Nacionalinis kraujo centras ukrainiečiams perduoda donorystei reikalingų priemonių

Sklandžiam donorystės procesui reikalingos ir Ukrainoje trūkstamos priemonės jau perduotos Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui, kuris koordinuoja medicinos priemonių ir medikamentų gabenimą, ir greitai pasieks tuos, kam jų labiausiai reikia.

NKC direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, privalome dalintis tuo, ką turime, ir padėti kuo galime, kad kraujo centrai Ukrainoje galėtų suteikti visokeriopą pagalbą pacientams.

„Šiuo metu mes galime padėti šios šalies kraujo centrams suteikdami trūkstamų priemonių ir įrenginių, tad tai ir darome. Mūsų parama jau pakeliui į Ukrainą, kuri pasiekusi kolegas kraujo centruose, bus panaudota teikiant pagalbą pacientams. Lietuva šios nelaimės akivaizdoje susivienijo, atsakingi verslo atstovai prisideda prie pagalbos aukodami reikalingas priemones – ne išimtis ir šis atvejis, nes kai kurios įmonės prisidėjo prie paramos Ukrainai, skirdamos trūkstamų priemonių. Bendra siunčiamos paramos vertė – 35,4 tūkst. eurų“, – sako D. Gutauskas.

Jau iškeliavusioje NKC siuntoje ukrainiečiams – 5 tūkst. vienetų specialių keturgubų maišelių donorų kraujui surinkti, kurių vertė siekia 29,4 tūkst. eurų, nurodoma NKC pranešime.

Paramą sudaro ir 10,8 tūkst. vienetų specialių mikrokiuvečių, skirtų hemoglobino koncentracijai kraujyje nustatyti prieš donorams duodant kraują, ir keturi specialūs analizatoriai, kuriais matuojamas hemoglobino kiekis kraujyje. Jų vertė siekia 3,3 tūkst. eurų.

Dar 700 vienetų dvigubų kraujo maišelių už maždaug 2,4 tūkst. eurų neatlygintinai skyrė bendrovė „Sormedica“, kuri yra oficiali kraujo maišelių „Macopharma“ tiekėja.

NKC vadovas D. Gutauskas taip pat atkreipia dėmesį, kad Ukrainos kraujo centrams reikalingos priemonės ruošti kraują ar jo komponentus savo šalyje. Pasak jo, kol neatkurti humanitariniai koridoriai ir neprašoma paremti donorų dovanotu krauju, Lietuvos žmonės skatinami neskubėti aukoti kraujo dabar, kad galėtume padėti prireikus tokios pagalbos ateityje.

„Svarbu atminti, kad kraujo donorų galimybės yra ribotos. Vyrai kraujo gali duoti šešis kartus per metus, o moterys – keturis kartus per metus. Kraujo gali duoti ne dažniau nei kas 60 dienų. Tad turime ne tik rūpintis gera savo savijauta, bet ir būti pasiruošę prireikus padėti, per anksti neišeikvodami savo galimybių padėti duodant neatlygintinai kraujo“, – sako D. Gutauskas.