Iš pirmų lūpų – apie onkologinę krizę Ukrainoje: dėl bombardavimų grėsmės neoperuojami sergantieji vėžiu, trūksta vaistų

Vien Lvivo Onkologijos centre vėžiu sergančių pacientų padaugėjo dvigubai – Vakarų Ukrainos ligoninės perkrautos. Tačiau onkologinių operacijų sumažėjo – chirurgams tenka padėti sužeistiesiems, dalis operacijų šalyje nevyksta dėl bombardavimo grėsmės. Be to, Ukrainoje labai trūksta chemoterapinių vaistų.

Situaciją Ukrainos Onkologijos sektoriuje Lietuvos Nacionaliniam vėžio institutui pakomentavo Lvivo Onkologijos centro pavaduotojas klinikai Orest Trill.

– Su kokiomis didžiausiomis problemomis ir kuriuose miestuose dabar susiduria Ukrainos onkologinės ligoninės?

– Dėl karo ir bombardavimų Charkivo, Černihivo, Sumų, Chersono onkologinės ligoninės šiuo metu nedirba. Todėl vėžiu sergantys pacientai atkeliauja į Vakarų Ukrainos miestus arba išvyksta į užsienį.

– Kuriuose Ukrainos miestuose onkologiniams pacientams vis dar teikiama pagalba?

– Vėžiu sergančių pacientų skaičius Lvivo, Ternopilio, Rivnės, Užhorodo onkologijos centruose išaugo pusantro-du kartus. Lvivo Onkologijos centras yra didžiausia onkologinė ligoninė Vakarų Ukrainoje. Tačiau mūsų ligoninė – perkrauta. Mes ir toliau pacientus gydome chemoterapija, spinduline terapija. Tačiau šiuo metu mažiau operuojame: chirurgams tenka atlikti skubias operacijas sužeistiesiems, dalis suplanuotų operacijų neatliekamos dėl bombardavimo rizikos, oro pavojaus aliarmų.

– Visas pasaulis matė sukrečiančius vaizdus iš Černihivo vaikų ligoninės, onkologijos palatos. Ar vėžiu sergantys vaikai Ukrainoje dar gali gauti gydymą?

– Vaikai, sergantys vėžiu, toliau gydomi Kyjive Ohmadito ligoninėje, taip pat ir Lvive. Tačiau daugybė vėžiu sergančių vaikų buvo evakuoti į užsienį. Dalis suaugusių pacientų iš Kyjivo buvo evakuoti į Lvivo Onkologijos centrą.

– Ar vis dar veikiančiuose Ukrainos onkologijos centruose pacientams pakanka maisto, higienos priemonių?

– Šiuo metu onkologines paslaugas teikiančiose Ukrainos gydymo įstaigose pacientai yra aprūpinti.

– Ukrainos onkologai šiuo metu dirba labai sunkiomis sąlygomis. Su kokiomis pagrindinėmis problemomis šie medikai dabar susiduria?

– Labai didelė problema – operacijos per oro atakas. Be to, mums trūksta chemoterapinių vaistų. 2022 m. pradžioje vėlavo chemoterapinių vaistų pristatymas į Ukrainą. O dabar chemoterapinių vaistų negalime gauti netgi vaistinėse, kadangi pagrindinės vaistų saugyklos liko Kyjive, karo veiksmų zonoje. Todėl galime pasakyti: didžiausia dabartinė problema Ukrainos onkologijoje yra chemoterapinių vaistų trūkumas ir perkrautos onkologinės ligoninės Vakarų Ukrainoje.

Krizė – visame Ukrainos medicinos sektoriuje

Kiek anksčiau į Lietuvos Nacionalinį vėžio institutą su pagalbos prašymu kreipėsi vienas Lvivo srities pareigūnas. Anot pareigūno, Ukrainos Vakaruose esančio Lvivo bendruomenė didėja nuolat – ieškodami prieglobsčio ukrainiečiai bėga iš šalies rytų į vakarus. Todėl nesuteikus reikiamos humanitarinės pagalbos, medicininė krizė Ukrainoje tik gilės. Pateikiame neredaguotą pareigūno laišką:

„Kreipiuosi į jus Lvivo srities vardu. Per pastaruosius aštuonerius metus Ukraina stabdė Rusijos agresiją šalies Rytuose. Šiais metais Rusija karą paskelbė visai mūsų šaliai. Mūsų kariškiai savo krauju – didžiausia žmogaus vertybe – gina ne tik ukrainiečių, bet ir kiekvieno europiečio teisę į gyvybę.

Nepaisant nuolatinių Rusijos kariuomenės bandymų stumtis į mūsų šalies gilumą, mes drąsiai ginamės ir priešinamės priešo pajėgoms. Tačiau tai pareikalavo aukų. Šiuo metu visas pasaulis stebi žmonijos likimą.

Šiandien kreipiuosi į jus. Pirmiausia kaip ukrainietis ir krikščionis. Prašau jūsų pagalbos Lvivo srities bendruomenei, kuri kas minutę didėja dėl nuolatinio pavojaus fronto linijose ir visai Ukrainos valstybei.

Jeigu Rusijos Federacijos agresija nesiliaus, siekdami išsaugoti mūsų gynėjų, civilių, šalies viduje evakuotų žmonių gyvybes mes prašome humanitarinės pagalbos:

– Medicinos priežiūros srityje prašome: vaistų, įskaitant antibiotikus ir infuzinius tirpalus, antihemoraginius vaistus; tvarsčių, medicininės įrangos ir aparatų (chirurginiai instrumentai, operaciniai stalai ir lempos, anestezijos ir kvėpavimo įranga, mechaninė ventiliacija, ultragarso įranga, mobilieji rentgeno spinduliai, monitoriai, infuzijos pompa, infuzijos stovai, medicininės lovos) ir kt.

– Civilinės saugos srityje mums reikalingi: skirtingos galios dyzeliniai generatoriai (10-12 kV, 100-600 kV), lauko ligoninės, miegmaišiai, kilimėliai, sulankstomos lovos, žibintuvėliai, maisto daviniai, baterijos, vandens dezinfekavimo priemonės ir kiti būtini daiktai, kurių reikia norint padėti skubiai šalies viduje evakuotiems žmonėms. Ukrainiečiai aukoja savo gyvybes dėl mūsų ir jūsų vaikų. Tegul Dievas saugo mus ir jus šiuo sunkiu metu.“

Lietuvos onkologai solidarizuojasi su Ukrainos tauta

Anot Lietuvos Nacionalinio vėžio instituto vadovės prof. Sonatos Jarmalaitės, Lietuvoje didėjant karo pabėgėlių iš Ukrainos skaičiui, daugėja kreipimųsi dėl karo nutraukto onkologinių ligų gydymo.

„Tam, nepaprastosios padėties laikotarpiu, mūsų šalyje patvirtinta sveikatos paslaugų teikimo tvarka, kurios tikslas – padėti nuo karo nukentėjusiems sergantiesiems gauti būtiną gydymą. Kol buvo rengiami valstybiniai mechanizmai, sulaukėme gausios tikslinės paramos iš įmonių ir privačių asmenų. Nacionalinio vėžio instituto gydytojai išreiškė ryžtą dirbti papildomai, kad gydymo paslaugos laiku būtų suteiktos ir mūsų sergantiesiems, ir karo pabėgėliams iš Ukrainos.

Na, o šiomis dienomis NVI darbuotojai paruošė labdaros siuntą, skirtą Luhansko vaikų globos namams, kurie nuolat apšaudomi ir iš kurių evakuotis jų mažieji gyventojai, deja, negali,“ – kalba prof. S. Jarmalaitė. Be to, į NVI kreipėsi keli šimtai savanorių, norinčių ir galinčių padėti versti Ukrainos piliečiams aktualią informaciją jų gimtąją kalba. NVI kartu su kitais Lietuvos onkologais taip pat solidarizavosi su kolegoms Ukrainoje ir išplatino atvirą laišką šios šalies onkologams.