Italija pranešė apie pirmąjį užsikrėtimo naujojo omikron varianto koronavirusu atvejį

Aukščiausio lygio laboratorija atliko „iš Mozambiko atvykusio paciento teigiamo mėginio genomo sekoskaitos tyrimą“, pranešė nacionalinis sveikatos institutas.

„Paciento ir jo šeimos narių sveikatos būklė yra gera“, – nurodoma instituto paskelbtame pranešime.

Netrukus bus nustatyta, ar kuris nors iš pietiniame Kampanijos regione gyvenančios šeimos narių taip pat užsikrėtė naujojo varianto koronavirusu.

Italija penktadienį uždraudė atvykti į šalį visiems asmenims, kurie per ankstesnes dvi savaites lankėsi pietinėje Afrikos dalyje, kurioje buvo nustatyta naujoji viruso atmaina. Taip pat buvo sustabdyti skrydžiai iš šio regiono.

Be to, visiems į Italiją jau atvykusiems asmenims, kurie pas pastarąsias dvi savaites lankėsi Afrikos pietuose, nurodyta nedelsiant apie tai pranešti atitinkamoms institucijoms, atlikti COVID-19 testą, izoliuotis 10 dienų ir, pasibaigus šiam laikotarpiui, pakartotinai atlikti testą.

Italija yra viena iš labiausiai nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusių šalių. Nuo 2020 metų vasario virusas šalyje jau pareikalavo daugiau kaip 133 tūkst. gyvybių.

Be to, jau kelias dienas šalyje fiksuojama po daugiau kaip 10 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų per dieną.