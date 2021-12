Ši analizė yra greita ir ne galutinė, tačiau jos rezultatai kelia susirūpinimą dėl šio varianto turimų mutacijų.

Praėjus savaitei po to, kai naujas COVID-19 variantas gavo omikron pavadinimą, pasaulis vis dar bando suprasti tikrąją šio varianto keliamą grėsmę. Bet dabar pradedamos rinkti pirmosios didelės ir sudėtingos dėlionės detalės.

Jau yra žinoma, kad šis variantas yra stipriai mutavęs, ir Pietų Afrikos pareigūnai įspėjo, kad dėl to padaugės užsikrėtimo koronavirusu atvejų.

Naujausia dėlionės detalė yra ta, kad asmenys, jau persirgę COVID-19, turi galimybę užsikrėsti omikron.

Ši versija jau aptikta daugiau kaip trisdešimtyje šalių.

Mokslininkai Pietų Afrikoje analizavo beveik 36 tūkst. pakartotinio užsikrėtimo atvejų per visą pandemijos laikotarpį, ieškodami bet kokių pakartotinio užsikrėtimo dažnio pokyčių (kai užsikrečiama du ar daugiau kartų).

Paaiškėjo, kad per beta ir delta bangas pakartotinio užsikrėtimo rizika nepadidėjo. Tokie rezultatai buvo nepaisant laboratorinių tyrimų, kurie parodė, kad šios atmainos turi tam tikro potencialo apeiti imuninę sistemą.

Tačiau šiuo metu yra stebimas pakartotinių užsikrėtimų šuolis. Mokslininkai dar neištyrė kiekvieno paciento, kad įsitikintų, jog tai tikrai omikron, tačiau panašu, kad šis variantas yra dominuojantis.

Tyrime, kurio kol kas oficialiai dar neperžiūrėjo kiti mokslininkai, nustatyta, kad omikron atveju gali būti dvigubai didesnė tikimybė pakartotinai užsikrėsti, nei ankstesnių variantų atvejais.

Viena iš mokslininkių, prof. Juliet Pulliam iš Stelenboso universiteto, sakė: „Šie atradimai rodo, kad omikron evoliucinį pranašumą bent iš dalies lemia padidėjusi galimybė užkrėsti prieš tai jau sirgusius individus“.

Tačiau tai yra tiktai viena dėlionės detalė.

Nėra aišku, kiek svarbus veiksnys yra apskritai blėstantis persirgusių žmonių imunitetas, ir ar bet kuris kitas koronaviruso variantas šiuo metu nepatirtų pakartotinio užsikrėtimo augimo šuolio.

Be to, tai buvo greita analizė ir su laiku bus gauta daugiau duomenų. Pietų Afrikai situaciją labai apsunkina ŽIV, kuri slopina imuninę sistemą, ir tai apsunkina išvadų interpretavimą likusiam pasauliui.

Laboratorinių tyrimų, rodančių, kaip gerai antikūnai gali atakuoti virusą, rezultatus tikimasi gauti kitą savaitę.

Pietų Afrikoje tik 24 proc. žmonių yra pilnai paskiepyti. Pasak mokslininkų, jų atradimai gali būti labai reikšmingi panašioms šalims, kuriose taip pat yra aukštas natūralaus imuniteto, susidariusio persirgus infekcija, lygis.

Bet J.Pulliam pabrėžia, kad iš Pietų Afrikos tyrimų negalima daryti išvados, ar omikron apeina ir vakcinų sukurtą imunitetą, nes jie neturi tokių duomenų.

Dėl to sunkiau suprasti, kas nutiks šalyse, kurios ne tik turi daug didesnį vakcinuotų žmonių skaičių, bet ir skuba atlikti sustiprinamąją revakcinaciją, kad dar labiau padidintų imunitetą.

Sustiprinamoji dozė gali kompensuoti kai kuriuos omikron varianto triukus apeinant imuninę sistemą.

Rytų Anglijos universiteto profesorius Paulas Hunteris sakė: „Šis tyrimas reiškia, kad omikron gali įveikti natūralų imunitetą ir, tikėtina, vakcinų sukurtą imunitetą reikšmingu mastu.

Bet mastas kol kas nėra aiškus, nors abejotina, kad imuniteto apėjimas būtų šimtaprocentinis“.

Dauguma mokslininkų mano, kad net jeigu vakcinos bus nebe tokios efektyvios apsaugant nuo užsikrėtimo koronavirusu, savo svarbiausią darbą – apsaugoti nuo sunkios ligos ir mirties, – jos atliks.

Tačiau net ir tokiu atveju omikron gali pridaryti problemų. Jeigu šis variantas geba sukelti staigią didelę naujų infekcijų bangą, ji vėl gali perpildyti ligonines.

Kol kas per anksti tiksliai tą žinoti, nes nuo užsikrėtimo koronavirusu iki hospitalizacijos poreikio paprastai praeina apie dvi savaites. Be to, Pietų Afrika – palyginti jauna šalis, o tai reiškia, kad COVID-19 joje gali atrodyti švelnesnis, nei taptų išplitęs tarp vyresnio amžiaus žmonių.

Parengta pagal bbc.com