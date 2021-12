Tačiau, kaip mūsų visuomenė apibrėžia vyriškumą? Ar užtenka tik sėkmės versle, ar vis dėlto išvaizda vyrams ne mažiau svarbi nei moterims?

Pasirodo taip. Todėl vyrai vis drąsiau kreipiasi į plastikos chirurgus, keisdami nusistovėjusias stereotipines normas, apibrėžiančias moterišką ir vyrišką estetikos pasaulį.

„Šiuo metu mūsų klinikoje ypač auga kūno kontūravimo procedūrų skaičius. Tai aktualu tiek moterims, tiek vyrams. Skiriasi tik tai, ką stengiamės sumažinti ar išryškinti“, – sako „SV Plastinės chirurgijos centro“ plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas dr. Saulius Vikšraitis.

Vyriškumas neatsiejamas nuo tvirto torso

Dr. S. Vikšraitis pabrėžia, kad kūno kontūravimas nėra tiesiog riebalų nusiurbimas. Tai estetinė modeliavimo operacija, kurios metus šalinamas minimalus riebalų kiekis. Šią procedūrą, skirtingai nuo klasikinio riebalų šalinimo, renkasi pakankamai jauni, normalų kūno indeksą turintys, žmonės.

„Tam tikra prasme, kuriame tobulą, atletišką kūną. Siurbiame riebaliukus probleminėse vietose – ten, kur neįmanoma sutvarkyti dietos ar sporto pagalba. Tada paciento riebalais didiname tas vietas, kur trūksta pilnumo“, – pasakoja plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

Pasako daktaro, vyriškos formos neatsiejamos nuo tvirto torso ir išryškintų pilvo raumenų. Tad neatsitiktinai, siekiant išryškinti vyriškumą – siurbiami riebalai nuo pilvo, šonų, o jų perteklius naudojamas vadinamoms „grotelėms“ formuoti.

„Vyrų operacijos yra kiek sudėtingesnės. Jų riebalinis sluoksnis kitoks nei moterų, jį sunkiau pašalinti. Tačiau jų oda storesnė, tad paprasčiau kontūruoti, suteikti norimą formą“, –pasakoja dr. S. Vikšraitis.

Po tokios operacijos, vyras ne tik atgauna jaunatvišką išvaizdą ir pasitikėjimą savimi. Keičiasi ir fiziniai pojūčiai – kūnas lengvesnis, judesiai laisvesni. Dažnas net pradeda sportuoti, norėdamas išlaikyti ar dar labiau paryškinti vyriškas formas. Kaip bebūtų keista – riebalų nusiurbimu vyrai džiaugiasi garsiau ir nuoširdžiau, nei moterys – paatvirauja plastinės chirurgijos ekspertas.

Krūtų operacijos vyrams?

Tačiau tvirtas torsas dar ne viskas. Viena populiariausių procedūrų vyrų tarpe –ginekomastija arba vyrų krūtų mažinimo operacija.

Krūtinės padidėjimas dėl išvešėjusių pieno liaukų – itin dažnai pasitaikanti problema, kurią išspręsti svajoja dažnas „SV Plastinės chirurgijos centro“ pacientas.

„Alkoholis, antsvoris, inkstų ar kepenų ligos, anaboliniai steroidai, žemas testosterono kiekis, širdies ligoms skirti vaistai ar narkotikai – tai tik kelios ginekomastijos priežastys, – vardina dr. S. Vikšraitis. – Švelnesnės ginekomastijos atvejais tiesiog taikome riebalų nusiurbimą, o esant labiau išreikštai krūtinei naudojame išpjovimo techniką, šaliname odos perteklių, koreguojame spenelius.“

Ginekomastija dažnai atliekama kartu su kūno kontūravimo operacija. Dažnas vyras tuo pačiu renkasi ir riebalų nusiurbimą nuo žastų, pagurklio. Tačiau veido operacijos jau atskira, tačiau ne mažiau populiari, sritis.

Veidas irgi svarbus

„Vienas iš keturių mūsų centro pacientų, kuriam atliekame veido operaciją, yra vyras“, – sako dr. S. Vikšraitis.

Savo išvaizda besirūpinančių vyrų skaičius smarkiai išaugo paskutiniuoju metu. Daktaras daro prielaidą, kad tam įtakos turėjo karantinas ir tradicinius verslo susitikimus pakeitę virtualūs. Šios priemonės leido žmonėms iš šono pamatyti save.

„Vyrai dažniausiai tvarkosi kaktą, antakius, viršutinius bei apatinius akių vokus. Neretai daromas ir pilnas veido pakėlimas. Tačiau siekiant atstatyti veido kontūrus bei užpildyti prarastą minkštųjų audinių tūrį, taikome veido kontūravimo, liposkulptūros, techniką“, – sako dr. S. Vikšraitis.

Kūno ir veido kontūravimo operacijos yra minimaliai invazinės. Pasiekiamas subtilus, ypač natūraliai atrodantis rezultatas. Šias operacijas renkasi vyrai, kurie siekia išryškinti savo turėtus veido bruožus, kūno kontūrus, vyriškumą, bet neturintys tikslo pakeisti save.

„Liposkuptūra, veido ar kūno kontūravimas – viena saugiausių procedūrų, nes operacijos metu naudojamos to paties paciento riebalinės ląstelės. Be to, po tokios operacijos gaunamas itin natūralus estetinis rezultatas, o ir gijimo periodas trumpesnis“, – pabrėžia dr. Saulius Vikšraitis.

Pasak gydytojo, negalima pamiršti ir nosies formos korekcijų. Vyrų tarpe jos dažnos dėl įvairių traumų.

„Tačiau tai yra mūsų kasdienybė ir jos atliekamos arba kaip savarankiškos operacijos arba kartu su veido operacijomis. Vienu metu, vienos bendrinės nejautros metu nušaunami du zuikiai ir pacientas džiaugiasi maksimaliu rezultatu“, – pastebi dr. S. Vikšraitis.

Beje, kūno kontūravimo operacijas rekomenduojama atlikti pasibaigus vasarai arba gerokai iki jai prasidedant, mat pooperacinis periodas vis tiek užtruks kelias savaites, o galutiniu rezultatu džiaugsitės po maždaug trijų mėnesių.