus greituosius COVID-19 antikūnų testus senjorams.

Prezidento patarėja Irena Segalovičienė taip pat tvirtino, kad sergamumas COVID-19 ir mirtys nuo šios infekcijos rodo itin prastą situaciją, o tam įtakos turi ir „ultralėti vakcinavimo tempai“, nepakankamas 65-erių ir vyresnio amžiaus gyventojų skiepijimas.

A. Dulkys teigia, jog vyriausiems šalies gyventojams galimybė skiepytis buvo sudaryta prioritetine tvarka vieniems pirmųjų.

Pasak ministro, buvo nuolat sudaromos vis palankesnės galimybės senjorams pasiskiepyti, tačiau dauguma jų nepadėjo.

„Darėme akciją ir su pašto darbuotojais – deja, ir šitos priemonės įtikina tik kas kokį penktą senjorą ir mes vis toliau susiduriame su ta problema“, – kalbėjo A. Dulkys.

Profesorius: vakcinos išgelbėjo 2 tūkst. gyvybių

Prezidentūros iniciatyva suburtos Sveikatos ekspertų tarybos posėdyje dalyvavęs Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. Juozas Augutis tvirtina, kad nors vakcinacijos nuo COVID-19 tempai šalyje nėra patys geriausi, tačiau skiepai jau dabar išsaugojo apie 2 tūkst. gyvybių. Tai, kad vakcinacija ženkliai pagerina epidemiologinę situaciją, mokslininko vertinimu, įrodo ir medicinos įstaigų pavyzdys.

„Praeitais metais kylanti banga, galima surasti tą tašką, kada ji buvo pasiekusi vidutiniškai per 7 d. apie 1 tūkst. 500 atvejų (nors šiandien jau matome beveik 2 tūkst.), bet jeigu lygintume tuos taškus, kurie buvo praeitų metų rudenį ir dabar, pasiekus tą patį vidutinių atvejų skaičiaus tašką, ligoninėse buvo apie 500 ligoninių darbuotojų, sergančių arba išėjusių į nedarbingumą dėl kovido.

Šiandien pasiekus tą patį atvejų skaičių, ligoninėse turime apie tik apie 80 atvejų gydytojų, slaugytojų, kurie negali dirbti. Taigi, skiriasi ne procentais, o kartais. Kadangi ligoninių darbuotojai yra vieni iš efektyviausiai vakcinuotų, siekia per 90 proc., tai dar kartą įrodo, kad vakcinacija veikia“, – po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje teigė J. Augutis.

VDU rektorius neabejoja, kad vakcinos leidžia šiuo metu išvengti kur kas aukštesnio atvejų skaičiaus.

„Su labai dideliu patikimumu galima tvirtinti, kad jeigu neturėtume vakcinavimo, šiandieną matytume ne 2 tūkst. atvejų, o turbūt arti 4 tūkst., nes epidemijos kilimo greitis ir delta atmainos aktyvumas yra ženkliai didesnis negu alfa atmainos“, – tvirtino jis.

Ligoninėse padėtis stabilizavosi

Vilniaus universiteto Santaros klinikos yra pasirengusios atidaryti papildomą iki dešimties vietų intensyvios terapijos skyrių (RITS) koronavirusu (COVID-19) sergantiems ligoniams, tačiau kol kas to neprireikė, sako klinikų vadovas Feliksas Jankevičius.

„Mes pasiruošę atidaryti naują RITS skyrių, skirtą kovidiniams pacientams, tačiau kol kas to neprireikė, stebėsim situaciją. Nežiūrint bendro augančio užsikrėtusių gyventojų skaičiaus, hospitalizacijos skaičius per paskutinę savaitę nelabai pasikeitė Vilniaus regione ir išlieka stabilus, čia kaip ir geresnė žinia“, – per spaudos konferenciją penktadienį sakė F. Jankevičius.

„Kas labiausiai džiugina, mes nematom poreikio didinti RITS lovas, kadangi hospitalizacijos skaičius išlieka panašus. Mes pasiruošę atidaryti nuo dešimties papildomų lovų, mes tam turime rezervus“, – pridūrė klinikų generalinis direktorius.

Pasak jo, praėjusią savaitę Santaros klinikose iš 78 koronavirusu sergantiems pacientams skirtų lovų užimta buvo 80 proc., intensyvios terapijos skyriaus užimtumas svyruoja tarp 80–90 procentų.

„Panaši situacija kitose regiono ligoninėse, Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje iš 110 kovidinių lovų užimta arti 80 proc., užimtos visos RITS lovos, tačiau kitose regiono ligoninėse, Alytuje, Ukmergėje, Elektrėnuose kovidinių lovų užimtumas svyruoja nuo 70 iki 80 proc., kaip ir buvo paėjusią savaitę“, – informavo klinikų vadovas.