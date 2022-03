Perspėjimas alergijų turintiems žmonėms: eidami į lauką turėtų užsidėti veido kaukę

Bernardinų sode vilniečiai šiltai leidžia popietę ir sako, kad dėl padidėjusios taršos renkasi daugiau laiko praleisti gamtoje.

„Reikia būti gamtoje, ne gatvėse. Prie vandenuko, miške. Tai tada nebus tiek daug taršos“, – sakė sutikta praeivė.

„Bet vis tiek norisi į gryną orą išeiti truputėlį, bent valandėlę pasivaikščioti, per daug ir nebūname“, – paaiškino kita.

„Namuose daugiau sėdime. Sėdime namuose ir viskas, nes girdėjome, kad dabar ir slėgis padidėjo labai“, – pastebėjo kalbintas vyriškis.

Pakėlė dulkes nuo šaligatvių

Didžiausia padidėjusi oro tarša kietosiomis dalelėmis fiksuojama didmiesčiuose ir tęsiasi daugiau nei savaitę. Specialistai sako, kad prie taršos padidėjimo prisidėjo ir laiku neišvalytos gatvės.

„Gaila, kad savivaldybės taip lėtai tvarkosi ir neišsivalė gatvių iki šiol. Gatvės yra iš tikrųjų labai smėlėtos, purvinos nešvarios ir visi šie teršalai yra pakeliami transporto ir stipresnių vėjo gūsių į aplinkos orą ir mes kvėpuojame šiomis dalelėmis“, – apgailestavo Aplinkos ministerijos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė.

Specialistai įžvelgia ir kitas oro taršos priežastis.

„Veikia ir kiti taršos šaltiniai, tai yra transportas, vakarais tikriausiai juntame tokį ir degėsių kvapą, žmonės vis dar kūrenasi, šildosi. Tai visi šitie šaltiniai susideda“, – pridūrė V.Bimbaitė.

Grindos atstovas sako, kad kelių valymas prasidėjo prieš kelias savaites, atšilus orams.

„Visos dulkės, kurios lieka nesurinktos per žiemą, vėjas nešioja, kelia į orą ir dėl to tarša ir dėlto tarša kietosiomis dalelėmis ženkliai padidėja, stengdamiesi to išvengti, skubam gatvių šlavimo darbus atlikti kuo greičiau. <...> Darbus pradėjome maždaug prieš porą savaičių ir juos vykdom realiai kiekvieną dieną, įskaitant šeštadienius“, – patikino „Grindos“ atstovas Egidijus Steponavičius.

Šiemet – ryškesnės alergijos

Gydytojai sako, kad užterštas oras ypač kenksmingas alergijas turintiems žmonėms, kurie jau skundžiasi daug stipresniais simptomais nei įprastai. Specialistai rekomenduoja pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją.

„Kada ore būna daug tų sunkiųjų metalų ir kitų taršos komponentų, tai ta žiedadulkė būna užteršta ir dėlto ji yra žymiai piktesnė. Ir tikrai šiemet kas turi alergiją žiedadulkėms, skundžiasi, kad simptomai stipresni ir raiškesni. Net jei žmogus turi kitas kvėpavimo takų alergozes, gali paūmėti, net ir nesant alergijai žiedadulkėms, dėl to, kad šitos žiedadulkės dirgina kvėpavimo takus“, – sako gydytoja alergologė Aušra Astrauskaitė.

Meteorologai sako, kad Lietuvą pagaliau aplankys lietus, jis pagerintų užterštumo situaciją.

„Link Lietuvos pasuks toks aktyvus ciklonas ir jis atneš tikrai orų permainas. Cikloną, kaip visada, paprastai lydi ir krituliai. Tai sulauksim savaitgalį, o ypač sekmadienį ir kitos savaitės pirmosiomis dienomis įvairių mišrių kritulių. Turbūt ir lietaus, ir šlapdribos, nenustebkit jei ir pasnigs kai kur“, – sako sinoptikas Vytautas Sakalauskas.

Siekiant apsaugoti sveikatą, specialistai pataria didmiesčiuose dėvėti apsaugines kaukes.