Nurodoma, kad iki šiol galiojusi tvarka, kai būdavo atskiriami simptomų turintys gyventojai nuo besitiriančių profilaktiškai, nebeatliepia šiandienos iššūkių, nes užsikrėtusių ir su simptomais atvykstančių žmonių skaičius šiuo metu siekia 90 proc.

Kas keičiasi?

Užsiregistravusių tyrimui gyventojų srautai bus atskiriami pagal atvykimo būdą, o ne simptomų turėjimą. Registruojantis PGR testui bus suteikta galimybė pasirinkti atvykimo į patikros punktą būdą:

– Automobiliu – atvykti į patikros punktą ir tyrimo tašką automobiliu.

– Pėščiomis – atvykti į patikros punktą automobiliu, palikti jį stovėjimo aikštelėje ir į tyrimo tašką ateiti pėsčiomis. Taip pat galima atvykti naudojantis taksi, pavežėjų paslaugomis ar ateiti iki punkto pėsčiomis, jei gyvenate šalia. Prašome gyventojų į punktą nevykti viešuoju transportu.

Rinkdamiesi atvykimo būdą Įvertinkite:

– Atvykus į tyrimo tašką pėsčiomis, tyrimo paėmimas užtrunka iki 1 min. Laukimo laikas eilėje siekia iki 20 min. Ši eilė juda greitai, tyrimo paėmimo procesas yra greitesnis.

– Atvykus į tyrimo tašką automobiliu, tyrimo paėmimas užtrunka iki 1 min. 40 sek., TAČIAU laukimo laikas automobilių kolonoje gali siekti valandą ir daugiau (apie priežastis – toliau).

– Tyrimo atvykus pėsčiomis registracijos laikų sistemoje rasite daugiau ir tyrimą galėsite atlikti greičiau.

– Lieka galioti asmeninio registracijos laiko pratęsimas po vieną papildomą valandą – prieš ir po registracijos laiko. Taip sudaromas 2 valandų langas, per kurį gyventojas turi suspėti atvykti testui. Pvz., jei Jūsų registracijos laikas SMS žinutėje yra 14 val., testui galite atvykti nuo 13 iki 15 val.

Reikalavimai esant punkte:

– PRIVALOMA – punkto teritorijoje dėvėti respiratorius arba medicinines kaukes.

– SEKITE nuorodas – įėjimas į tyrimo tašką pėsčiomis pažymėtas dideliais plakatais ir nuorodomis „NEMOKAMI PGR TESTAI PĖSČIOMIS“.

– Laikykitės punkto darbuotojų nurodymų.

– Turėkite su savimi asmens dokumentus, būkite pasirengę parodyti registracijos patvirtinimą. SVARBU!

Punkte dirbantys specialistai įspėja, kad labai padaugėjo gyventojų, kurie tirtis automobiliais atvyksta turėdami SUKLASTOTAS REGISTRACIJOS PATVIRTINIMO SMS žinutes. Tokių atvejų išaiškinimas išbalansuoja visą tyrimo atlikimo procesą, nes specialistai turi skirti laiką pokalbiams su karštąja linija ir sistemas aptarnaujančiais specialistais, kol nustatomas ne sistemų gedimas, o KLASTOJIMO ATVEJAI.

Jų išaiškinimas užtrunka iki 40 min., automobiliui apsukti prireikia dar daugiau laiko. Be to, užuot atlikus tyrimą specialistams tenka valdyti ir konfliktines situacijas su pasipiktinusiais klastotojais. Taip pat vis dar susiduriame su atvykstančiais ne savo laiku ar be registracijų. Tokių atvejų yra daug, ir jie trikdo ir taip įtemptą specialistų darbą.

Todėl labai prašome gyventojų būti pilietiškiems, neklastoti ir nesinaudoti suklastotomis registracijomis, laikytis registracijoje nurodyto laiko. O mes stengiamės lanksčiai ir skubiai reaguoti į dėl spartaus omikron atmainos plitimo greitai besikeičiančią situaciją ir sudaryti galimybes išsitirti saugiai ir kiek įmanoma sklandžiau.

Siekdami užtikrinti sklandų, greitą ir saugų gyventojų testavimo procesą, informuojame:

– Nuo šiol bus aptarnaujami TIK užsiregistravę gyventojai ir TIK pagal registracijos datą ir laiką.

– Įvertinus sudėtingas gamtines ir eismo sąlygas mieste, asmeninis registracijos laikas yra pratęsiamas po vieną papildomą valandą – prieš ir po registracijos laiko, nurodyto sms žinutėje. Taip sudaromas 2 valandų langas, per kurį gyventojas turi suspėti atvykti testui. Pvz., jei jūsų registracijos laikas sms žinutėje yra 14 val., jūs testui galite atvykti nuo 13 iki 15 valandos.

– Keičiantis pamainoms – 10.00-10.15 val., 13.45-14.00 val., 17.30-17.45 val. – gyventojai nėra testuojami. Tuo metu dezinfekuojame palapines ir darbo aplinką, veiklai pasirengia nauja komanda. Įvertinkite šiuos laikus prailgindami savo atvykimo laiką.

– Atvykusieji testuotis su praėjusių dienų registracijomis aptarnaujami nebus.

– Gyventojų, kurie užims vietas eilėje ne savo skirtu laiku, bus paprašyta apsigręžti ir registruotis iš naujo.