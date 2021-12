Praėjusią parą nustatyti 465 nauji COVID-19 atvejai, mirė – 15, pasveiko – 318 žmonių, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Tai mažiausias naujų atvejų skaičius nuo rugsėjo pradžios – tuomet fiksuota pusketvirto šimto naujų užsikrėtimų. Be to, per praėjusią parą atliktų molekulinių (PGR) testų skaičius yra mažiausias nuo rugpjūčio pabaigos.

12 mirusiųjų buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Praėjusią parą 229 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepytas 2301 žmogus.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1344 COVID-19 sergantys pacientai – 70 daugiau, nei buvo prieš parą, 129 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta per 3,2 tūkst. molekulinių (PGR) ir 572 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų kiek sumažėjo ir siekia 853,1 atvejo. Tuo metu septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis išaugo ir siekia 11 procentų.

Nuo pandemijos pradžios šia infekcine liga Lietuvoje susirgo 480 tūkst. gyventojų, o nuo jos mirė beveik 6,9 tūkst. žmonių.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 95 žmonės – panašiai tiek pat, kiek buvo prieš parą.

74 pacientams ligoninėse taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1115 žmonių.

Nuo COVID-19 praėjusią parą mirė šeši vyresni nei 80-ies metų žmonės, penki priklausė 70–79, du – 60–69 metų grupėms. Dar vienam mirusiajam buvo per 90-imt, kitam – per 50-imt metų.

Pilnai paskiepyti buvo du vyresni nei 70-ies ir vienas vyresnis nei 80-ies metų žmogus.

Iš beveik 6,9 tūkst. asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyta buvo 516. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama beveik 13 tūkst. mirčių.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta 1,88 mln. žmonių. Pilnai vakcinuota – 1,43 mln. gyventojų, dar beveik 357 tūkst. pilnai paskiepytųjų yra gavę ir sustiprinančiąją vakcinos dozę. Ją praėjusią parą gavo beveik 2 tūkst. žmonių.

Tarp pilnai paskiepytųjų Statistikos departamentas neįtraukia sustiprinančią dozę gavusių žmonių, jie skaičiuojami atskirai.

Šiuo metu koronavirusu tebeserga apie 19,5 tūkst. žmonių.

Omikron atmaina – jau visai šalia Lietuvos

Estijoje sekmadienį nustatyti du užsikrėtimo COVID-19 ligą sukeliančio viruso SARS-CoV-2 įtariamos naujosios omikron padermės atvejai. Pirmadienį pranešta apei du atvejus ir Latvijoje.

Estijos sveikatos departamentas sekmadienio pavakarę pranešė, jog vienas šių atveju – į Estiją iš Dubajaus gruodžio 2-ąją atvykęs asmuo, o antrasis – iš Pietų Afrikos gruodžio 1 dieną atskridęs su persėdimu Frankfurto oro uoste. Abiejų šių asmenų teigiami COVID-19 testai nustatyti penktadienį, abu jie izoliavosi namuose.

Pranešime pažymima, kad abiem atvejais nustatyta omikron padermei būdinga s-geno mutacija, tačiau, siekiant tikslesnių duomenų, atliekami išsamesni tyrimai, o jų rezultatai bus paskelbti pirmadienį.

Be to pranešama, jog abu šie asmenys yra paskiepyti nuo COVID-19, nustatinėjami jų galimi artimi kontaktai atvykus į Estiją.

PSO kartoja: per anksti daryti išvadas apie didesnį omikron padermės pavojingumą

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) sekmadienį pakartojo, jog kol kas pernelyg anksti daryti išvadas, kad naujoji COVID-19 ligą sukeliančio viruso SARS-CoV-2 omikron padermė yra pavojingesnė už dabar dominuojančią delta atmainą. PSO ekspertė Maria van Kerkhove JAV televizijos CBS eteryje pareiškė, jog pirminiai surinkti duomenys rodo, kad užsikrėtusieji koronaviruso omikron paderme suserga lengvesne COVID-19 forma, tačiau pabrėžė, jog tikrai per anksti daryti galutines išvadas.

„Mūsų duomenų apie omikron padermės sukeltos ligos sunkumą gausėja kasdien. (...) Pirminiai duomenys rodo, kad omikron paderme užsikrėtę žmonės paprastai suserga lengvesne COVID-19 forma, bet kol kas tai tvirtinti yra tikrai pernelyg anksti“, – sakė ji. PSO ekspertė paaiškino, išvadų reikia dar palaukti dėl to, viso ciklo – nuo ​​užsikrėtimo iki visiško pasveikimo – tyrimų procesas užtrunka.

„Gali praeiti kelios savaitės, kol iš tikrųjų suprasime, kiek iš šių asmenų [užsikrėtusių omikron paderme] suserga sunkia COVID-19 forma“, – pridūrė ji. Iki šiol SARS-CoV-2 omikron padermė užfiksuota daugiau kaip 40 valstybių.