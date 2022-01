Statistikos departamentas nurodo 7 koronaviruso atvejus Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje.

Neseniai iš atostogų grįžusi įstaigos vadovė Danutė Valiukienė nežinojo, kiek tiksliai serga mokinių, tik nurodė, kad prieš žiemos atostogas į nuotolinį mokymą buvo išsiųstos dvi klasės.

Nesunkiai susirgę 2 vakcinuoti mokytojai ir 1 skiepytis nenorinti personalo darbuotoja, šioji jau pasveiko ir grįžo į darbą.

D.Valiukienė sakė, kad kovoti su koronavirusu labai padeda testavimas. Iš 753 progimnazijos mokinių testuojasi net 658, nesutiko testuotis 47, o 48 nesitestuoja, nes yra persirgę arba turi antikūnų.

Pražudžiusią ligą galėjo parsivežti iš užsienio

Koronavirusas metų sandūroje per savaitę į kapus pasiuntė dar 16 Panevėžio krašto žmonių: mirė 9 panevėžiečiai, 3 rokiškietės, 2 biržiečiai ir 2 kupiškėnai. Iš visų aukų tik 1 buvo vakcinuotas.

Prieš savaitę Panevėžio ligoninėje užgeso nesiskiepijęs per 50 metų biržietis. Ne tik koronavirusu, bet ir kita liga sirgęs pusamžis vyras greičiausiai užsikrėtė Suomijoje, kur lankėsi darbo reikalais.

Tądien koronavirusas pasiglemžė panašaus amžiaus Panevėžio rajono gyventoją.

Ligoninėse mirusios dvi per 70 metų rokiškietės, per 80 metų moteris iš Panevėžio rajono ir per 90 metų kupiškėnas galėjo užsikrėsti nuo sergančių artimųjų.

Šiomis dienomis nuo koronaviruso mirę 5 Panevėžio miesto gyventojai – 3 vyrai ir 2 moterys – priklausė 80–89 metų grupei.

Per pastarąsias 7 dienas apskrityje išaiškinti 768 nauji koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 467, rajone – 105, Rokiškyje – 60, Pasvalyje – 57, Biržuose – 47, Kupiškyje – 32. Tokius skaičius pateikia Statistikos departamentas.

Aukštaitijos sostinė pagal susirgimų koronavirusu skaičių šalyje užima antrą vietą: vakar dienos duomenimis, per 14 pastarųjų dienų 100 tūkst. gyventojų mieste tenka 1314 naujų viruso atvejų. Blogesnė padėtis tik daug poilsiautojų priimančioje Palangoje (1345 atvejai).

Užtat Biržų rajonas šalies COVID-19 žemėlapyje nuo paskutinės praėjusių metų dienos spalvinamas nebe juoda, o raudona spalva.