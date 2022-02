Praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 4800 koronaviruso atvejų, nuo COVID-19 mirė dar 15 žmonių, pirmadienį praneša Statistikos departamentas.

Pilnai paskiepyti buvo šeši mirusieji.

Praėjusią parą pirmą kartą koronavirusu užsikrėtė 4136, antrą – 656, trečią – šeši žmonės.

Jau antrą savaitę pakartotiniai užsikrėtimai įtraukiami į statistiką, jei du teigiamus tyrimų atsakymus skiria ne mažiau kaip 90 dienų.

Ligoninėse šiuo metu gydoma 1262 COVID-19 sergantys pacientai, 96 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta 9,3 tūkst. molekulinių (PGR) ir 327 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų kiek sumažėjo ir siekia 5,010,6 atvejo. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis siekia 50,7 procento.

Nuo pandemijos pradžios šia infekcine liga Lietuvoje užsikrėtė 820,1 tūkst. gyventojų, nuo jos mirė daugiau nei 8 tūkst. žmonių.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines paguldyta 142 COVID-19 sergantys žmonės. Gydymo įstaigose 43 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys anksčiau yra sakęs, kad griežtos pandemijos valdymo priemonės būtų pradedamos taikyti tuo atveju, jeigu šalies gydymo įstaigose būtų užimta 240 reanimacijos lovų.

Nuo COVID-19 praėjusią parą mirė devyni 80–89 metų žmonės, trys priklausė 70–79, du – 90–99, vienas 60–69 metų grupėms.

Pilnai paskiepyti šeši mirę žmonės buvo vyresni nei 70 metų amžiaus.

Iš 8134 žmonių, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyti buvo 820. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama apie 15,5 tūkst. mirčių.

Vakcinacija

Praėjusią parą septyni gyventojai gavo pirmąją vakcinos nuo COVID-19 dozę, iš viso paskiepyti 74 žmonės.

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta per 1,94 mln. žmonių. Pilnai vakcinuota apie 965 tūkst. gyventojų, dar 901 tūkst. pilnai paskiepytųjų yra gavę ir sustiprinančiąją vakcinos dozę.

Tarp pilnai paskiepytųjų Statistikos departamentas neįtraukia sustiprinančiąją dozę gavusių žmonių, jie skaičiuojami atskirai.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,6 proc. gyventojų.

Neskaičiuojant gruodį pradėtos skiepyti jauniausios vaikų grupės, kur vakcinuota 4,7 proc., mažiausiai pasiskiepijusiųjų yra 12–15 metų grupėje – 37,3 procento.

Vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, paskiepyta 73,3 procento.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta apie 6,72 mln. tūkst. vakcinų dozių, skiepyti sunaudota 4,44 mln. iš jų.

Šiuo metu koronavirusu tebeserga maždaug 98 tūkst. žmonių.

Mažėjantys skiepijimosi tempai

Sergamumui pakilus į rekordines aukštumas, per parą vidutiniškai nustatomų atvejų skaičius viršija 10 tūkst., skiepijimas krito į rekordines žemumas. Per parą nebepaskiepijama ir poros tūkstančių žmonių, o dalis poliklinikų atstovų pastebi vakcinacija dar labiau sulėtėjo po galimybių paso panaikinimo praėjusį šeštadienį. Epidemiologai sako, kad netrukus šalyje pasieksime sergamumo piką, o daugeliui gyventojų pasiskiepijus ar persirgus, tikėtina, pandemija ims slūgti.

Skiepų kabinetas Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centre apytuštis. Skiepytis nuo koronaviruso atėjęs vyras sako, galbūt dauguma tai jau padarė.

Dar pernai, per dieną čia būdavo skiepijama apie tūkstantis žmonių. Tačiau nuo metų pradžios vakcinavimo tempas itin sumažėjo.

„Pas mus Jūrininkų sveikatos priežiūros centro Vakcinacijos centre kiekiai sumažėjo labai, labai sumažėjo. Šiuo metu yra skiepijama praktiškai šimto žmonių per dieną nėra paskiepijama. Kai buvo bendras Klaipėdos vakcinacijos centras, per dieną būdavo paskiepijama per 1000, po to sumažėjo iki 500 maždaug per dieną“, – sakė įstaigos vyr. gydytojo pavaduotojas Gediminas Dragūnas.

Pasak jo, skiepijimas lėtėja sparčiai daugėjant užsikrėtimų.

„Pagrindinė priežastis – omikronas. Nes dabar kiekvieną dieną užsikrėtusiųjų yra po 10-14 tūkst. Besiskiepijančių dėl to ir sumažėjo“, – aiškino G.Dragūnas.

Pakeitė izoliacijos taisykles

Nuo pirmadienio nebelieka izoliacijos reikalavimo atvykstantiems į Lietuvą keliautojams iš bet kurios valstybės – iki šiol izoliuotis dar buvo būtina nuo COVID-19 neskiepytiems ir nepersirgusiems asmenims iš trečiųjų šalių.

Kaip informavo Sveikatos apsaugos ministerija, nuo pirmadienio visoms pasaulio šalims atsidūrus geltonojoje zonoje, iš bet kur atvykstantys keliautojai turės užpildyti keleivio anketą ir pateikti dokumentą, patvirtinantį vieną iš trijų faktų: vakcinaciją nuo COVID-19 ligos, persirgimą šia liga arba prieš kelionę gautą neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą.

Vakcinaciją patvirtinantis dokumentas tinka tais atvejais, kai asmuo ne mažiau nei prieš 14 dienų, bet ne daugiau nei prieš 270 dienų (270 dienų terminas netaikomas nepilnamečiams) buvo pilnai paskiepytas Europos Sąjungoje (ES) registruota vakcina („Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Janssen“ arba „Nuvaxovid“) arba „Covishield“ vakcina, taip pat jeigu asmuo buvo paskiepytas sustiprinančiąja bet kurios paminėtos vakcinos doze.

Persirgimą patvirtinantis dokumentas pripažįstamas, kai COVID-19 liga buvo patvirtinta teigiamu PGR tyrimo rezultatu ir nuo jo praėjo ne daugiau kaip 180 dienų.

Jei asmuo neatitinka minėtų kriterijų, jis turėtų ne anksčiau nei likus trims paroms iki atvykimo į Lietuvą atlikti PGR tyrimą arba likus dviem parom – antigeno testą ir pateikti neigiamą rezultatą vežėjui prieš lipant į lėktuvą, autobusą, keltą ar kitą transporto priemonę.

Keliaujantieji savo transportu gali atsivežti neigiamą tyrimo rezultatą arba tyrimą gali atlikti atvykę į Lietuvą – tokiu atveju jie tyrimui per parą turi registruotis savo lėšomis.